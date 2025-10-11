Add DNA as a Preferred Source
डीएनए मनी

रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें

रिलायंस पावर लिमिटेड के CFO अशोक कुमार पाल को ईडी ने फर्जी बैंक गारंटी और इनवॉइसिंग केस में गिरफ्तार किया है. माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से अनिल अंबानी के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 11, 2025, 11:40 AM IST

रिलायंस पावर कंपनी के CFO पर ईडी का कसा शिकंजा, अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power Ltd.) के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक कुमार पाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई कथित तौर पर कंपनी से जुड़ी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी इनवॉइसिंग के मामले में की गई है. सूत्रों के अनुसार, पाल को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया और आज उन्हें रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.

फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई थी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अशोक पाल पर बड़े पैमाने पर फंड डाइवर्जन और फर्जी बैंक गारंटी घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. ईडी का कहना है कि उन्होंने कंपनी के वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए एसईसीआई (SECI) की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) परियोजना के लिए 68 करोड़ रुपये से ज्यादा की फर्जी बैंक गारंटी जमा कराई थी. जांच में सामने आया कि जिस कंपनी Biswal Tradelink Pvt. Ltd. (BTPL) के जरिए यह गारंटी दी गई, वह एक छोटी फर्म है जो आवासीय पते से संचालित होती है और जिसके पास किसी भी असली बैंक गारंटी का रिकॉर्ड नहीं है. 

ट्रांसपोर्ट बिलों के जरिए धन निकालने का भी आरोप

इसके अलावा, अशोक पाल पर करोड़ों रुपये के फर्जी ट्रांसपोर्ट बिलों के जरिए धन निकालने का भी आरोप है. बताया जा रहा है कि उन्होंने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए भुगतान की फाइलें मंजूर कीं, ताकि कंपनी की आधिकारिक प्रणाली को दरकिनार किया जा सके. इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने जिन बैंकों के नाम से गारंटी दी, जैसे FirstRand Bank, Manila, वे वास्तव में उस देश में मौजूद ही नहीं हैं.

फंडिंग और सबूत मिटाने में सीधी भूमिका

ईडी के अनुसार, इस पूरे फर्जीवाड़े की योजना, फंडिंग और सबूत मिटाने में अशोक पाल की सीधी भूमिका रही है. यह मामला न सिर्फ कंपनी के निवेशकों के भरोसे पर सवाल उठाता है, बल्कि अनिल अंबानी के वित्तीय संकट को भी और गहरा कर सकता है. 

