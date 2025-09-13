साबुन-शैंपू से लेकर कॉफी-हॉर्लिक्स तक... GST कट के बाद इन घरेलू चीजों के दाम घटे, इस तारीख से नए रेट होंगे लागू

GST Reform: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया था. जीएसटी को 4 स्लैब से बदलकर सिर्फ दो 5% और 18% में कर दिया था. जिसके बाद चीजों के दाम कम हो रहे हैं.

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में बदलाव का असर अब दिखने लगा है. FMCG कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) ने घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स के रेट कम करने का ऐलान किया है.

HUL ने अपने जिन पॉपुलर प्रॉडक्ट्स के दाम कम किए हैं, उनमें लाइफबॉय साबुन, डब शैंपू, कॉफी, हॉर्लिक्स, क्लोजअप टूथपेस्ट, किसान जैम, नॉर सूप और बूस्ट ड्रिंक समेत अन्य चीजें हैं. हिंदुस्तान यूनिवलीवर ने इसके लिए बकायदा अखबारों में विज्ञापन दिया है.

बता दें कि 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बदलाव का ऐलान किया था. जीएसटी को चार स्लैब से बदलकर सिर्फ दो 5% और 18% में कर दिया था. सरकार ने 12%, और 28% के जीएसटी स्लैब को हटा दिया. जिसकी वजह से बहुत सारे घरेलू सामानों पर जीएसटी कम हो गया. जीएसटी कम होने की वजह कंपनियां भी अपनी प्रोडक्ट्स के रेट कम कर रही हैं.

FMCG कंपन‍ियों ने आने वाली 22 तारीख से सामान की कीमत में कमी करने का ऐलान किया. इस दिन से ही जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहा है.

किस प्रोडक्ट्स पर कितने घटे दाम?

75gm की लाइफबॉय साबुन 60 रुपये (पहले 68 रुपये) में मिलेगी.

200 ग्राम किसान जैम 80 रुपये (पहले 90 रुपये).

200gm जार वाला हॉर्लिक्‍स 110 रुपये (पहले 130 रुपये).

Lifebuoy साबुन (75g X 4) 60 रुपये (पहले 68 रुपये).

Lux साबुन (75g X 4) 85 रुपये (पहले 96 रुपये).

Closeup टूथपेस्‍ट (150g) 129 रुपये (पहले 145 रुपये).

क्लिनिक प्‍लस 355ml शैंपू 340 रुपय (पहले 393 रुपये).

Sunsilk ब्‍लैक साइन शैंपू 350ml 370 रुपये (पहले 430 रुपये).

डव सीरम 75g 40 रुपये (पहले 40 रुपये).

Horlicks वूमेन 400 ग्राम 284 रुपये ( पहले 320 रुपये).

Coffee 75 ग्राम 270 रुपये (पहले 300 रुपये).

नॉर टोमैटो सूप 67g 55 रुपये (पहले 65 रुपये).

Hellman रियल मायोनीइज 250g 90 रुपये (पहले 99 रुपये)

