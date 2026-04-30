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PF निकालने का झंझट खत्म! अब पास के ATM से मिलेगा पीएफ का पैसा, जानिए कब से शुरू हो रही ये सुविधा?

केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) से जुड़ी एक ऐसी सेवा शुरू करने जा रही है, जिसके बाद आपको अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए हफ्तों का इंतजार नहीं करना होगा.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 30, 2026, 06:10 PM IST

PF निकालने का झंझट खत्म! अब पास के ATM से मिलेगा पीएफ का पैसा, जानिए कब से शुरू हो रही ये सुविधा?
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नौकरीपेशा लोगों के लिए मोदी सरकार एक ऐसी सौगात लाने जा रही है, जो भविष्य निधि यानी पीएफ (PF) की पूरी परिभाषा ही बदल देगी. अब तक रिटायरमेंट या इमरजेंसी के लिए बचाकर रखा गया आपका पैसा कागजी कार्रवाइयों और लंबी प्रतीक्षा के बीच फंसा रहता था, लेकिन अब वह आपके एक क्लिक की दूरी पर होगा. सरकार जल्द ही एक ऐसी सुविधा शुरू करने वाली है, जिसके बाद आप सीधे ATM के जरिए अपने PF खाते से कैश निकाल सकेंगे.

अब दफ्तरों के चक्करों से मिलेगी आजादी

कई सालों से पीएफ का पैसा निकालना कर्मचारियों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं रहा है. क्लेम फॉर्म भरना, कंपनी के चक्कर काटना और फिर हफ्तों तक बैंक खाते में पैसा आने का इंतजार करना, यह प्रक्रिया काफी थकाऊ थी. केंद्र सरकार अब इस पूरे सिस्टम को डिजिटल और ऑटोमैटिक बनाने जा रही है. नया सिस्टम लागू होने के बाद पीएफ का पैसा निकालना उतना ही आसान हो जाएगा, जितना अपने बैंक खाते से पैसे निकालना होता है.

ईपीएफओ 3.0

सूत्रों की मानें तो इस योजना की तकनीकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. अधिकारियों ने एटीएम मशीनों में ड्राय और फाइनल रन टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. पूरे सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए EPFO 3.0 के तहत खातों को सीधे बैंकिंग गेटवे से जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब यह है कि आपका पीएफ खाता आपके सामान्य सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करने लगेगा. आप न केवल एटीएम बल्कि UPI के जरिए भी सीधे भुगतान कर सकेंगे या पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे.

मिलेगा विशेष PF-ATM कार्ड

इस सुविधा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार विशेष प्रकार के कार्ड जारी करने पर विचार कर रही है. ये कार्ड सीधे आपके यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पीएफ खाते से लिंक होंगे. इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि बिचौलियों का डर भी खत्म हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस योजना का औपचारिक उद्घाटन कर सकते हैं, जिससे देश के करोड़ों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.

बदलाव की जरूरत

फिलहाल, पीएफ निकालने के लिए ईपीएफओ के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है. इसमें फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10C जैसे विकल्पों का चुनाव करना होता है, जिसमें अप्रूवल के बाद भी पैसा आने में समय लगता है. नई व्यवस्था की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि आपातकालीन स्थितियों, जैसे बीमारी या शादी-ब्याह, में लोगों को तत्काल कैश की जरूरत होती है. एटीएम सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों को अपनी ही जमा पूंजी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

योजना के मुख्य आकर्षण 

इमरजेंसी में बैंक जाने या ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. पीएफ के पैसे से सीधे दुकानदारों को भुगतान करना संभव होगा. हर लेनदेन का एसएमएस अलर्ट मिलेगा, जिससे फ्रॉड की आशंका खत्म होगी.

यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. अगर पीएफ का पैसा सीधे एटीएम से निकलने लगा, तो यह मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा समाज के लिए वित्तीय आजादी की तरह होगा. अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के उस औपचारिक ऐलान का, जो करोड़ों लोगों की जेब में उनकी मेहनत की कमाई का सीधा एक्सेस दे देगा.

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