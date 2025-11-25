IPO खुलने से पहले ही 57% पर पहुंचा इस कंपनी का शेयर, ग्रे मार्केट में मचा दी खलबली, जाने कब होगा रिलीज

इस महीने के अंत में एक्साटो टेक्नोलॉजीज का IPO खुलने जा रहा है. खबर है कि 28 सितंबर को इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा. आइए जानते हैं कि इस IPO में दाव लगाने के लिए आपको किनते रुपये इनवेस्ट करने होंगे.

शेयर मार्केट में एक और कंपनी का IPO भूचाल लाने के लिए तैयार हैं. दरअसल इस महीने के अंत मे एक और कंपनी का IPO खुलने जा रहा है. यह कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज है. कंपनी का आईपीओ 28 नवंबर से दांव लगाने के लिए खुलेगा. खास बात ये है कि IPO खुलने से पहले ही इस कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं. अभी IPO खुलने में 3 दिन बाकी है लेकिन शेयर 57% से ज्यादा के प्रीमियम के साथ करोबार कर रहा हैं.

कितना है शेयर का दाम

बता दें कि एक्साटो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 2 दिसंबर तक खुला रहेगा, वहीं कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 37.45 करोड़ रुपये तक का है. अगर इस कंपनी के शेयर प्राइज की बात करें तो एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर का दाम 140 रुपये है. वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 80 रुपये के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हैं. अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 220 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं.

कब और कहां शेयर होंगे लिस्ट

ऐसी खबर है कि कंपनी के शेयर शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 को लिस्ट हो सकते हैं. एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर SME यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए जाएंगे. ऐसी खबर है कि एक्साटो टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में शेयर का अलॉटमेंट 3 दिसंबर को फाइनल हो सकता है. एक्साटो टेक्नोलॉजीज कंपनी के प्रमोटर अपूर्व के सिन्हा और स्वाति सिन्हा हैं. एक्साटो टेक्नोलॉजीज की शुरुआत साल 2016 में हुई थी.

कितने रुपये करने होंगे इनवेस्ट

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कितने लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं. दरअसल आम निवेशक इस कंपनी के आईपीओ में 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं. आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं. यानी, दो लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,80,000 रुपये का निवेश करना होगा.

