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Essel Group Turns 100: शून्य से शुरुआत और सफलता के असली मायने तक, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सुनाई 100 साल के रोलर-कोस्टर राइड की कहानी

आज ग्रुप फिर से फाइनेंशियली अपवार्ड ट्रैजेक्टरी में है. यह एक नया पीक क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. 1998-2000 ग्रुप के लिए पीक था. मुझे यकीन है कि हम फिर से एक नई ऊंचाई को छुएंगे और उस ऊंचाई पर बने रहेंगे: सुभाष चंद्रा.

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Kusum Lata

Updated : May 21, 2026, 02:24 PM IST

Essel Group Turns 100: शून्य से शुरुआत और सफलता के असली मायने तक, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सुनाई 100 साल के रोलर-कोस्टर राइड की कहानी

सुभाष चंद्रा ने सुनाई एस्सेल ग्रुप के 100 साल की कहानी.

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Essel Group के 100 साल पूरे होने पर ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने समूह को कर्मचारियों को संबोधित किया. उन्होंने कुछ मिनटों में एस्सेल ग्रुप के 100 सालों के सफर की कहानी बताई. पढ़ें उनका पूरा संबोधन-

मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं. कि आप सब आज इस हिस्टॉरिक इवेंट के साक्षी हैं. जब एस्सेल ग्रुप अपनी 100 साल की जर्नी पूरी कर रहा है. आज यहां खड़ा होकर मैं करीब 8000 लोगों से बात कर रहा हूं. मैं खुद को किस्मतवाला समझता हूं जो यहां पहुंच सका और अपनी भावनाएं शेयर कर पा रहा हूं.

दोस्तों, ये 100 वर्ष की यादें, या कहिए भावनाएं, यह अकेले चलने वाला सफर जो आज 10 हजार से ज्यादा व्यक्तियों का कारवां बन गया. इस यात्रा की 42 वर्ष की बातें तो मैंने भी सुनी ही है, लेकिन साथ में लकी हूं कि मैंने 58 साल की यात्रा खुद सबके साथ तय की है. 

आज मैं आपको एसेल ग्रुप की 100 साल की यात्रा के बारे में बताउंगा. तीन पार्ट्स में, संक्षेप में बताऊंगा. 
- प्रमुख बिजनेसेस कौन से थे
- उनका आर्थिक इम्पैक्ट क्या रहा
- इनके इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या रहे.
 
Zee के इम्पैक्ट और रीच के बारे में सभी जानते हैं. मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि एस्सेल ग्रुप के ज़ी से पहले के बिजनेसेस ने भी लाखों ज़िंदगियों को छुआ. यह सेना को फूड ग्रेन की सप्लाई से शुरू हुआ, करोड़ों टन फूड ग्रेन के लिए स्टोरेज फेसिलिटी हमने बनाई, ये उस वक्त की बात है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था, लेकिन जो अनाज उगाया जा रहा था, उसे रखने की उचित व्यवस्था नहीं थी. हमने ट्रेडिशनल टेलीकॉम पोल्स बनवाए, हमने लेमिनेटेड ट्यूब्स बनाए, एस्सेल वर्ल्ड जिसने लोगों से जुड़ने में हमारी मदद की, हमने तब के सोवियत यूनियन में फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किया, जिसने हमारे ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाया.

इस सफर का दूसरा एस्पेक्ट है, आज़ादी से पहले के पंजाब में रहने वाले एक परिवार की कहानी. जिसने 1926 में ज़ीरो से बिजनेस शुरू किया. मेसर्स राम गोपाल इंदरप्रसाद, वो अविभाजित पंजाब में फूड ग्रेन ट्रेड में एक बड़ा फर्म बना. यह एक करीब 40 साल तक एक बेहतरीन और फायदेमंद बिजनेस बना रहा. 1967 में 3.5 लाख का नुकसान ग्रुप को हुआ. हालांकि, ग्रुप के पास काफी संपत्ति और ज़मीनें थीं. ये वो वक्त था जब परिवार में पहली बार बंटवारा हुआ. मेरे दादा का उनके भाइयों के साथ बंटवारा हुआ. मेसर्स राम गोपाल इंदरप्रसाद का नाम बदलकर सुभाष चंद्र लक्ष्मी नारायण हो गया. 

