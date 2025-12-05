ED की अनिल अंबानी समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में रिलायंस समूह की 1,120 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कीं. इससे पहले 8,997 करोड़ की कुर्की हो चुकी थी. मामला अभी जांच के अधीन है और आगे और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ चल रही धनशोधन जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने यस बैंक में कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समूह की कंपनियों की 1,120 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां कुर्क कर दी हैं. इनमें मुंबई के प्रमुख कमर्शियल बिल्डिंग, आवासीय प्रॉपर्टी, एक गेस्टहाउस और चेन्नई में दर्जनों भूखंड शामिल हैं. इस कार्रवाई के बाद रिलायंस समूह की कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य 10,117 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.

मामला 17,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी है

प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी समूह के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 1,120 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां अंतरिम रूप से कुर्क कर ली हैं. यह कदम उस धनशोधन जांच का हिस्सा है, जो यस बैंक में कथित 17,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ी है. ईडी ने बताया कि कुर्क की गई ये संपत्तियां मुख्य रूप से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) की हैं.

वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े लेन-देन

ED has provisionally attached over 18 properties, Fixed Deposits, Bank Balance and Shareholding in Unqouted Investments of Reliance Anil Ambani Group worth Rs.1,120 Crore under PMLA, 2002 in Reliance Home Finance Limited/Reliance Commercial Finance Limited/Yes Bank Fraud Case.… pic.twitter.com/5qNMqh1B6o — ED (@dir_ed) December 5, 2025

एजेंसी के अनुसार, कुर्क की गई कुल 18 अचल संपत्तियों में मुंबई का बैलार्ड एस्टेट स्थित ‘रिलायंस सेंटर’, अंधेरी ईस्ट में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का कमर्शियल ऑफिस और सांताक्रूज स्थित समूह की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं. इनके साथ ही एक गेस्टहाउस भी कुर्क किया गया है. ये सभी प्रॉपर्टी मुंबई के प्रमुख इलाकों में स्थित हैं और इनका मूल्य काफी ज्यादा है. मुंबई के अलावा चेन्नई में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां ‘रिलायंस वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ के 231 भूखंड और सात आवासीय फ्लैट कुर्क किए गए हैं. एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों का उपयोग कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े लेन-देन में किया गया था.

यह भी पढ़ें: IndiGo ने समझा यात्रियों का दर्द, किया 5-15 दिसंबर के बीच Full Refund का ऐलान, पैसेंजर्स को दीं ये सुविधाएं

मामला अभी जांच के अधीन है

ईडी ने बताया कि कुर्क की गई नई संपत्तियों में चल संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक जमा और कुछ निजी कंपनियों में निवेश से जुड़े शेयर शामिल हैं. इससे पहले भी ईडी अनिल अंबानी समूह की 8,997 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क कर चुकी है. नई कार्रवाई के बाद कुल कुर्की 10,117 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. रिलायंस समूह का कहना है कि अनिल अंबानी कंपनियों के रोज़ाना संचालन में शामिल नहीं थे. हालांकि, ईडी ने उनसे इस मामले में पहले भी पूछताछ की है. मामला अभी जांच के अधीन है और आगे और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.