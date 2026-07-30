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8.25 परसेंट का ब्याज, आपके PF अकाउंट में आया क्या? नहीं मिला तो ऐसे चेक करें EPFO ने कितना पैसा भेजा

15 जुलाई से क्रेडिट ब्याज अकाउंट होल्डर्स की पासबुक में रिफलेक्ट भी होना शुरू हो गया है. अगर अभी तक आपके फोन में वार्षिक ब्याज मिलने का मैसेज नहीं आया है, तो परेशान न हों अलग-अलग बैच में पैसा भेजा गया है इसलिए कुछ दिन में आप तक भी मैसेज पहुंच जाएगा. वरना EPFO की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

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Neelam

Updated : Jul 30, 2026, 04:53 PM IST

8.25 परसेंट का ब्याज, आपके PF अकाउंट में आया क्या? नहीं मिला तो ऐसे चेक करें EPFO ने कितना पैसा भेजा

15 जुलाई से EPFO पासबुक में दिखने लगा कितना मिला ब्याज (Image Source: Unsplash) 

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  • 15 जुलाई से EPFO पासबुक में दिखने लगा कितना वार्षिक ब्याज मिला
  • 1.44 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे अकाउंट्स में भेजी गई
  • अलग-अलग बैच में भेजी गई राशि
  • ईपीएफओ को मैसेज भेजकर भी पता कर सकते हो पीएफ अकाउंट बैलेंस

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में 8.29 प्रतिशत की दर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक ब्याज ट्रांसफर किया है. अकाउंट होल्डर्स को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी मिली है कि उनके अकाउंट में कितना ब्याज सरकार ने जमा किया है.

ईपीएफओ ने अलग-अलग बैच में यह राशि पीएफ अकाउंट्स में क्रेडिट की है. एसएमएस के जरिए लोगों को पता चल रहा है कि उनके पीएफ अकाउंट में कितना वार्षिक ब्याज आया हैं. केंद्रीय श्रम एंव रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भी इस बारे में बताया था कि इस साल 1.44 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि स्वचालित प्रसंस्करण प्रणाली के जरिए सीधे अकाउंट्स में भेजी जा रही है. 

8.25 प्रतिशत की दर से जमा हुआ इंटरेस्ट

8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज ईपीएफओ मेंबर्स के अकाउंट्स में जमा किया गया है. 15 जुलाई से यह क्रेडिट अकाउंट होल्डर्स की पासबुक में रिफलेक्ट भी होना शुरू हो गया है. अगर आप भी पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक आपके फोन में वार्षिक ब्याज मिलने का मैसेज नहीं आया है, तो परेशान न हों अलग-अलग बैच में पैसा भेजा गया है इसलिए कुछ दिन में आप तक भी मैसेज पहुंच जाएगा. हालांकि, फिर भी अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा तो आप ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी पासबुक में क्रेडिट इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- 8th Pay Commission: कितना फिटमेंट फेक्टर? 8वें वेतन आयोग से जुड़े 5 बेहद जरूरी सवालों पर जान लें सरकार के जवाब

कैसे चेक करें EPF इंटरेस्ट

  • सबसे पहले EPFO Unified Member Portal पर जाएं.
  • अब Passbook पर क्लिक करें.
  • इसके बाद UAN नंबर टाइप करके अपना पासवर्ड डालें.
  • लॉगिन करते ही आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी.
  • पासबुक में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, एंप्लॉई और एंप्लॉयर की तरफ से जमा राशि, पीएफ ट्रांसफर और कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, वो पता चल जाएगा.

एसएमएस से चेक करें अपना PF अकाउंट बैलेंस?

अकाउंट होल्डर्स 7738399899 पर मैसेज के जरिए भी अपने अकाउंट में बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें EPFOHO UAN ENG फॉर्मेट में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738399899 पर मैसेज भेजना होगा और जिस भाषा में आप जानकारी चाहते हैं, वो मिल जाएगी. EPFOHO UAN ENG में ENG का मतलब इंग्लिश भाषा से है, आप जिस भी भाषा में जानकारी चाहते हैं उसके शुरू के तीन अक्षर आपको ENG की जगह टाइप करने होंगे, जैसे अगर मराठी में जानकारी चाहिए तो- MAR टाइप करें. 

पहले ईपीएफओ मेंबर्स को साल का इंटरेस्ट क्रेडिट की जानकारी के लिए अक्टूबर, नवंबर तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 15 जुलाई से यह सभी अकाउंट्स में रिफलेक्ट होने लगा है. श्रम मंत्रालय के अनुसार ईपीएफओ ने अपने पूरे डेटाबेस को 'सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (CITES)' के तहत एक राष्ट्रीय डेटाबेस में माइग्रेट कर दिया है.

यह भी पढ़ें:- Gold Silver Price: अमेरिका में हुई एक मीटिंग और भारत के सराफा बाजार में मच गई हलचल, सोना या चांदी किसके गिरे दाम?

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