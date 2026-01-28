FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

बजट के इतिहास में नया अध्याय लिखेंगी निर्मला सीतारमण, लगातार 9वीं बार पेश करेंगी देश का लेखा-जोखा, इस बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार नौवां बजट पेश करेंगी. इसके साथ ही वह बजट इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाएंगी और मोरारजी देसाई के सर्वाधिक बजट के रिकॉर्ड के और करीब पहुंच जाएंगी.

राजा राम

Updated : Jan 28, 2026, 04:04 PM IST

बजट के इतिहास में नया अध्याय लिखेंगी निर्मला सीतारमण, लगातार 9वीं बार पेश करेंगी देश का लेखा-जोखा, इस बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जिसके साथ ही वह भारतीय बजट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह उनका लगातार नौवां बजट होगा, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. दरअसल, भारत के बजट इतिहास में 1 फरवरी का दिन बेहद अहम होने  वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को लगातार नौवीं बार बजट पेश करेंगी. इसके साथ ही वह ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी, जिन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार नौ बजट पेश किए हों.  

भारत की आर्थिक दिशा को लेकर काफी अहम

गौरतलब है कि मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर लगातार आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं. कई देशों में मंदी की आशंका, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार से जुड़ी अनिश्चितताओं का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है. ऐसे माहौल में पेश होने वाला यह बजट भारत की आर्थिक दिशा को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाले कदमों पर जोर देगी. 

ऐतिहासिक रिकॉर्ड के और करीब

निर्मला सीतारमण का यह नौवां लगातार बजट उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के और करीब ले आएगा. मोरारजी देसाई ने अलग-अलग समय में कुल 10 बजट पेश किए थे. उन्होंने 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री के तौर पर छह बजट और 1967 से 1969 के दौरान चार बजट पेश किए थे. हालांकि, लगातार सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी निर्मला सीतारमण के नाम ही रहेगा. बजट इतिहास पर नजर डालें तो कई दिग्गज वित्त मंत्रियों ने लंबे समय तक देश की आर्थिक जिम्मेदारी संभाली है. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कुल नौ बजट पेश किए थे. वहीं, प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए आठ बार बजट पेश किया. इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार पांच बजट पेश किए थे, जिन्हें आर्थिक सुधारों के लिए आज भी याद किया जाता है. 

बजट भाषण का रिकॉर्ड

निर्मला सीतारमण को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया था. इसके बाद 2024 में तीसरी कार्यकाल में मोदी सरकार के सत्ता में आने पर भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास ही रही. फरवरी 2024 के अंतरिम बजट सहित वह अब तक आठ लगातार बजट पेश कर चुकी हैं और अब नौवां बजट पेश करने जा रही हैं. वहीं, बजट भाषणों के रिकॉर्ड की बात करें तो निर्मला सीतारमण का नाम यहां भी दर्ज है. एक फरवरी 2020 को दिया गया उनका बजट भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण माना जाता है, जो करीब दो घंटे 40 मिनट तक चला था. वहीं, सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड 1977 के अंतरिम बजट का है, जिसे हिरूभाई मुल्जीभाई पटेल ने पेश किया था और वह केवल 800 शब्दों का था. 

समय और तारीख में बदलाव

समय और तारीख को देखते हुए बजट में बदलाव होते रहे हैं. शुरुआती दिनों में बजट फरवरी के आखिरी दिन शाम पांच बजे पेश किया जाता था. हालांकि, यह प्रथा औपनिवेशिक परंपरा से जुड़ा हुआ था.  1999 में वाजपेयी सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया. जिसके बाद, 2017 से मोदी सरकार में बजट पेश करने की तारीख एक फरवरी तय कर दी गई.  इस फैसले के पीछे का कारण बताया गया कि, वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हो सकें. बहरहाल, कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण का यह बजट न सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं के लिहाज से अहम होगा, बल्कि भारतीय बजट इतिहास में एक नई पहचान भी बनाएगा. फिलहाल देश और बाजार दोनों की निगाहें 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी हुई हैं. 

