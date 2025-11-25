फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

भारतीय परिवारों के कर्ज में कमी की एक वजह लोन ग्रोथ का धीमा होना है, जो कि सख्त नियमों के कारण 12 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि पहले 16 प्रतिशत थी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्तियां वित्तीय वर्ष 2025 में सालाना 6 प्रतिशत बढ़कर 9.9 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं. इसमें पिछले वित्त वर्ष 24 में 5.3 प्रतिशत का उछाल देखा गया था.

निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट किया, 'भारतीय परिवारों की वित्तीय देनदारियां वित्त वर्ष 25 में कम होकर 15.7 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई हैं. RBI के ताजा डेटा के मुताबिक, देश की परिवारों की कुल वित्तीय संपत्तियों की वैल्यू वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 9.9 लाख करोड़ रुपये या GDP का 6% हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 24 में जीडीपी के 5.3 प्रतिशत पर थी.

भारतीय परिवारों की बचत में बीते 2 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो कि वित्त वर्ष 23 में जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर पहुंच गया था. यह 1970 के बाद परिवारों की बचत का सबसे न्यूनतम स्तर था. यह बदलाव दिखाता है कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय परिवार तेजी से बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं.

वहीं, दूसरे ओर भारतीय परिवारों के कर्ज में कमी आ रही है. यह वित्त वर्ष 2025 में कम होकर 15.7 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.7 प्रतिशत) हो गया है, जो पिछले साल 18.8 लाख करोड़ रुपये (GDP का 6.2%) था.

कर्ज लेने में आई गिरावट

भारतीय परिवारों के कर्ज में कमी की एक वजह लोन ग्रोथ का धीमा होना है, जो कि सख्त नियमों के कारण 12 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि पहले 16 प्रतिशत थी. आरबीआई के डेटा में बताया गया कि स्टॉक मार्केट से लिंक्ड बचत सॉल्यूशंस तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं और परिवारों की बचत में वित्त वर्ष 25 में इनकी हिस्सेदारी 15.1 प्रतिशत हो गई, जो कि वित्त वर्ष 24 में 8.7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 23 में 7.3 प्रतिशत थी.

इसके साथ ही, वित्त वर्ष 25 में बैंक जमा की हिस्सेदारी घटकर 35.2 प्रतिशत रह गई क्योंकि लोगों ने धीरे-धीरे कम यील्ड वाले पारंपरिक बचत साधनों से अपना पैसा दूर रखना शुरू कर दिया है.

