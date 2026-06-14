FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'बड़े अंतर से मैच जीतने होंगे...' T20 WC 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले पूर्व कोच ने टीम इंडिया को दी नसीहत

'बड़े अंतर से मैच जीतने होंगे...' T20 WC 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले पूर्व कोच ने टीम इंडिया को दी नसीहत

क्या है भारत का 'अरुध्र' रडार? वायुसेना लद्दाख-पूर्वोत्तर में पहाड़ों पर करेगी तैनात, चीन की हर चाल ऐसे नाकाम होगी

क्या है भारत का 'अरुध्र' रडार? वायुसेना लद्दाख-पूर्वोत्तर में पहाड़ों पर करेगी तैनात, चीन की हर चाल ऐसे नाकाम होगी

हजारों परिवार छोड़ देते हैं लाखों रुपये का ये दावा! ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं EPF का ये नियम

हजारों परिवार छोड़ देते हैं लाखों रुपये का ये दावा! ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं EPF का ये नियम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी

Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री

Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Homeबिजनेस

बिजनेस

हजारों परिवार छोड़ देते हैं लाखों रुपये का ये दावा! ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं EPF का ये नियम

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (PF) कटता है, तो यह खबर आपके बड़े काम की है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 14, 2026, 06:00 PM IST

हजारों परिवार छोड़ देते हैं लाखों रुपये का ये दावा! ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं EPF का ये नियम

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पीएफ खाताधारक को मिलता है 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा
  • इस बीमे के लिए कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता 
  • कोई मेडिकल टेस्ट या अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता  
  • प्रीमियम का पूरा भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है

अक्सर लोग पीएफ को सिर्फ एक बचत का जरिया या फिर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा ही मानते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पीएफ खाताधारक होने के साथ ही आपको एक बहुत बड़ा फायदा बिल्कुल मुफ्त में मिलता है. इस फायदे का नाम है- 7 लाख रुपये तक का मुफ्त जीवन बीमा.

जी हां, इसके लिए आपको अपनी जेब से एक भी रुपया प्रीमियम के तौर पर नहीं देना पड़ता. सरकार की इस खास योजना को एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी 'ईडीएलआई' (EDLI) स्कीम कहा जाता है. यह पीएफ खाता खोलने के साथ ही अपने आप चालू हो जाती है.

बिना किसी झंझट और खर्चे के सुरक्षा

इस इंश्योरेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता, न ही किसी तरह का मेडिकल टेस्ट करवाना होता है. निजी बीमा कंपनियों की तरह यहां आपको भारी-भरकम प्रीमियम भरने की टेंशन नहीं होती. इस योजना में लगने वाले प्रीमियम का भुगतान आपकी कंपनी या नियोक्ता द्वारा किया जाता है. आपकी टेक-होम सैलरी से इसके लिए कोई कटौती नहीं की जाती है.

किस स्थिति में और किसे मिलता है पैसा?

अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए यह रकम दी जाती है. कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके द्वारा चुने गए नॉमिनी या कानूनी वारिस को बीमा की एकमुश्त राशि मिल जाती है.

नियम के मुताबिक, इस योजना के तहत कम से कम 2.5 लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है. राहत की बात यह भी है कि अगर किसी कर्मचारी ने लगातार एक साल तक नौकरी की है, तो भले ही उसने इस दौरान कंपनियां बदली हों, उसके परिवार को न्यूनतम ढाई लाख रुपये की सुरक्षा जरूर मिलती है.

क्या है बीमा राशि का गणित?

इस बीमा के तहत मिलने वाली रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले के 12 महीनों में उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कितना था. उसी हिसाब से इस राशि की गणना की जाती है और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है.

ये काम करना है बेहद जरूरी

इस सरकारी योजना का लाभ आपके परिवार को बिना किसी परेशानी के मिल सके, इसके लिए आपको अपने पीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन यानी नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट रखना चाहिए. यदि खाते में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होगा, तो परिवार के लोगों को पैसा क्लेम करने के लिए सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.

क्लेम करने के लिए नॉमिनी को डेथ सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ जरूरी फॉर्म भरकर ईपीएफओ के पास जमा करना होता है. संक्षेप में कहें तो, पीएफ सिर्फ बुढ़ापे की लाठी ही नहीं है, बल्कि आपके कामकाजी जीवन के दौरान आपके परिवार का एक मजबूत सुरक्षा कवच भी है, जिसके बारे में हर नौकरीपेशा इंसान को पता होना चाहिए.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ 10 लाख में शुरू किया बिजनेस, आज खड़ी कर दी 150 करोड़ की कंपनी
Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री
Tallest Indian Cricketers: भारत के 5 सबसे लंबे क्रिकेटर, गुरनूर बरार की लिस्ट में हुई एंट्री
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement