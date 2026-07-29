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EPFO 3.0: जैसे UPI से दोस्त को भेजते हो पैसे, बिल्कुल इसी तरह काम करेगी PF-UPI लिंक सर्विस? कब हो रही शुरू, जानें नई तारीख

वर्तमान समय में पीएफ क्लेम में 7-10 दिन लगते हैं, पहले फॉर्म भरना, वेरिफिकेशन प्रोसेस, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो लंबे समय के लिए क्लेम लटक भी जाता है, इसको देखते हुए ही पीएफ-यूपीआई लिंक सुविधा शुरू की जा रही है.

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Neelam

Updated : Jul 29, 2026, 02:57 PM IST

EPFO 3.0: जैसे UPI से दोस्त को भेजते हो पैसे, बिल्कुल इसी तरह काम करेगी PF-UPI लिंक सर्विस? कब हो रही शुरू, जानें नई तारीख

टेक्निकल दिक्कतों की वजह से PF क्लेम को UPI से जोड़ने की सुविधा शुरू करने में हो रही देरी (Image Source: Unsplash)

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TRENDING NOW

  • टेक्निकल दिक्कतों की वजह से सर्विस शुरू करने में हो रही देरी
  • अगस्त तक दूर की जाएंगी सभी टेक्निकल दिक्कतें
  • 75 प्रतिशत पीएफ का पैसा यूपीआई से निकाल सकेंगे
  • पीएफ क्लेम और यूपीआई लिंक सर्विस से हफ्तों का काम सेकंडों में हो जाएगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स लंबे समय से पीएफ क्लेम को यूपीआई से जोड़ने की सुविधा का इंतजार कर रहे हैं. मार्च में सुविधा को शुरू किया जाना था, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हो सका है इसलिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.

अगस्त में शुरू होगी सर्विस

सुविधा के रोलआउट की नई टाइमलाइन और देरी का कारण सामने आ गया है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इस सर्विस में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से इसे शुरू करने में डिले हो रहा है. रिपोर्ट के अनुसार टेक्निकल इशूज को ठीक करने के बाद अगस्त में सर्विस शुरू की जा सकती है. ईपीएफओ के अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म- सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (CITES 2.01) का इस्तेमाल करने वालों को कई समस्याएं सामने आ रही हैं.

ईपीएफओ अपग्रेड का मकसद पीएफ से जुड़ी सेवाओं को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है. कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे यूजर्स-

  • पुराने EPF का डेटा दिखाई नहीं दे रहा है
  • लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है
  • वेबसाइट धीमी चल रही है
  • पीएफ क्लेम की प्रोसेसिंग में देरी हो रही है. 

इन समस्याओं को दूर करने के बाद ही सर्विस के शुरू होने की उम्मीद है. रिपोर्ट के अनुसार सभी टेक्निकल दिक्कतों को अगस्त के पहले हफ्ते तक ठीक किया जा सकता है, उसके बाद ही पीएफ के साथ यूपीआई लिंक की सर्विस शुरू की जाएगी.

PF क्लेम और UPI के साथ जुड़ने से क्या सुविधाएं मिलेंगी?

  • 75 प्रतिशत पैसा यूपीआई से निकाल सकेंगे: नियमों के अनुसार पीएफ अकाउंट होल्डर अपने विड्रॉल की जरूरत और एलिजिबिलिटी के हिसाब से प्रोविडेंट फंड बैलेंस का 75 प्रतिशत हिस्सा यूपीआई या यूपीआई सपोर्ट एटीएम से निकाल सकेंगे.
  • सेकंडों में पीएफ का पैसा बैंक में: वर्तमान समय में पीएफ क्लेम में 7-10 दिन लगते हैं, पहले फॉर्म भरना, वेरिफिकेशन प्रोसेस, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो लंबे समय के लिए क्लेम लटक भी जाता है, इसको देखते हुए ही यह सुविधा शुरू की जा रही है. नई सुविधा में आपको क्लेम के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि कुछ सेकेंड में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा. पढ़ाई के लिए मोटी फीस देनी हो, बीमारी में पैसों की जरूरत हो या फिर शादी हो ईपीएफ मेंबर्स को यूपीआई से क्लेम करके कुछ सेकेंड में ही पैसा मिल जाएगा. इसके लिए उन्हें यूपीआई पिन की जरूरत होगी. साथ ही ये यह भी बता देगा कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप के फैसले से और गिरेंगे सोने के दाम? एक्सपर्ट बोले- अभी खरीद लें, वरना वेडिंग-फेस्टिव सीजन से पहले ही भंडार खत्म...

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