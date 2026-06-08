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दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं एलन मस्क! जानिए इतने पैसे से क्या-क्या खरीद सकते हैं? 

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दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं एलन मस्क! जानिए इतने पैसे से क्या-क्या खरीद सकते हैं? 

मस्क की ज्यादातर दौलत कंपनियों में ओनरशिप स्टेक के जरिए कागज पर मौजूद है, और इसकी वैल्यू मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 08, 2026, 02:57 PM IST

दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं एलन मस्क! जानिए इतने पैसे से क्या-क्या खरीद सकते हैं? 

कमाई का नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं एलन मस्क (Image Source- depositphotos)

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दुनिया के सबसे अमीर इंसान, एलन मस्क बहुत जल्द एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाले हैं, जहां आज तक इतिहास में कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है. मस्क दुनिया के पहले ट्रिलेनियर यानी 1 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति वाले इंसान बनने की राह पर हैं. अगर हम इस रकम को आज के भारतीय रुपये के हिसाब से देखें, तो यह लगभग ₹9,49,50,50,00,00,000 बैठती है.

अब आप सोच रहे होंगे कि मस्क के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला से आता है, जहां उनके शेयरों की कीमत लगभग 273 अरब डॉलर है. इसके अलावा, उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का जब आईपीओ आएगा, तो उनकी संपत्ति में 841 अरब डॉलर और जुड़ जाएंगे.

मस्क की इस दौलत के सामने फीकी हैं ये बड़ी चीजें

हालांकि, यह सारा पैसा बैंक खाते में रखे कैश के रूप में नहीं है, बल्कि कंपनियों के शेयरों के रूप में है, जिसकी कीमत बाजार के हिसाब से घटती-बढ़ती रहती है. इस महा-दौलत की ताकत को समझने के लिए आइए इसकी तुलना दुनिया की कुछ बड़ी चीजों और देशों से करते हैं-

दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़े हैं मस्क

एलन मस्क की अनुमानित संपत्ति दुनिया के कई विकसित देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है. उदाहरण के लिए, ताइवान ($977 अरब), आयरलैंड ($779 अरब), स्वीडन ($760 अरब) और सिंगापुर ($660 अरब) जैसे अमीर देशों की सालाना जीडीपी भी मस्क की इस संभावित नेट वर्थ के सामने कम पड़ जाएगी.

न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर से भी ज्यादा पैसा

न्यूयॉर्क का मैनहट्टन इलाका दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब माना जाता है, जहां वॉल स्ट्रीट और दुनिया की महा-कंपनियां हैं. साल 2024 के फेडरल रिजर्व के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे मैनहट्टन की सालाना अर्थव्यवस्था लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर थी. यानी अकेले एलन मस्क की दौलत इस पूरे शहर की ताकत के बराबर होने वाली है.

कई दिग्गज अरबपतियों को मिला दें, तो भी मस्क आगे!

अगर हम दुनिया के सबसे अमीर टेक दिग्गजों की संपत्ति को एक साथ मिला दें, तो भी मस्क उन पर भारी पड़ेंगे. अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, ओरेकल के लैरी एलिसन, और गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन की कुल संपत्ति मिलाकर करीब 1.09 ट्रिलियन डॉलर होती है. मस्क अकेले ही इस आंकड़े को छूने वाले हैं.

अमेरिका का पूरा ह्यूस्टन शहर खरीद सकते हैं

अमेरिका का ह्यूस्टन शहर तेल और गैस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा केंद्र है. एक अनुमान के मुताबिक, इस पूरे शहर की सभी रिहायशी और कमर्शियल जमीनों और मकानों की कुल कीमत करीब 879 अरब डॉलर है. मस्क चाहें तो अपनी दौलत से इस पूरे शहर की हर एक प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं.

दुनिया की हर बड़ी स्पोर्ट्स टीम मस्क की जेब में!

दुनिया की सबसे महंगी 50 स्पोर्ट्स टीमों (जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट क्लब) की कुल कीमत लगभग 353 अरब डॉलर है. मस्क की दौलत इसका तीन गुना है. यानी वह दुनिया की लगभग हर बड़ी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम को चुटकियों में खरीद सकते हैं. साफ है कि एलन मस्क की यह दौलत सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आर्थिक ताकत है जो दुनिया के बड़े-बड़े देशों और कॉर्पोरेट्स को भी पीछे छोड़ रही है.

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