FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
चीन का पहियों वाला लेजर हथियार कितना खतरनाक? ताइवान के लिए क्यों बढ़ी टेंशन

चीन का पहियों वाला लेजर हथियार कितना खतरनाक? ताइवान के लिए क्यों बढ़ी टेंशन

IND vs AFG: कोच गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान श्रेयस अय्यर? पढ़ें क्या कहा

IND vs AFG: कोच गौतम गंभीर को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान श्रेयस अय्यर? पढ़ें क्या कहा

आयरलैंड के एकीकरण का मुद्दा क्या है? ट्रंप ने ब्रिटेन की दुखती रग पर रखा हाथ!

आयरलैंड के एकीकरण का मुद्दा क्या है? ट्रंप ने ब्रिटेन की दुखती रग पर रखा हाथ!

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

PF से पैसे निकालने के बदले नियम, जानिए अब कितनी रकम निकाल सकेंगे आप

EPFO ने पीएफ खाताधारकों के लिए एडवांस निकासी नियमों को आसान कर दिया है. जानिए नए नियम के बारे में.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 13, 2026, 02:21 PM IST

PF से पैसे निकालने के बदले नियम, जानिए अब कितनी रकम निकाल सकेंगे आप

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पीएफ खाताधारकों के लिए एक बहुत अच्छी और काम की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाते से एडवांस पैसे निकालने के नियमों को पहले से काफी आसान बना दिया है. अब अगर आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा.

बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने-बनाने जैसी जरूरतों के लिए आप आसानी से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि किस काम के लिए आप कितना और कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं.

12 महीने की नौकरी के बाद मिलेगा एडवांस

नए नियमों के मुताबिक, अगर आपकी पीएफ मेंबरशिप को 12 महीने पूरे हो चुके हैं, तो आप एडवांस निकालने के हकदार हो जाते हैं. आपके पीएफ खाते में आपका अंशदान, कंपनी का हिस्सा और उस पर मिला ब्याज मिलाकर जितनी कुल रकम जमा है, आप उसका अधिकतम 75 फीसदी (75%) तक हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं. यानी अगर आपके खाते में 1 लाख रुपये जमा हैं, तो आप जरूरत के वक्त 75,000 रुपये तक निकाल सकते हैं.

बीमारी, पढ़ाई और शादी के लिए नियम

ईपीएफओ ने जरूरी कामों को एक खास कैटेगरी में रखा है-

  • बीमारी के इलाज के लिए- अगर कर्मचारी खुद या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसा निकालना चाहता है, तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है. आप जितनी बार चाहें, इलाज के लिए एडवांस निकाल सकते हैं.
  • बच्चों की पढ़ाई के लिए- पूरी नौकरी के दौरान आप बच्चों की पढ़ाई के लिए अधिकतम 10 बार पीएफ से एडवांस ले सकते हैं.
  • शादी-ब्याह के लिए- शादी के खर्चों के लिए पूरी सर्विस के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस निकालने की इजाजत है.

घर बनाने, खरीदने या सुधार के लिए भी मिलेगा पैसा

अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं या होम लोन चुकाना चाहते हैं, तो भी पीएफ फंड आपकी मदद करेगा. आप नया मकान, फ्लैट या प्लॉट खरीदने, घर बनाने, होम लोन का भुगतान करने या घर की मरम्मत के लिए पैसे निकाल सकते हैं.

आवास से जुड़ी जरूरतों के लिए आप अपनी पूरी नौकरी के दौरान अधिकतम 5 बार एडवांस निकाल सकते हैं. इसके अलावा, ईपीएफओ द्वारा तय की गई कुछ खास परिस्थितियों में आप एक वित्तीय वर्ष में 2 बार तक पैसा निकाल सकते हैं.

 

घर बैठे ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई?

अब पीएफ एडवांस निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप ईपीएफओ के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं.

बस ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके पीएफ खाते में आपकी केवाईसी जैसे आपका बैंक खाता, पैन कार्ड और अन्य जरूरी जानकारियां पूरी तरह अपडेट और वेरिफाइड होनी चाहिए. अगर केवाईसी पूरी है, तो आवेदन करने के कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. 

ये भी पढ़ें- सिर्फ 300 रुपये के ओवन से शुरुआत, महिला ने बना डाली 7,400 करोड़ की कंपनी

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत
Women's Asia Cup Winners List: अब तक किसने जीता सबसे ज्यादा एशिया कप का खिताब? जानें किस नंबर पर है भारत
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement