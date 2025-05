भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है. इसके साथ ही देश के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने की भी खबर आ रही है. अब इन दावों पर इंडियन ऑयल सामने आया है और बताया है कि देश में किसी भी ईंधन की कोई कमी नहीं है इसलिए पैनिक में आकर बिना जरूरत पेट्रोल डीजल खरीदने से बचें.

यह भी पढ़ें- India Pakistan War: भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव से सदमे में शेयर बाजार, खुलते ही 600 अंक टूटा Sensex

IOCL ने कहा कि इंडियन ऑयल के पास पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं. घबराकर खरीदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे सभी आउटलेट पर ईंधन और एलपीजी आसानी से उपलब्ध है. शांत रहकर और अनावश्यक भीड़ से बचकर हमें आपकी बेहतर सेवा करने में मदद करें. इससे हमारी आपूर्ति लाइनें निर्बाध रूप से चलती रहेंगी और सभी के लिए बिना दिक्कत ईंधन की पहुंच सुनिश्चित होगी.

#IndianOil has ample fuel stocks across the country and our supply lines are operating smoothly.



There is no need for panic buying—fuel and LPG is readily available at all our outlets.



Help us serve you better by staying calm and avoiding unnecessary rush. This will keep our…