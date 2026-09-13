PF से पैसे निकालने के बदले नियम, जानिए अब कितनी रकम निकाल सकेंगे आप

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EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए एडवांस निकासी नियमों को आसान कर दिया है. जानिए नए नियम के बारे में.
पीएफ खाताधारकों के लिए एक बहुत अच्छी और काम की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते से एडवांस पैसे निकालने के नियमों को पहले से काफी आसान बना दिया है. अब अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा.
बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने-बनाने जैसी जरूरतों के लिए आप आसानी से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि किस काम के लिए आप कितना और कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं.
नए नियमों के मुताबिक, अगर आपकी पीएफ मेंबरशिप को 12 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आप एडवांस निकालने के हकदार हो जाते हैं. आपके पीएफ खाते में आपका अंशदान, कंपनी का हिस्सा और उस पर मिला ब्याज मिलाकर जितनी कुल रकम जमा है, आप उसका अधिकतम 75 फीसदी (75%) तक हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं. यानी अगर आपके खाते में 1 लाख रुपये जमा हैं, तो आप जरूरत के वक्त 75,000 रुपये तक निकाल सकते हैं.
ईपीएफओ ने जरूरी कामों को एक खास कैटेगरी में रखा है-
अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं या होम लोन चुकाना चाहते हैं, तो भी पीएफ फंड आपकी मदद करेगा. आप नया मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने, घर बनाने, होम लोन का भुगतान करने या घर की मरम्मत के लिए पैसे निकाल सकते हैं.
आवास से जुड़ी जरूरतों के लिए आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस निकाल सकते हैं. इसके अलावा, ईपीएफओ द्वारा तय की गई कुछ खास परिस्थितियों में आप एक वित्तीय वर्ष में 2 बार तक पैसा निकाल सकते हैं.
ईपीएफ एडवांस के नए नियम—अब निकासी के प्रावधान और आसान!— EPFO (@officialepfo) September 8, 2026
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अब पीएफ एडवांस निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं.
बस ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पीएफ खाते में आपकी केवाईसी जैसे आपका बैंक खाता, पैन कार्ड और अन्य जरूरी जानकारियां पूरी तरह अपडेट और वेरिफाइड होनी चाहिए. अगर केवाईसी पूरी है, तो आवेदन करने के कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है.
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