चार भाइयों के जनरेशन ने चार्ज लिया. ग्रुप ने 1981 में पहली बार एक साल में 100 करोड़ का कारोबार किया. मुझे याद है कि इस माइलस्टोन को मैंने दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित अपने घर में सेलिब्रेट किया. तब एक कलीग ने पूछा कि हम इस 100CR को आने वाले सालों में मेंटेन कैसे करेंगे? मैंने तब कहा कि चिंता न करो. हम कई चीज़ें खोज लेंगे. हमारा बिजनेस और ग्रुप कभी भी 100 करोड़ से कम की कमाई नहीं करेगा और हम हमेशा ग्रो करेंगे. कहते हैं न कि शायद सरस्वती उस ज़बान पर थी, यही हुआ कि ग्रुप ने एक दिन ऐसा भी देखा जब न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे ग्रुप को भारत का सबसे अमीर ग्रुप बताया. यह 1998-99 की बात है.

यह सफर बेहद एक्साइटिंग रहा, लेकिन रोलर कोस्टर की तरह. दुर्भाग्य से 2008-09 में एक और सेपरेशन हुआ. बिजनेस का जो हिस्सा मैं लीड कर रहा था, उसने 2019 में बड़ा घाटा झेला. क्योंकि 2008-09 के सेपरेशन के बाद उस हिस्से ने बड़ा नुकसान कैरी फॉरवर्ड किया था. आज ग्रुप फिर से फाइनेंशियली अपवार्ड ट्रैजेक्टरी में है. यह एक नया पीक क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. 1998-2000 ग्रुप के लिए पीक था. मुझे यकीन है कि हम फिर से एक नई ऊंचाई को छुएंगे और उस ऊंचाई पर बने रहेंगे.

इस सफर का एक भावनात्मक पहलू भी है. यह इंटरेस्टिंग होने के साथ-साथ चैलेंजिंग भी रहा. उतार-चढ़ाव से भरा रहा, ऐसा बड़ी यूनाइटेड फैमिलीज़ में होता है. सभी इंसान हैं और भारतीय परिवार का हिस्सा हैं, जहां इमोशन एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. जीवन के इस पहलू से काफी कुछ सीखा जा सकता है. हो सकता है कि मैंने सीखा हो या शायद न सीखा हो. इसका फैसला दूसरे करेंगे और यह बेशक इतिहास में दर्ज किया जाएगा. पर मैं कहना चाहूंगा कि मैं नेगेटिव स्टैंड पॉइंट से सबसे कम प्रभावित हुआ. ऐसा मैं विपश्यना की वजह से कर पाया. मैं कॉन्शियस हूं और ऐसे लोगों के प्रति मेरी संवेदना हमेशा रही है जो मेरे या ग्रुप के किसी एक्शन की वजह से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं.

दोस्तों आपने आज चरैवेती-चरैवेती फिल्म देखी. चलना ही तेरी नियति. चरैवेती का मतलब है विश्वास के साथ आगे बढ़ो. विश्वास यहां कीवर्ड है. मैं आपको भरोसा देता हूं कि इस चुनौतीभरे वक्त में भी आप आगे बढ़ रहे हैं.

दोस्तों मैंने अपने लिए पर्सनली कोई वेल्थ क्रिएट नहीं किया है. इस बात पर अक्सर बहस होती है. ग्रुप के दुश्मनों ने मुझपर आरोप लगाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है. मुझ पर कमज़ोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन यह दिल को छू लेने वाली बात है कि यही लोग ग्रुप की लगनशीलता, फाइट बैक करने की क्षमता, इसके विजन और जो छाप इसने छोड़ी है, उसका लोहा मानते हैं. प्राइवेटली ये इसे एक्नॉलेज करते हैं. 

मैंने कुछ मिनटों में 100 साल की कहानी बताई. मैं चाहूंगा कि आप ग्रुप के सफर से जुड़े रीडिंग मटेरियल्स खोजें और उन्हें पढ़ें. प्राइवेट भी और पब्लिक भी. इस ग्रुप के 100 साल के उतार-चढ़ाव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. 100 साल के इस सफर से एक सीख यह भी मिलती है कि अक्सर जीवन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, इस समझ से आता है कि दूसरे लोग मायने रखते हैं. जब मौके और भरोसे के साथ दया जुड़ती है तो चेन रिएक्शन बनता है. एक अपलिफ्टेड लाइफ दूसरों को अपलिफ्ट करती है. यह कहानी आपको बताएगी कि सफलता अपनी ऊंचाई को तब छूती है जब वह किसी और का भविष्य बनाती है. 

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