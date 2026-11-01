अक्टूबर की सैलरी कम आई? ₹15,000 से ₹25,000 हुई वेज लिमिट, जानें इन-हैंड सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

अगर अक्टूबर के महीने में आपकी सैलरी भी कम आई है तो जानिए इसकी वजह क्या है? PF के नए रूल से कर्मचारियों को क्या होगा फायदा....

October Salary Deduction: अक्टूबर महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आई और पे-स्लिप देखते ही आपको झटका लगा? अगर आपकी इन-हैंड सैलरी पिछले महीने के मुकाबले कम हो गई है तो हो सकता है इसकी वजह प्रोविडेंट फंड में हुई बढ़ोतरी हो. आप अकेले नहीं हैं. एक्स और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई कर्मचारी अपनी कम हुई टेक-होम सैलरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि सीटीसी में कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर भी अकाउंट में पहले के मुकाबले कम पैसे आए हैं.

What's your Diwali 🪔 Gifts? Me:-Extra PF deduction from my salary! — Virendra Pasi (वीरेंद्र पासी) (@virendrapaswan6) October 31, 2026

इन-हैंड सैलरी कम होने के पीछे केंद्र सरकार का EPFO से जुड़ा एक बड़ा फैसला है. सरकार ने करीब 12 साल बाद PF के लिए अनिवार्य वेज सीलिंग को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति महीना कर दिया है. यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू हो चुका है. इससे पहले सितंबर 2014 में इस लिमिट को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था. आपकी सैलरी पर इसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी पहले से EPF का सदस्य था या नहीं, पहले उसका PF किस वेज लिमिट पर कट रहा था और कंपनी ने उसका सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह तैयार किया है.

#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "A major decision has been taken for employees working in industries across the country. Regarding the Provident Fund (PF) rules, there was previously a wage ceiling of Rs 15,000. This ceiling has now been raised to a monthly salary of Rs 25,000. Accordingly, Rs 25,000 per month will be the new ceiling for PF deductions. Approximately 51 lakh employees, specifically those falling within the Rs 15,000 to Rs 25,000 salary bracket, will benefit from this change and will now be covered under the revised PF regulations. The estimated annual expenditure for the Government of India on this measure will be Rs 11,339 crore...This has been a long-standing demand, and the Prime Minister approved it in today's Cabinet meeting..." — ANI (@ANI) September 16, 2026

क्या है PF की नई वेज सीलिंग?

एम्पलॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों हर महीने योगदान करते हैं. कर्मचारी की सैलरी से PF का पैसा कटता है और कंपनी भी अपनी तरफ से बराबर का योगदान देती है. यह पैसा कर्मचारी के भविष्य के लिए जमा होता है और इस पर तय नियमों के मुताबिक हर साल 8.25% इंट्रेस्ट मिलता है.

अब तक EPF के तहत अनिवार्य सदस्यता के लिए वेज सीलिंग ₹15,000 प्रति महीना थी. इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों का मंथली वेज ₹15,000 तक था, उन्हें नियमों के मुताबिक EPF कवरेज में शामिल किया जाता था. वहीं, पहली बार नौकरी शुरू करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी वेज ₹15,000 से ज्यादा थी, वे सिर्फ इस वजह से अनिवार्य EPF सदस्यता के दायरे से बाहर रह सकते थे. अब सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है. इसका मतलब है कि ₹15,000 से ज्यादा और ₹25,000 तक की वेज पाने वाले नए पात्र कर्मचारियों को भी अनिवार्य EPF कवरेज के दायरे में लाया जाएगा.

सरकार के मुताबिक, PF में इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा और कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलने की उम्मीद है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेज सीलिंग का मतलब कर्मचारी की पूरी CTC या ग्रॉस सैलरी नहीं है. सैलरी स्ट्रक्चर और नियमों के आधार पर पीएफ (PF) तय होता है, इसलिए सैलरी स्लिप में बदलाव हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग हो सकता है.

PF की नई लिमिट से आपकी इन-हैंड सैलरी कैसे घट सकती है?

PF की नई लिमिट का सीधा असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है जिनका पीएफ पहले ₹15,000 की वेज लिमिट के आधार पर काटा जा रहा था. EPF में कर्मचारी का योगदान 12% होता है. पहले ₹15,000 की लिमिट पर यह योगदान ₹1,800 प्रति महीना बनता था. अब अगर कंपनी ₹25,000 की नई लिमिट के आधार पर PF काटती है तो कर्मचारी का योगदान ₹3,000 हो सकता है.

मान लीजिए किसी कर्मचारी की PF के लिए तय वेज ₹25,000 है और उसकी कंपनी पहले ₹15,000 की सीलिंग के आधार पर PF काटती थी. पहले कर्मचारी के हिस्से से ₹1,800 कटते थे. नई लिमिट के तहत यह रकम ₹3,000 हो सकती है. ऐसे में कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी ₹1,200 कम हो जाएगी. वहीं, जिन कर्मचारियों की वेज ₹15,000 से ज्यादा और ₹25,000 तक है और वे पहले EPF के सदस्य नहीं थे, उन्हें अब पात्रता की दूसरी शर्तें पूरी करने पर EPF में शामिल किया जा सकता है.

