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वो अरबपति जिसने जंगलों पर खर्च कर दी अपनी आधी संपत्ति, कहते हैं प्रकृति का 'बादशाह'

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वो अरबपति जिसने जंगलों पर खर्च कर दी अपनी आधी संपत्ति, कहते हैं प्रकृति का 'बादशाह'

Epic Games के फाउंडर टिम स्वेनी लगभग दो दशकों में उत्तरी कैरोलिना के 15 जिलों में 50,000 एकड़ से अधिक भूमि खरीद चुके हैं, जिससे वे राज्य के सबसे बड़े निजी भू-स्वामियों में से एक बन गए हैं.

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रईश खान

Updated : Mar 20, 2026, 12:28 AM IST

वो अरबपति जिसने जंगलों पर खर्च कर दी अपनी आधी संपत्ति, कहते हैं प्रकृति का 'बादशाह'

Epic Games founder Tim Sweeney (फोटो: AI generated)

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टेक्नोलॉजी के अरबपति आमतौर पर अपना पैसा जमीन, आलीशान घर, द्वीप या लग्जरी याट्स खरीदने पर लगाते हैं, लेकिन गेमिंग उद्योग के एक प्रमुख व्यवसायी ने पिछले दो दशकों में बिल्कुल अलग रास्ता चुना है. उसने अपनी आधी संपत्ति जंगलों को खरीदने में लगा दी. इसके पीछे की वजह उसका प्रकृति को बचाने का प्रेम था.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं दिग्गज गेमिंग कंपनी Epic Games के संस्थापक टिम स्वेनी (Tim Sweeney) की. जिन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा घरों या जमीन को खरीदने में नहीं किया, बल्कि उत्तरी कैरोलिना में जंगली इलाके खरीदने में किया. उन्होंने यह वन भूमि किसी लाभ के लिए नहीं खरीदी, बल्कि प्रकृति के संरक्षण के लिए किया. टिम स्वेनी ने लगभग दो दशकों में उत्तरी कैरोलिना के 15 जिलों में 50,000 एकड़ से अधिक भूमि खरीदी है, जिससे वे राज्य के सबसे बड़े निजी भूस्वामियों में से एक बन गए हैं.

18 साल पहले शूरू की प्रकृति को बचाने की मुहिम
Tim Sweeney की यह मुहिम 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से शुरू हुई. उस समय कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने रिसॉर्ट्स और लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदी थी. लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण कई परियोजनाएं रुक गईं और जमीन को बिक्री के लिए रखना पड़ा. लेकिन Sweeney ने इसे अलग नजरिए से देखा. उन्होंने विकास की संभावना वाले वन क्षेत्रों को खरीदना शुरू कर दिया. उनकी प्रमुख खरीदों में से एक बॉक्स क्रीक वाइल्डनेस थी, जो 7,000 एकड़ का भूभाग है. बॉक्स क्रीक 130 से अधिक दुर्लभ पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है.

Epic Games founder Tim Sweeney


उत्तरी कैरोलिना के इतिहास में भूमि का सबसे बड़ा दान
Tim Sweeney के संरक्षण कार्यों पर दुनिया की नजर 2021 में गई, जब उन्होंने Southern Appalachian Highlands Conservancy को 7,500 एकड़ भूमि दान की. जिसे उत्तरी कैरोलिना के इतिहास में सबसे बड़े निजी भूमि दानों में से एक माना जाता है. यह क्षेत्र अपने दुर्लभ स्प्रूस-फर पारिस्थितिकी तंत्र और शानदार रोडोडेंड्रोन फूलों (Rhododendron flowers) के लिए प्रसिद्ध है.
 
स्वेनी का कहना है कि हाल के वर्षों में जमीन की कीमतों में वृद्धि के कारण नई जमीन खरीदना अधिक कठिन हो गया है. फिलहाल, उनका ध्यान पहले से खरीदी गई हजारों एकड़ वन भूमि के स्थायी संरक्षण पर केंद्रित है.

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