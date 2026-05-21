Essel Group Turns 100: क्या है सफलता का चेन रिएक्शन? डॉक्टर सुभाष चंद्रा के 5 मोटिवेशनल कोट्स

एस्सेल ग्रुप के 100 साल पूरे हो गए. ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस मौके पर ग्रुप के हजारों कर्मचारियों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं, जो उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं.

Essel Group Turns 100: एस्सेल ग्रुप 100 साल का हो गया. 21 मई, 2026 को ग्रुप के चेयरपर्सन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने समूह के करीब 10 हजार कर्मचारियों से बात की. उन्होंने इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए, एस्सेल ग्रुप की 100 साल की यात्रा की झलक दिखाई. इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं, जो आम लोगों के लिए प्रेरक बन सकती हैं. चलिए एक नज़र डालते हैं उनके मोटिवेशनल कोट्स पर.

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- चरैवेती. चलना ही तेरी नियति. चरैवेती का मतलब है विश्वास के साथ आगे बढ़ो. विश्वास यहां कीवर्ड है.

- जीवन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस समझ से आता है कि दूसरे लोग मायने रखते हैं. जब मौके और भरोसे के साथ दया जुड़ती है तो चेन रिएक्शन बनता है.

- आपकी सफलता अपनी ऊंचाई को तब छूती है जब वह किसी और का भविष्य बनाती है.

- एक अपलिफ्टेड लाइफ से कई और ज़िंदगियां अपलिफ्ट होती हैं.

- कभी भी अपने वादे से पीछे मत जाओ. लोगों पर भरोसा करें और भरोसे के काबिल बनें. यही बिजनेस की कोर फिलोसफी है.

नहीं बनाई कोई पर्सनल वेल्थ

डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने संबोधन में बताया कि उन्होंने अपने लिए कोई पर्सनल वेल्थ नहीं बनाई है. उन्होंने कहा कि इस पर अक्सर लोग बहस करते हैं. लेकिन ये फैक्ट है. उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए, हालांकि, जिन लोगों ने आरोप लगाए वो ही ग्रुप की लगनशीलता, फाइट बैक करने की क्षमता, इसके विजन और जो छाप इसने छोड़ी है, उसका लोहा मानते हैं.

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नकारात्मक बातों का उन पर बेहद कम प्रभाव पड़ा. वह ऐसा विपश्यना की वजह से कर पाए. उन्होंने कंपनी के भविष्य पर बात करते हुए कहा कि 1998-2000 का समय ग्रुप के लिए पीक था. उन्होंने बताया कि ग्रुप अब फिर से एक फाइनेंशियल अपवार्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, उन्होंने विश्वास जताया कि कंपनी जल्द ही एक नयी और बड़ी ऊंचाई को छुएगी. उन्होंने विश्वास जताया कि उस ऊंचाई पर कंपनी बनी रहेगी.