EPFO ने पीएफ खाताधारकों को राहत देने के लिए तीन बड़े बदलावों को मंजूरी दी है. अब पीएम खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 25% से घटाकर 10% करने का फैसला हुआ है.

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) उनकी बचत का एक बड़ा सहारा होता है. हर महीने सैलरी से कटने वाला ये पैसा भविष्य में काफी काम आता है. अब EPFO ने PF खाताधारकों को राहत देने के लिए तीन बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है. इनका सीधा असर नौकरी करने वाले कर्मचारियों से लेकर रिटायर होने वाले लोगों तक पर पड़ेगा.

नए बदलावों के तहत अब PF खाते में पहले के मुकाबले कम पैसा रखना होगा, जरूरत पड़ने पर ज्यादा रकम निकाली जा सकेगी और नौकरी छूटने पर पूरा फंड निकालने के लिए 12 महीने के बजाय सिर्फ 2 महीने इंतजार करना होगा. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद PF का पैसा किस्तों में लेने की सुविधा भी मिलेगी.

1. PF खाते में रखना होगा सिर्फ 10% मिनिमम बैलेंस

EPFO के नए फैसलों में सबसे अहम बदलाव मिनिमम बैलेंस को लेकर है. अभी तक PF खाते से आंशिक निकासी करने पर कर्मचारी को अपने कुल जमा फंड का कम से कम 25 फीसदी हिस्सा खाते में छोड़ना पड़ता था. अगर आपके PF खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं, तो कम से कम 2.5 लाख रुपये खाते में रखने होते थे.

अब इस सीमा को घटाकर 10 फीसदी करने का फैसला लिया गया है. इसका मतलब है कि कर्मचारी को खाते में सिर्फ 10 फीसदी रकम बचाकर रखनी होगी. इसी हिसाब से 10 लाख रुपये जमा होने पर 1 लाख रुपये खाते में रखने होंगे और बाकी 9 लाख रुपये तक निकालने की गुंजाइश बनेगी.

इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है जिन्हें मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर से जुड़े कामों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है. हालांकि, 90 फीसदी निकासी का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति बिना किसी शर्त के कभी भी इतनी रकम निकाल सकता है. निकासी की पात्रता और संबंधित कैटेगरी के नियम लागू रहेंगे.

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2. नौकरी छूटने पर 2 महीने में निकाल सकेंगे पूरा PF

दूसरा बड़ा बदलाव नौकरी जाने की स्थिति में PF निकालने के नियम को लेकर है. पहले के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी नौकरी छोड़ने या बेरोजगार होने के बाद दो महीने तक इंतजार करके अपना पूरा PF निकाल सकता था. लेकिन अक्टूबर 2025 में किए गए बदलावों के तहत पूरा PF निकालने के लिए बेरोजगारी की अवधि बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई थी.

अब EPFO बोर्ड ने इस इंतजार को फिर से घटाकर 2 महीने करने की मंजूरी दी है. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है और उसे नई नौकरी नहीं मिलती है, तो वह लगातार दो महीने बेरोजगार रहने के बाद अपने पूरे PF फंड के लिए दावा कर सकेगा.

3. रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF का पैसा

तीसरा बदलाव उन कर्मचारियों के लिए खास है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी को एक साथ खर्च नहीं करना चाहते. EPFO ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है. इसके तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने PF खाते में जमा पूरी रकम एक बार में निकालने के बजाय तय अंतराल पर किस्तों में ले सकेंगे.

इसका फायदा ये होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास नियमित अंतराल पर पैसे आते रहेंगे. साथ ही खाते में बची हुई रकम पर ब्याज मिलता रह सकता है. अगर किस्तें मिलने के दौरान खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित व्यक्ति बची हुई रकम निकाल सकता है या तय भुगतान जारी रखने का विकल्प चुन सकता है.

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