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EPFO में बड़ा बदलाव! वेज सीलिंग लिमिट बढ़ी, जानें आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?

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EPFO में बड़ा बदलाव! वेज सीलिंग लिमिट बढ़ी, जानें आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?

सरकार ने EPFO की वेज सीलिंग 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. जानें इससे आपकी टेक-होम सैलरी, PF कटौती और भविष्य की EPS पेंशन पर क्या असर पड़ेगा.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 21, 2026, 03:12 PM IST

EPFO में बड़ा बदलाव! वेज सीलिंग लिमिट बढ़ी, जानें आपकी सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?

सांकेतिक तस्वीर

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सरकार ने प्रोविडेंट फंड (EPFO) से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. अनिवार्य पीएफ दायरे के लिए सैलरी की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 16 सितंबर को इसे मंजूरी दी और यह नियम 17 सितंबर 2026 से लागू हो चुका है.

इस फैसले का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनकी मासिक सैलरी 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है. इससे लाखों नए मजदूर और कर्मचारी सरकारी पेंशन और सुरक्षा योजना के दायरे में आ जाएंगे. हालांकि, इसका एक तात्कालिक असर यह भी होगा कि इन कर्मचारियों के हाथ में आने वाली टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी.

इन-हैंड सैलरी पर क्या पड़ेगा असर?

अब तक 15,000 रुपये से ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ कटना अनिवार्य नहीं था. लेकिन अब 25,000 रुपये तक कमाने वालों का भी पीएफ कटेगा. कर्मचारी की सैलरी से 12% हिस्सा पीएफ में जमा होता है. इसका सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला असर टेक-होम सैलरी पर होगा. अब 20,000 रुपये सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने लगभग 2,400 रुपये कम इन-हैंड मिलेंगे. 

वहीं, 25,000 रुपये सैलरी वाले कर्मचारी के हर महीने करीब 3,000 रुपये कटेंगे. कई मामलों में कर्मचारियों की मासिक पीएफ कटौतियां 1,800 रुपये से बढ़कर सीधे 3,000 रुपये तक जा सकती हैं. जितना पैसा आपकी सैलरी से कटेगा, उतना ही पैसा कंपनी भी आपके पीएफ खाते में मिलाएगी यानी भले ही हाथ में पैसा कम आए, लेकिन आपकी लॉन्ग-टर्म सेविंग्स मजबूत होगी।.

टेक-होम में कितनी हो सकती है कटौती-

मासिक EPF सैलरी अतिरिक्त PF कटौती इन-हैंड सैलरी में कमी
₹15,000 शून्य शून्य
₹18,000 ₹360 ₹360
₹20,000 ₹600 ₹600
₹22,500 ₹900 ₹900
₹25,000 से अधिक ₹1,200 ₹1,200

 

पेंशन पर इसका क्या फायदा होगा?

असली फायदा लंबे समय में मिलने वाली ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) में दिखेगा. 2014 से पेंशन की गणना के लिए अधिकतम सैलरी सीमा 15,000 रुपये तय थी. इसका मतलब था कि कंपनी का 8.33% पेंशन योगदान अधिकतम 1,250 रुपये प्रति महीना ही जमा होता था.

सीमा बढ़कर 25,000 रुपये होने से अब अधिकतम पेंशन योगदान बढ़कर करीब 2,083 रुपये प्रति महीना हो जाएगा यानी पेंशन खाते में हर महीने करीब 833 रुपये ज्यादा जमा होंगे.

पेंशन में कितना इजाफा होगा?

  • 35 साल की नौकरी पर- अगर कोई कर्मचारी नए नियम के तहत 35 साल तक योगदान देता है, तो उसकी मासिक पेंशन लगभग 7,500 रुपये से बढ़कर 12,500 रुपये हो सकती है.
  • 30 साल की नौकरी पर- 30 साल की सर्विस पर फॉर्मूले के तहत पेंशन 6,429 रुपये से बढ़कर करीब 10,714 रुपये हो सकती है.

क्या पुराने कर्मचारियों को पूरा फायदा मिलेगा? 

मौजूदा कर्मचारियों को यह ध्यान रखना होगा कि यह बढ़ा हुआ फायदा आगे की सर्विस पर लागू होगा, पीछे की नौकरी पर नहीं. अगर आपकी 15 साल की नौकरी हो चुकी है, तो आपकी पुरानी पेंशन पुराने नियम (15,000 सीमा) से और आगे की पेंशन नए नियम (25,000 सीमा) से तय होगी. EPFO इसके विस्तृत नियम अलग से जारी करेगा. 

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