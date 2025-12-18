हजारों करोड़ के लोन घोटाले मामले में समीर गहलोत समेत 5 कंपनियों पर ED का शिकंजा, FIR भी दर्ज

करीब 10,000 करोड़ रुपये के लोन घोटाले को लेकर ईडी एक्शन में है. इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत और कई बड़ी कंपनियों पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं.

कंपनियों से लिए गए भारी-भरकम लोन के गलत इस्तेमाल के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच तेज कर दी है. करीब 10,000 करोड़ रुपये के लोन घोटाले से जुड़े इस मामले में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत और कई बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जांच के दायरे में आ गई हैं. ईडी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

बैंकों और आम निवेशकों को बड़ा नुकसान

कंपनियों द्वारा लिए गए लोन के गलत इस्तेमाल को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है. ईडी करीब 10,000 करोड़ रुपये के बड़े लोन घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (IHFL) के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत और कई नामी कंपनियों के नाम सामने आए हैं. इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है.

जांच एजेंसियों के अनुसार, अलग-अलग कंपनियों ने IHFL से हजारों करोड़ रुपये का लोन लिया, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल तय उद्देश्य के बजाय अन्य जगहों पर किया गया. आरोप है कि लोन की राशि को बेहद कम ब्याज दर पर दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया गया या फिर शेयरों में निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया. इससे बैंकों और आम निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ.

FIR में इन कंपनियों के नाम

एफआईआर में जिन कंपनियों के नाम शामिल हैं, उनमें अमेरिकॉर्प ग्रुप, रिलायंस एडीएजी की कई कंपनियां, डीएलएफ ग्रुप, वाटिका ग्रुप और चोर्डिया ग्रुप शामिल हैं. ईडी का आरोप है कि अमेरिकॉर्प ग्रुप के हरीश फबियानी ने IHFL से करीब 2078 करोड़ रुपये का लोन लिया. वहीं, रिलायंस एडीएजी से जुड़ी पांच कंपनियों को लगभग 1580 करोड़ रुपये का लोन दिया गया. इसके अलावा डीएलएफ ग्रुप को करीब 1705 करोड़ रुपये और वाटिका ग्रुप को लगभग 4600 करोड़ रुपये का लोन मिला.

दस्तावेजों की जांच जारी है

ईडी का कहना है कि इन सभी लेन-देन में धोखाधड़ी की मंशा थी. जांच में यह भी सामने आया है कि इन लोन को मंजूरी देने की प्रक्रिया में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत की अहम भूमिका रही. आरोप है कि कथित घोटाले से हुई कमाई का एक हिस्सा उन्हें भी मिला. ईडी की शिकायत के आधार पर अब दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस लोन घोटाले से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल मामले में संबंधित पक्षों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी है.

