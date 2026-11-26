Free Train Travel: रेल मंत्रालय की इस पहल से देश के उन वीर जवानों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है, जिन्होंने देश की रक्षा में अदम्य साहस, वीरता और बलिदान का परिचय दिया है.

सरकार ने 'चक्र' कैटगरी के वीरता पुरस्कार पाने वालों के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा का विस्तार किया है. (Photo: IANS)

Free Train Travel: केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार विजेताओं को वंदे भारत समेत भारतीय रेलवे की सभी ट्रेनों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है. सरकार ने 'चक्र' कैटगरी के वीरता पुरस्कार पाने वालों के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा की सुविधा का विस्तार किया है. इसके लिए उनके मौजूदा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सेना ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी.

सेना की तरफ से जारी पोस्ट में कहा गया, 'वीरता का सम्मान करते हुए रेल मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके 'चक्र' श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं के लिए मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा को बढ़ा दिया है. यह सुविधा अब वंदे भारत समेत सभी रेलगाड़ियों में उपलब्ध है और इसमें संबंधित लोगों के मौजूदा अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.'

सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया, यह पहल देश के 'योद्धाओं' के साहस, बलिदान और सेवा का सम्मान करने, राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देने की एक 'साझा प्रतिबद्धता' को दर्शाती है.'

🇮🇳 HONOURING VALOUR In a significant welfare initiative, the Ministry of Railways, in consultation with the Ministry of Defence, has enhanced the complimentary train travel facility for Chakra Series Awardees. The facility now extends to all trains, including Vande Bharat, without any change in their existing entitlements. This initiative reflects a shared commitment towards honouring the courage, sacrifice and service of our #Yoddhas and recognising their invaluable contribution to the nation. #JAIseVIJAY @DefenceMinIndia @HQ_IDS_India @RailMinIndia November 25, 2026

कब शुरू हुए वीरता पुरस्कार?

वीरता पुरस्कारों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आजादी के बाद सरकार की तरफ से शुरू किए गए पहले तीन वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र थे. इनकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी, लेकिन इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया. इसके बाद, तीन अन्य वीरता पुरस्कार शुरू किए गए.

किन्हें मिलेगी मुफ्त यात्रा की सौगात?

परमवीर चक्र

अशोक चक्र

महावीर चक्र

कीर्ति चक्र

वीर चक्र

शौर्य चक्र

पहले क्या था नियम?

परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है. रेलवे ने ऐसे वीरता पुरस्कार विजेताओं को यह तोहफा दिया है. अब ये पुरस्कार विजेता जवान व अधिकारी वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे. पहले यह सुविधा केवल निर्धारित ट्रेनों तक सीमित थी, जिसे अब सभी ट्रेनों में लागू कर दिया गया है.

लाइफटाइम फ्री ट्रैवल

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नई घोषणा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों के लिए इस साल की शुरुआत में शुरू किए गए एक और वेलफेयर प्लान के बाद आई है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 3 मार्च, 2026 को जारी एक ऑर्डर के जरिए, सेना मेडल (गैलेंट्री), नौसेना मेडल (गैलेंट्री) और वायुसेना मेडल (गैलेंट्री) पाने वालों के लिए लाइफटाइम कॉम्प्लिमेंट्री रेलवे ट्रैवल को मंजूरी दी है. इस सुविधा के तहत एलिजिबल बेनिफिशियरी एक साथी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं.

ट्रेन के किस क्लास में कर सकते हैं सफर?

फर्स्ट क्लास

AC 2-टियर (2AC)

AC चेयर कार (CC)

कॉम्प्लिमेंट्री रेलवे पास के लिए अप्लाई कैसे करें?

इंडियन एयर फोर्स हेडक्वार्टर के सर्कुलर के मुताबिक, सेना, नौसेना और वायुसेना मेडल (गैलेंट्री) स्कीम के तहत एलिजिबल बेनिफिशियरी को कॉम्प्लिमेंट्री रेलवे कार्ड पास पाने के लिए ऑफिशियल इंडियन रेलवेज कंसेशन कार्ड पोर्टल (IRCCP) पर रजिस्टर करना होगा. एप्लीकेंट को बताए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि बेनिफिशियरी सर्विसिंग पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है या एलिजिबल फैमिली मेंबर है.