FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

पहले 1, अणे मार्ग छूटा, अब सर्कुलर रोड वाला घर भी...बिहार की राजनीति में लालू परिवार की कम होती हैसियत का स्पष्ट इशारा

पहले 1, अणे मार्ग छूटा, अब सर्कुलर रोड वाला घर भी...बिहार की राजनीति में लालू परिवार की कम होती हैसियत का स्पष्ट इशारा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeडीएनए मनी

डीएनए मनी

फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

भारतीय परिवारों के कर्ज में कमी की एक वजह लोन ग्रोथ का धीमा होना है, जो कि सख्त नियमों के कारण 12 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि पहले 16 प्रतिशत थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 25, 2025, 11:48 PM IST

फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

FM Nirmala Sitharaman

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्तियां वित्तीय वर्ष 2025 में सालाना 6 प्रतिशत बढ़कर 9.9 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं. इसमें पिछले वित्त वर्ष 24 में 5.3 प्रतिशत का उछाल देखा गया था.

निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारतीय परिवारों की वित्तीय देनदारियां वित्त वर्ष 25 में कम होकर 15.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई हैं. RBI के ताजा डेटा के मुताबिक, देश की परिवारों की कुल वित्तीय संपत्तियों की वैल्यू वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 9.9 लाख करोड़ रुपये या GDP का 6% हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत पर थी.

भारतीय परिवारों की बचत में बीते 2 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो कि वित्त वर्ष 23 में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर पहुंच गया था. यह 1970 के बाद परिवारों की बचत का सबसे न्यूनतम स्तर था. यह बदलाव दिखाता है कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय परिवार तेजी से बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं.

वहीं, दूसरे ओर भारतीय परिवारों के कर्ज में कमी आ रही है. यह वित्त वर्ष 2025 में कम होकर 15.7 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.7 प्रतिशत) हो गया है, जो पिछले साल 18.8 लाख करोड़ रुपये (GDP का 6.2%) था.

कर्ज लेने में आई गिरावट

भारतीय परिवारों के कर्ज में कमी की एक वजह लोन ग्रोथ का धीमा होना है, जो कि सख्त नियमों के कारण 12 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि पहले 16 प्रतिशत थी. आरबीआई के डेटा में बताया गया कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड बचत सॉल्यूशंस तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं और परिवारों की बचत में वित्त वर्ष 25 में इनकी हिस्सेदारी 15.1 प्रतिशत हो गई, जो कि वित्त वर्ष 24 में 8.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 23 में 7.3 प्रतिशत थी.

इसके साथ ही, वित्त वर्ष 25 में बैंक जमा की हिस्सेदारी घटकर 35.2 प्रतिशत रह गई क्योंकि लोगों ने धीरे-धीरे कम यील्ड वाले पारंपरिक बचत साधनों से अपना पैसा दूर रखना शुरू कर दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
FD में निवेश करना हो सकता है और फायदेमंद? बजट 2026 में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
MORE
Advertisement
धर्म
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
MORE
Advertisement