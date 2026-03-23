इकोनॉमिक सर्वे: 13.27 लाख करोड़ रुपये की हुई दिल्ली की इकोनॉमी, प्रति व्यक्ति आय 5.31 लाख रुपये पहुंची

अनुमान के मुताबिक, साल 2025-26 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर करीब 13,27,055 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.42 प्रतिशत ज्यादा है. प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 5,31,610 रुपये रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब ढाई गुना अधिक है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया. मुख्यमंत्री ने इसे सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण राजधानी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है. दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी को एक विश्वस्तरीय, समावेशी, न्यायसंगत और रहने योग्य शहर बनाना है ताकि हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके.

अर्थव्यवस्था और राजस्व की मजबूत स्थिति

अग्रिम अनुमान के मुताबिक, साल 2025-26 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर करीब 13,27,055 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.42 प्रतिशत ज्यादा है. प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 5,31,610 रुपये रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब ढाई गुना अधिक है. हालांकि सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में धीमी रही है.



दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है (86.32%), जबकि उद्योग का हिस्सा 12.88% और कृषि का 0.80% है. राज्य का राजस्व अधिशेष भी बरकरार (रेवेन्यू सरप्लस) है, जो करीब 9661.31 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.73%) रहने का अनुमान है. वहीं, एक लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 59,300 करोड़ रुपये योजनाओं और कार्यक्रमों पर आवंटित किए गए हैं.

पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन

दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप ‘अच्छे दिनों’ (अच्छे, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी) की संख्या वर्ष 2018 के 159 से बढ़कर 2025 में 200 हो गई है. कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में, शहर में 46 सरकारी पशु चिकित्सालय, 25 औषधालय, एक प्रयोगशाला, एक किसान सूचना केंद्र और तीन मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है. इन केंद्रों पर उपचार सेवाएं लेने वाले पशुओं की संख्या में भी काफी वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2011-12 के 4,15,986 से बढ़कर मार्च 2026 तक 5,45,754 हो गई है.

उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2024-25 में 45930 करोड़ रुपये और 2025-26 में 50144 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो क्रमशः 6.30% और 9.18% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है. पर्यटन के मामले में, वर्ष 2024 में कुल विदेशी पर्यटक आगमन में 9.55% हिस्सेदारी के साथ दिल्ली ने देश में छठा स्थान प्राप्त किया है.

ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो, दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2015-16 के 5846 मेगावाट से काफी बढ़कर 2025-26 में 8442 मेगावाट तक पहुंच गई है. पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, जनवरी 2026 तक शहर की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 509 मेगावाट हो गई है, जिसमें 425 मेगावाट सौर ऊर्जा और 84 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा (वेस्ट-टू-एनर्जी) का योगदान है.

परिवहन क्षेत्र में प्रगति

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ-साथ डीएमआरसी की मेट्रो रेल पर आधारित है. मेट्रो में वर्तमान में औसत यात्री संख्या लगभग 67 लाख है. बसों की बात करें तो मार्च 2026 तक डीटीसी और परिवहन विभाग के पास कुल 6100 बसों का बेड़ा था, जिसमें 1002 नॉन-एसी सीएनजी, 760 एसी सीएनजी, 2750 बड़ी इलेक्ट्रिक बसें (12 मीटर) और 1588 छोटी इलेक्ट्रिक बसें (9 मीटर) शामिल थीं. विशेष रूप से, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई है, जो अप्रैल 2025 में 2150 से बढ़कर मार्च 2026 में 4338 हो गई है.

जल आपूर्ति, आवास एवं स्वच्छता

दिल्ली में आवास, जलापूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2025 में अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ और वर्तमान में 73 ऐसी कैंटीनें कार्यरत हैं. जल आपूर्ति के क्षेत्र में, दिल्ली सरकार प्रत्येक मीटरयुक्त घर को 20 किलोलीटर तक मुफ्त जल प्रदान कर रही है, जिससे अब तक लगभग 18.91 लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं. वर्तमान में दिल्ली के लगभग 93.5 प्रतिशत घरों में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध है.

ग्रीष्म ऋतु के दौरान जल उत्पादन को लगभग 1000 एमजीडी प्रति दिन पर बनाए रखा जा रहा है, जो 15700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों और 123 से अधिक भूमिगत जलाशयों के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ की आबादी तक पहुंचता है. पिछले 17 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड की स्थापित क्षमता में 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2025 तक इसकी कुल जल उपचार क्षमता 961 एमजीडी तक पहुंच गई है. सीवरेज व्यवस्था के लिए बोर्ड के पास 11,040 किलोमीटर का परिधीय और 200 किलोमीटर का ट्रंक सीवर नेटवर्क है. सरकार का लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.

शिक्षा में सुधार

दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार, सरकार के अधीन कुल 1270 सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं, जो शहर के कुल स्कूलों का 22.85 प्रतिशत हिस्सा हैं. वर्ष 2024-25 के दौरान कुल नामांकन में इन विद्यालयों की हिस्सेदारी 39.75 प्रतिशत रही. इसी शैक्षणिक सत्र में दिल्ली सरकार के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम भी काफी प्रभावशाली रहा, जहां 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 97.7 और 12वीं कक्षा में 98.3 दर्ज किया गया.

उच्च और तकनीकी शिक्षा के स्तर पर, वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता 4664 है. इसके अतिरिक्त, सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शिक्षा निदेशालय के अधीन 75 'सीएम श्री विद्यालय' स्थापित किए हैं. ये विद्यालय नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप शैक्षणिक उत्कृष्टता और समानता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य के अग्रणी संस्थानों के रूप में तैयार किए गए हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क कार्यरत है, जिसमें 40 विशेषज्ञ अस्पताल, 98 एलोपैथिक औषधालय और 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे केंद्र शामिल हैं. स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार के परिणामस्वरूप, प्रति 1000 व्यक्तियों पर बिस्तरों की संख्या जो 2015-16 में 2.73 थी, वह 2025-26 में बढ़कर 2.84 हो गई है. इसी तरह, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या भी 2020 के 12,464 से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 15,659 पहुंच गई है.

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और अन्य वर्गों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. 60 से 69 वर्ष के बुजुर्गों को 2000 रुपये और 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. इसके अतिरिक्त, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के 60-69 आयु वर्ग के लाभार्थियों को 500 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिलती है.

विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए भी 2500 रुपये मासिक सहायता का प्रावधान है. मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 4.40 लाख वरिष्ठ नागरिक और 4.09 लाख संकटग्रस्त महिलाएं (जनवरी 2026) तक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जबकि मार्च 2026 तक 1.40 लाख विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को भी सहायता प्रदान की गई है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत सरकार 1953 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही है. 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, 17.18 लाख डिजिटल और आधार सक्षम खाद्य सुरक्षा कार्डों के जरिए लगभग 72.21 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया है. वितरण के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारकों को प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 28 किलो गेहूं और 7 किलो चावल शामिल है, और पीएचएच लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो अनाज (4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल) निःशुल्क दिया जाता है. साथ ही, दिल्ली सरकार अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति माह 1 किलो चीनी भी मुफ्त प्रदान करती है.

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