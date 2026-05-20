WhatsApp पर होगा PF Balance check और मिलेगी अकाउंट की पूरी जानकारी, ये रहा पूरा प्रोसेस

जल्द ही आप WhatsApp पर अपना PF बैलेंस चेक कर सकेंगे. बैलेंस के साथ-साथ आप अपने PF अकाउंट से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर सकेंगे. EPFO जल्द ही एक वॉट्सऐप चैटबॉट लॉन्च करने जा रहा है.

EPFO News: नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही एक बड़ी राहत मिलने वाली है. EPFO पोर्टल में जाकर अकाउंट डिटेल्स चेक करने की बजाए, उन्हें मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर ही PF की पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसमें PF Balance Check, PF Claim Status, पुराने ट्रांजैक्शन आदि देख सकेंगे. (ये भी पढ़ेंः PF Balance में कैसे जुड़ता है इंटरेस्ट, ये हिसाब समझ लें कभी नहीं होगी कन्फ्यूज़न)

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है कि EPFO लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके. इसके लिए EPFO ने कई ज़रूरी कदम उठाए हैं, वॉट्सऐप चैटबॉट इन्हीं में से एक है. उन्होंने कहा कि WhatsApp Chatbot प्रक्रिया को आसान बनाएगा. उन्होंने बताया कि आज के समय में ज्यादातर भारतीय वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से वॉट्सऐप चैटबॉट नागरिकों की सुविधा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है.

क्या है WhatsApp पर PF बैलेंस चेक करने का प्रोसेस?

EPFO की तरफ से जल्द ही एक ऑफिशियल वॉट्सऐप नंबर जारी किया जाएगा. यह नंबर वेरिफाइड होगा और उसमें ब्लू टिक भी लगा होगा. ताकि आम लोग फ्रॉड के झांसे में न आएं. PF डिटेल्स चेक करने के लिए आपको अपने UAN से जुड़े मोबाइल नंबर से EPFO के नंबर पर Hello लिखकर भेजना होगा. यह वॉट्सऐप चैटबॉट AI एनेबल्ड होगा, इसके बाद EPFO आपको बैलेंस चेक, पुराने ट्रांजैक्शन, क्लेम स्टेटस चेक को लेकर ऑप्शंस देगा. आपको इनमें से जो भी चेक करना हो, उससे जुड़े ऑप्शन को सलेक्ट करके ज़रूरी जानकारी देख सकेंगे.

EPFO WhatsApp में और क्या सुविधाएं मिलेंगी

EPFO का वॉट्सऐप चैट AI एनेबल्ड होगा. जो 24 घंटे आपकी मदद करेगा. इसके साथ ही EPFO की योजना है कि इस सेवा को अलग-अलग भारतीय भाषाओं में शुरू किया जाए, ताकि अलग-अलग राज्यों में रहने वाले नौकरीपेशा भारतीय अपनी स्थानीय भाषा में PF से जुड़ी जानकारियां चेक कर सकें.

इससे पहले EPFO ने निधि आपके निकट (NAN) प्रोग्राम शुरू किया था. इस प्रोग्राम के तहत PF से जुड़ी शिकायतों, कोर्ट केसेस को रिजॉल्व करने की दिशा में कदम उठाए गए. श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि इसके तहत लंबित मामलों की पहचान की गई और उन्हें रिजॉल्व किया गया. NAN के आने के बाद लंबित मामलों में तेज़ी से गिरावट आई है. अप्रैल 2024 में जहां 4936 लंबित मामले थे, वहीं 31 मार्च, 2026 को 2646 मामले लंबित हैं.