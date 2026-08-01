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अचानक आधी हो गई एलन मस्क की संपत्ति, छिना ट्रिलियनेयर का ताज, जानिए अब कितनी है नेटवर्थ?

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अचानक आधी हो गई एलन मस्क की संपत्ति, छिना ट्रिलियनेयर का ताज, जानिए अब कितनी है नेटवर्थ?

जुलाई महीने में दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद से Tesla और SpaceX के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसके कारण मस्क की नेटवर्थ में 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमी आई है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 01, 2026, 08:29 PM IST

अचानक आधी हो गई एलन मस्क की संपत्ति, छिना ट्रिलियनेयर का ताज, जानिए अब कितनी है नेटवर्थ?

एलन मस्क ने आधी संपत्ति गंवाई. (AI इमेज)

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  • एलन मस्क ने 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति गंवाई
  • एक महीने पहले की तुलना में घटकर आधी रह गई मस्क की संपत्ति
  • अब भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं एलन मस्क

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले महीने ही मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने थे. लेकिन अब उनकी संपत्ति लगभग आधी हो गई है. एलन मस्क से ट्रिलियनेयर का दर्जा भी छिन गया है. एलन मस्क की संपत्ति में कमी स्पेसएक्स के शेयरों में रिकॉर्ड स्तर 
के गिरावट के कारण आई है. 

कितने गिरे स्पेसएक्स के शेयर?

बड़े मार्केट डेब्यू के बाद स्पेसएक्स के शेयर अपने उच्चतम स्तर से 46 प्रतिशत तक नीचे आ गए हैं. 16 जून को लन मस्क की संपत्ति लगभग 1.33 ट्रिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर थी. ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि SpaceX के शेयर लगभग 202 डॉलर प्रति शेयर के अब तक के सबसे ऊंचे क्लोजिंग स्तर पर पहुंच गए थे.

अब कितनी है एलन मस्क की संपत्ति?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अब शेयरों में गिरावट के साथ मस्क की कुल संपत्ति घटकर 684 बिलियन डॉलर रह गई है. इस तरह मस्क की नेटवर्थ में 600 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमी आई है. हालांकि संपत्ति में भारी गिरावट के बाद भी एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं. एलन मस्क ने सिर्फ कुछ ही दिनों में जितनी संपत्ति खोई है वह दुनिया के किसी भी अन्य अरबपति की कुल संपत्ति के दोगुने से भी अधिक है. 

स्पेसएक्स के IPO ने रचा था इतिहास

एलन मस्क की संपत्ति में भारी इजाफा स्पेसएक्स के IPO के बाद हुआ था. स्पेसएक्स ने इतिहास का सबसे बड़ा, 75 अरब डॉलर का IPO लॉन्च किया था. ये शेयर 135 डॉलर के IPO प्राइस के मुकाबले शेयर बाजार में  150 डॉलर पर लिस्ट हुए थे. शुरुआती तीन दिनों में स्पेसएक्स के शेयर 202 डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गए. लेकिन अब ये ऑल-टाइम हाई से 46 प्रतिशत फिसलकर 108.37 डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गए हैं.

आगे और गिरावट का खतरा

शेयर मार्केट के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में स्पेसएक्स के शेयरों में और ज्यादा बिकवाली देखने को मिल सकती है. इस महीने IPO का लॉक-अप पीरियड समाप्त हो रहा है. इसके बाद लगभग 91.15 करोड़ नए शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. इससे शेयर की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऐसा हुआ को मस्क की नेट वर्थ अभी और कम होगी. 

टेस्ला के शेयरों में भी गिरावट

एलन मस्क की दूसरी कंपनी टेस्ला के शेयरों में भी हाल में 17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है. इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने अपने दूसरी तिमाही के नतीजों में दो साल में पहली बार मुनाफा अनुमान से कम दर्ज किया है. बता दें कि टेस्ला अपने मुख्य ऑटोमोबाइल व्यवसाय से हटकर AI-पावर्ड सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और रोबोटैक्सी पर बड़ा दांव लगा रही है. मस्क इस साल इस तकनीक पर 25 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने की योजना बना रहे हैं. 

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