अगर किसी नए पात्र कर्मचारी की PF के लिए तय वेज ₹20,000 है तो 12% के हिसाब से उसके हिस्से से हर महीने ₹2,400 कटेंगे. कंपनी को भी नियमों के मुताबिक अपना योगदान देना होगा. अगर किसी कर्मचारी का पहले ही PF ₹25,000 या उससे ज्यादा के हिसाब से कट रहा था तो नए नियम से आपकी इन-हैंड सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा

अक्टूबर की सैलरी में ज्यादा कटौती क्यों?

कुछ कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी में ज्यादा PF कटौती दिखाई दे सकती है. इसकी एक वजह 17 सितंबर से लागू हुए नए नियमों का पेरोल एडजस्टमस्ट हो सकता है. नई वेज सीलिंग 17 सितंबर से लागू हुआ है इसलिए जिन कंपनियों ने सितंबर के बाकी दिनों का PF अंतर अक्टूबर की सैलरी में एडजस्ट किया है, उनके कर्मचारियों की पे-स्लिप में एक्स्ट्रा डिडक्शन दिख सकता है

अगर कंपनी ने 17 सितंबर से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए बढ़े हुए PF योगदान का अंतर अक्टूबर के पेरोल में जोड़ा है, तो आपको अक्तूबर के PF के अलावा सितंबर का बकाया एडजस्टमेंट भी देना पड़ सकता है. लेकिन हर कंपनी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी ने नए नियम को पेरोल में कब और किस तरह लागू किया है.

अगर आपकी अक्टूबर की सैलरी में PF की कटौती ज्यादा है तो अपनी पे-स्लिप में PF इम्प्लॉयी कॉन्ट्रिब्यूशन और किसी भी एरियर या एडजस्टमस्ट एंट्री को जरूर चेक करें. अपनी कंपनी की पेरोल टीम से भी पूछें कि सितंबर की अवधि का कोई बकाया योगदान को आपकी सैलरी स्लिप में नहीं जोड़ा गया है. अगर अक्टूबर की सैलरी में एक बार का एरियर एडजस्टमेंट शामिल है तो अगले महीने यह एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होनी चाहिए. लेकिन नई वेज सीलिंग के हिसाब से बढ़ा हुआ PF योगदान जारी रहेगा. ऐसे में नवंबर की सैलरी में अक्टूबर के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

PF बढ़ने से कंपनी और कर्मचारी दोनों का योगदान बढ़ेगा?

EPF में कर्मचारी और कंपनी दोनों योगदान करते हैं. कर्मचारी की वेज का 12% PF खाते में जाता है. कंपनी का 12% योगदान अलग होता है जिसमें पात्र कर्मचारियों के मामले में 8.33% हिस्सा इम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) और बाकी हिस्सा EPF में जाता है. इसके अलावा EDLI और प्रशासनिक शुल्क के नियम भी लागू होते हैं.

नई वेज सीलिंग ₹25,000 होने के बाद जिन कर्मचारियों का योगदान पहले ₹15,000 तक सीमित था, उनके मामले में कंपनी का योगदान भी बढ़ सकता है. जैसे ₹15,000 पर कंपनी का 12% योगदान ₹1,800 होता है. वहीं, ₹25,000 पर यह ₹3,000 हो सकता है. इसमें पात्र कर्मचारी के लिए EPS का अधिकतम हिस्सा 8.33% के हिसाब से करीब ₹2,083 होगा और बाकी योगदान EPF में जाएगा. कई कंपनियां PF और दूसरे बेनिफिट्स को CTC का हिस्सा मानकर सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती हैं. ऐसे में कंपनी के योगदान में बदलाव का असर CTC के अंदर एडजस्टमेंट के रूप में भी दिख सकता है इसलिए केवल CTC का आंकड़ा देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि आपकी टेक-होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा.

कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा?

PF में ज्यादा योगदान होने का एक फायदा यह है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा रकम जमा हो सकती है. हर महीने ज्यादा पैसा EPF खाते में जमा होगा और उस पर लागू इंट्रेस्ट के हिसाब से लंबी अवधि में रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ जाएगा. इसके अलावा EPFO के दायरे में आने वाले पात्र कर्मचारियों को इम्प्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन और इम्प्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत बीमा की सुरक्षा भी मिलती है. EDLI के तहत पात्र सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार या नॉमिनी को नियमों के अनुसार इंश्योरेंस बेनिफिट मिल सकता है. इस स्कीम में अलग से कर्मचारी को बीमा प्रीमियम नहीं देना होता.

सरकार का कहना है कि वेज सीलिंग बढ़ाने का मकसद ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना है. इससे ऐसे कर्मचारियों को भी PF, पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा, जो पहले वेज लिमिट ज्यादा होने के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर थे.