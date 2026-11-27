रिपोर्ट में बताया गया कि पीएफ के लिए यूपीआई फैसिलिटी विकसित कर ली गई है और उसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी हैं. इसके अलावा यूजर्स के साथ भी टेस्टिंग के दो राउंड किए गए हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को जल्दी ही वह सुविधा मिलने वाली है, जिसके लिए लंबे समय से इंतेजार किया जा रहा है. प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा निकालने के लिए लोगों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे आसान बनाने के लिए ईपीएफओ लंबे समय से काम कर रहा है. पीएफ अकाउंट को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से लिंक करने के लिए काम चल रहा है और अगले महीने से ही ईपीएफओ सदस्यों को यह सुविधा मिल सकती है.

शुरुआत में 1000 रुपये की लिमिट

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया है कि ईपीएफओ यूपीआई के जरिए पीएफ निकालने के लिए काम कर रहा है, जिसकी शुरुआती सीमा 1000 हजार रुपये तय करने पर विचार किया जा रहा है. यानी इस सुविधा के शुरू होते ही लोग यूपीआई के जरिए सीधे पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, जिसके लिए फिलहाल उन्हें महीनों पहले अप्लाई करके इंतेजार करना पड़ता है. अधिकारियों ने बताया है कि दिसंबर महीने के अंत तक यह सुविधा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

सिर्फ 1000 रुपये की ही लिमिट क्यों?

अधिकारियों ने बताया कि क्यों शुरुआत में सिर्फ एक हजार रुपये की सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने का मकसद छोटी-छोटी ट्रांजेक्शन को रोकना है. एक हजार रुपये की लिमिट होने पर लोग यूपीआई के जरिए इससे कम की रकम नहीं निकाल सकेंगे और ईपीएफओ पर छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन का बोझ न बढ़ेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 28 मार्च, 2025 को हुई मीटिंग में पीएफ को यूपीआई से लिंक किए जाने के लिए आधिकारिक तौर पर चर्चा हुई थी. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 मार्च, 2025 को प्रेस रिलीज जारी कर इसके बारे में जानकारी दी थी.

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) का टेक्नोलॉजी पार्टनर है, जो पीएफ को यूपीआई से लिंक करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर काम कर रहा है. इस सिस्टम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ इंटीग्रेट किया गया है. इसके बाद सीबीटी की 13 अक्टूबर, 2025 को मीटिंग हुई थी, जिसमें ईपीएफओ 3.0 के तहत इस नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई थी.

यूपीआई से निकले पीएफ के 4.97 लाख रुपये

रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएफ के लिए यूपीआई फैसिलिटी विकसित कर ली गई है और उसकी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है. इसके अलावा यूजर्स के साथ भी टेस्टिंग के दो राउंड किए गए हैं. इस दौरान जो कमियां पाई गईं, उनकी पहचान करके उनको भी ठीक कर लिया गया. यूजर टेस्टिंग के दौरान पीएफ के लिए 102 क्लेम का सेटलमेंट किया गया, जिसके तहत यूपीआई के जरिए 4.97 लाख रुपये यूजर्स के बैंक खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर भी किए गए.

यह सुविधा पिछले साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन टेक्नीकल इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की प्रॉसेस के चलते इसमें देरी हुई है. अगर यह सुविधा दिसंबर में शुरू हो जाती है तो ईपीएफओ के सदस्य BHIM ऐप के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करके पीएफ से कम से कम 1000 रुपये तक सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं.



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