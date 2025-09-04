कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक
GST Collection: जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं, ये तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज है!
पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video
IPL में 3 हैट्रिक लेने वाला इकलौता बॉलर है ये खिलाड़ी, 42 की उम्र में किया संन्यास का ऐलान, ऐसा रहा है करियर
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह
GST की नई दरें लागू होने के बाद आपके जेब पर क्या असर होगा? यहां देखें पूरी लिस्ट
कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी
GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना
डीएनए मनी
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला सरकारी बंगला बिक गया है, जानें बिकने से पहले इसका मालिक कौन था और अब कितने इस संपत्ति को कितने रुपयों में खरीदा...
दिल्ली का लुटियंस बंगला ज़ोन (LBZ) न केवल राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में से एक है बल्कि यह अभिजात वर्ग और ताकत का प्रतीक भी है. अपने आलीशान बंगलों, विशाल लॉन और हाई लेवल सिक्योरिटी के लिए मशहूर इस इलाके में एक ऐतिहासिक संपत्ति है जिसका स्वामित्व अब भारत की सबसे महंगी रेसिडेंशियल रियल स्टेट की बिक्री में बदल जाएगा. 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित यह बंगला कभी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास हुआ करता था और यह अब लगभग 1,100 करोड़ रुपये में बिका है.
जवाहरलाल नेहरू के पहले आधिकारिक आवास की मालिक राजस्थान के एक पूर्व शाही परिवार की सदस्य राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी थीं. वे इस संपत्ति को 1,400 करोड़ रुपये में बेचना चाहते थे, लेकिन भारत की बिवरेज इंडस्ट्री के एक बड़े बिजनेसमैन ने यह सौदा कम कीमत पर कर लिया. इस संपत्ति की बिक्री के लिए बातचीत एक साल से भी ज़्यादा समय से चल रही थी.
यह भी पढ़ें- क्रिकेट के शौक से लेकर गुलाब तक... जवाहर लाल नेहरू से जुड़े अनसुने किस्से
भारत के पहले प्रधानमंत्री का यह सरकारी निवास 3.7 एकड़ यानी लगभग 24,000 वर्ग फुट विकसित क्षेत्र में फैली एक विशाल संपत्ति है. इस बंगले का पता पहले 'यॉर्क रोड' था जिसे बाद में बदलकर जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू मार्ग कर दिया गया.
इस संपत्ति के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां कई अहम बैठकें हुई हैं. इनमें से एक बैठक भारत के अंतिम वायसराय लुई माउंटबेटन की पत्नी लेडी एडविना माउंटबेटन जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ इस जगह पर आयोजित की गई थी. उन्होंने 1946 से 1 अगस्त 1948 तक भारत की स्वतंत्रता के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं. इस दौरान वे अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में वहां रहे. इस निवास ने भारत की आजादी की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
यह भी पढ़ें- सिगरेट के डिब्बे की फॉइल पर लिखे थे गाने के बोल, लता मंगेशकर का गीत सुन रो पड़े थे पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू
लुटियन ज़ोन लगभग 28 वर्ग किलोमीटर के रियल एस्टेट क्षेत्र में फैला हुआ है. इसे 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन ने डिज़ाइन किया था. इसमें लगभग 3,000 बंगले हैं, जिनमें मंत्रियों, सीनियर जजों और बड़े सरकारी अधिकारियों का निवास है जो इसे राजधानी का सबसे प्रभावशाली क्षेत्र बनाता है. यहां लगभग 600 बंगले निजी स्वामित्व वाले हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.