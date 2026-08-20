फ्लैट बुक करने से पहले जरूर चेक करें ये चीजें, ED ने गिनाए बिल्डरों के रेड फ्लैग

हाल ही में रियल एस्टेट सेक्टर में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के बाद ED ने घर खरीदारों और निवेशकों को बिल्डरों की मनमानी व धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है.

घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? प्रवर्तन निदेशालय ने घर खरीदारों और निवेशकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है. ED ने सलाह दी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कागजातों की अच्छी तरह जांच करें और कैश पेमेंट, बिना मंजूरी वाले प्रोजेक्ट्स या असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न के वादों जैसे संकेतों से सावधान रहें.

यह सलाह तब सामने आई जब ED ने अहमदाबाद की एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹129.80 करोड़ की संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया.

प्रॉपर्टी लेने से पहले RERA और कागजात जरूर जांचें

ED के मुताबिक, खरीदारों को पेमेंट करने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन, सरकारी मंजूरियों, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड और उस पर किसी कर्ज या लेन-देन की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए.

एजेंसी ने यह भी साफ किया कि खरीदारों को केवल ब्रोकर के मौखिक वादों, बुकिंग फॉर्म, या नोटरी वाले कागजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. हमेशा एक प्रॉपर एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड जरूर बनवाएं. इसके अलावा यह देखना भी जरूरी है कि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं, वह किसी कोर्ट केस में तो नहीं फंसी है या किसी बैंक के पास गिरवी तो नहीं रखी गई है.

बिल्डर दस्तावेज न दे या नकद मांगे, तो तुरंत शिकायत करें

अगर कोई बिल्डर या डेवलपर आपसे जरूरी दस्तावेज साझा करने से मना करता है, जबरन कैश में पेमेंट मांगता है, रजिस्ट्री कराने में देरी करता है, या पैसे वापस मांगने पर आनाकानी करता है, तो इसे बिल्कुल हलके में न लें.

ED ने खरीदारों को सलाह दी है कि ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस, RERA या अन्य सक्षम अधिकारियों के पास बिल्डर की शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा, जो ऑफर्स बहुत ही ज्यादा लुभावने लगते हैं, जैसे कि 50% से 100% तक का गारंटीड रिटर्न या बहुत बड़ा डिस्काउंट, वे अक्सर धोखाधड़ी का जरिया होते हैं. इन्हें खतरे की घंटी मानकर सतर्क हो जाना चाहिए.

ED को क्यों जारी करनी पड़ी ये सलाह?

यह चेतावनी केशव नारायण ग्रुप और उससे जुड़े प्रमोटरों पर हुई कार्रवाई के बाद सामने आई है. अहमदाबाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए थे. जांच में पाया गया कि इन्होंने बिना RERA मंजूरी और बिना सरकारी परमिशन के अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार-प्रसार किया.

मध्यवर्ग के परिवारों और छोटे निवेशकों को प्री-लॉन्च डिस्काउंट और भारी रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये ठग लिए गए. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED ने इनकी संपत्तियों को इसलिए जब्त किया है ताकि इन्हें आगे किसी और को बेचा न जा सके. इसका मकसद ठगे गए खरीदारों के हितों की रक्षा करना और उनका पैसा वापस दिलाना है.

RERA क्या है और ये क्यों जरूरी है?

RERA यानी रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 में बनाया गया एक कानून है. इसका मुख्य उद्देश्य बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाना और घर खरीदने वालों को धोखाधड़ी से बचाकर इस पूरे सेक्टर में पारदर्शिता लाना है. ED ने दोहराया है कि वह जालसाज बिल्डरों की संपत्तियों को जब्त करके पीड़ितों को उनका हक और पैसा वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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