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Exclusive Interview: भारत में भी होगा क्रूज टूरिज्म का विस्तार, वॉटरवेज लीजर के CEO ने बताया आगे का रोडमैप

भारत में क्रूज बिज़नेस शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए जुर्गन बेलॉम ने कहा कि देश की 11,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, अनुकूल मौसम और बढ़ता मध्यम वर्ग एक बेहतरीन लंबे समय का अवसर पैदा करते हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 22, 2026, 08:17 PM IST

Exclusive Interview: भारत में भी होगा क्रूज टूरिज्म का विस्तार, वॉटरवेज लीजर के CEO ने बताया आगे का रोडमैप
Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने Jurgen Bailom से खास बातचीत की.
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  • 'वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड' के CEO ने दिया जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.
  • Jurgen Bailom ने कंपनी की आगे की रणनीति और आगामी IPO के बारे में बताया.
  • जुर्गन बेलॉम के अनुसार, कॉर्डेलिया की सर्विस को भारतीय ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है.

भारत के मशहूर क्रूज ब्रांड 'कॉर्डेलिया क्रूज' की पैरेंट कंपनी 'वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड' के सीईओ और एमडी जुर्गन बेलॉम ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंपनी के भविष्य के बिजनेस रोडमैप को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं. Jurgen Bailom ने  कंपनी के ग्रोथ प्लान, विस्तार की रणनीति और आने वाले IPO के पीछे की वजहों के बारे में बताया. 

IPO लाने का मुख्य उद्देश्य और योजना

वाटरवेज लीजर ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) के जरिए बाजार से फंड जुटाने की तैयारी की है. सीईओ Jurgen Bailom ने बताया कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के दो बड़े लक्ष्य हैं. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रूज मार्केट में मांग तेजी से बढ़ रही है. इस मांग को पूरा करने के लिए कंपनी अपने बेड़े में नए और बड़े जहाजों को शामिल करना चाहती है. Jurgen Bailom ने बताया कि IPO से मिलने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के ऑपरेशनल विस्तार, तकनीकी अपग्रेडेशन और नए अंतरराष्ट्रीय रूट्स की शुरुआत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है.

जुर्गन बेलॉम के अनुसार, कॉर्डेलिया क्रूज अभी एक जहाज़ चलाती है और अपने बेड़े में दो और जहाज जोड़ने की योजना बना रही है. पहला नया जहाज इस साल सितंबर में ऑपरेशन शुरू कर सकता है, जबकि दूसरा अगले साल सितंबर में शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि कंपनी ने पिछले पांच सालों में भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में रूट टेस्ट करने और क्रूज यात्रा के प्लान बनाने में काफी मेहनत की है. गोवा, कोच्चि, लक्षद्वीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पुडुचेरी, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर इस लिस्ट में शामिल हैं. 

भारतीयों की यात्रा शानदार बनाने पर फोकस

Jurgen Bailom ने कहा कि कॉर्डेलिया की सर्विस इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेटरों से अलग है क्योंकि, इसे खास तौर पर भारतीय ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है. उन्होंने भारतीय खाना, बॉलीवुड-थीम वाला मनोरंजन, क्षेत्रीय भाषाओं में सुविधा और परिवार के साथ यादगार अनुभव जैसी खासियतों के बारे में बताया. उन्होंने यह भी बताया कि कॉर्डेलिया के मेहमानों की औसत उम्र लगभग 34 साल है. कंपनी शादियों, कॉर्पोरेट इवेंट्स और ग्रुप ट्रैवल की सुविधा भी देती है जिसे वह ग्रोथ के बड़े मौकों के तौर पर देखती है. 

585 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

वॉटरवेज लीजर अपने IPO के माध्यम से लगभग 585 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. बैलोम ने कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से बेड़े के विस्तार के लिए किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कंपनी पहले ही दो नए जहाज़ों के लिए एडवांस पेमेंट कर चुकी है. IPO से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भविष्य में लीज और रीद से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा. इंटरव्यू के दौरान जुर्गन बेलॉम कि IPO के जरिए जुटाया जाने वाला सारा पैसा ग्रोथ के लिए है. इसका बहुत छोटा हिस्सा ही सामान्य कॉर्पोरेट कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. 

Jurgen Bailom ने दावा किया कि 'वॉटरवेज़ लीजर' दुनिया के उन कुछ क्रूज़ ऑपरेटरों में से एक है जो बिना किसी कर्ज़ के काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी इस स्थिति को बनाए रखना चाहती है और भविष्य में विस्तार के लिए बड़े कर्ज लेने के बजाय अपनी कमाई और इक्विटी कैपिटल का इस्तेमाल करना चाहती है. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय ग्राहकों के बीच क्रूज वैकेशन की बढ़ती मांग और जागरूकता के कारण कंपनी का कारोबार हर साल लगभग 100 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. उन्होंने सरकार के 'क्रूज भारत मिशन' भी जिक्र किया जिसका मकसद क्रूज टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना और देश भर में और पोर्ट बनाना है.  

भारत में क्रूज बिज़नेस शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए जुर्गन बेलॉम ने कहा कि देश की 11,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, अनुकूल मौसम और बढ़ता मध्यम वर्ग एक बेहतरीन लंबे समय का अवसर पैदा करते हैं. उनका मानना ​​है कि भारतीय ग्राहकों के लिए क्रूज वैकेशन भी छुट्टियों का एक लोकप्रिय विकल्प बन सकते हैं. 
'वॉटरवेज लीजर' को उम्मीद है कि लोगों की खर्च करने लायक आय में बढ़ोतरी, टूरिज़्म की बढ़ती मांग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से भारत की क्रूज इंडस्ट्री की ग्रोथ के अगले चरण को बढ़ावा मिलेगा.

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