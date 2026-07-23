​​व्यापार और पारिवारिक भरण-पोषण प्रेषण के लिए EbixCash World Money को RBI का स्थायी लाइसेंस मिला​ 

​​RBI के संशोधित FEMA ढांचे के तहत अब EbixCash World Money 25 लाख रुपये तक के व्यापार संबंधी भुगतान और पारिवारिक भरण-पोषण (फैमिली मेंटेनेंस) प्रेषण (रेमिटेंस) की सुविधा प्रदान कर सकेगी. इससे भारत के MSME क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान का एक सीधा माध्यम उपलब्ध हो गया है.

​​मुंबई: EbixCash World Money Limited आज भारत की पहली अधिकृत डीलर श्रेणी-II (AD-II) संस्था बन गई है, जिसे RBI द्वारा अनुमत गतिविधियों के विस्तारित दायरे के साथ स्थायी लाइसेंस प्रदान किया गया है. यह एक महत्वपूर्ण नियामकीय उपलब्धि है, जिसे अब तक देश की किसी अन्य AD-II संस्था ने हासिल नहीं किया है.यह उन्नयन मई 2026 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के ढांचे में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के बाद हुआ है. इन बदलावों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार AD-II संस्थाओं को ₹25 लाख तक के व्यापार संबंधी रेमिटेंस और पारिवारिक भरण-पोषण रेमिटेंस की अनुमति प्रदान की है.

बैंकों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव​

​​अब तक व्यापार रेमिटेंस का क्षेत्र केवल बैंकों और AD-I (ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी-I) संस्थानों तक सीमित था. ऐसे में यह निर्णय इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है. भारत का सबसे बड़ा AD-II नेटवर्क रखने वाली EbixCash World Money अब अपनी श्रेणी की पहली गैर-बैंकिंग संस्था बन गई है, जिसे व्यापार रेमिटेंस की अनुमति मिली है. इससे देश के लाखों MSME और SME उद्यमों को अब अधिक सरल और सीधे अंतरराष्ट्रीय भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी, जो अब तक पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पाए थे.

​​यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है​

​​भारत के MSME निर्यातकों और आयातकों को लंबे समय से एक संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ रहा था. विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान भेजने या प्राप्त करने के लिए उन्हें पूर्ण बैंकिंग संबंध बनाए रखना पड़ता था, जिसमें अधिक दस्तावेज़ीकरण और अधिक समय लगता था. EbixCash World Money को मिले इस नए लाइसेंस ने इस बाधा को दूर कर दिया है. स्थायी लाइसेंस तथा व्यापार रेमिटेंस और पारिवारिक भरण-पोषण (फैमिली मेंटेनेंस) रेमिटेंस दोनों की अनुमति के साथ कंपनी अब भारत के MSME क्षेत्र के लिए सीमा-पार भुगतान का तेज़, सरल और अधिक सुलभ माध्यम बनने की स्थिति में है.

​​प्रबंधन की टिप्पणी​

​​"नियामक संस्था के साथ लगभग तीन दशकों से विश्वास कायम करने के हमारे प्रयासों का यह परिणाम है. भारत की पहली AD-II संस्था के रूप में हमें यह लाइसेंस मिला है और हम इसकी महत्ता को पूरी तरह समझते हैं. वर्ष 1999 से कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नियामकीय अनुपालन (Compliance) और ग्राहक संरक्षण के क्षेत्र में हमने जो मजबूत व्यवस्था विकसित की है, उस पर RBI ने अपना विश्वास व्यक्त किया है."

​​"हमारा विजन केवल इस लाइसेंस तक सीमित नहीं है EbixCash World Money आज भारत के सबसे विश्वसनीय और व्यापक भुगतान एवं विदेशी मुद्रा प्लेटफॉर्मों में से एक है, जो भुगतान, रेमिटेंस, ट्रैवल कार्ड और ट्रेजरी सेवाओं को एक ही प्रौद्योगिकी-संचालित इकोसिस्टम के अंतर्गत एकीकृत करता है. यह दृष्टिकोण RBI के Payments Vision 2028 और G20 के Cross-Border Payments Roadmap के अनुरूप है. हम केवल भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में भी योगदान देना चाहते हैं."​

​​"MSME क्षेत्र के पास अब तक व्यापार रेमिटेंस के लिए कोई सरल और गैर-बैंकिंग विकल्प उपलब्ध नहीं था. आज 70 से अधिक शहरों में हमारी 100 से अधिक शाखाओं और 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर हमारी मौजूदगी के माध्यम से हम ग्राहकों के हमारे पास आने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सुविधा सीधे उन स्थानों तक पहुँचा रहे हैं जहां भारत के निर्यातक और आयातक पहले से कार्यरत हैं."​

— ​टी.सी. गुरुप्रसाद​​, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), EbixCash World Money Limited​

​​"स्थायी लाइसेंस आसानी से नहीं दिया जाता और इसके साथ विस्तारित गतिविधियों की अनुमति मिलना तो और भी दुर्लभ है. RBI ने हमें व्यापक जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि हमारी अनुपालन (Compliance) व्यवस्था हर लेनदेन और हर ऑडिट में परखी और प्रमाणित हुई है. पहली संस्था होने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. इस लाइसेंस के तहत हमारे द्वारा संसाधित प्रत्येक व्यापार रेमिटेंस पूरे उद्योग के लिए एक नया मानक स्थापित करेगा. हमारा लक्ष्य केवल आज ही नहीं, बल्कि भविष्य के प्रत्येक लेनदेन में भी उसी उच्च मानक को बनाए रखना है."​

— ​हिमांशु प्रामाणिक​​, मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer), EbixCash World Money Limited​

फिजिटल' मॉडल: डिजिटल सुविधा के साथ मानवीय विश्वास​

​​कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को "फिजिटल (Phygital)" के रूप में परिभाषित करती है. इसमें तेज़ और स्व-सेवा (Self-Service) आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भारत के सबसे बड़े भौतिक वितरण नेटवर्क में से एक के साथ जोड़ा गया है, ताकि विनियमित और उच्च-मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए आवश्यक विश्वास, मार्गदर्शन और व्यक्तिगत सहायता ग्राहकों को उपलब्ध हो सके.

​​EbixCash World Money का मानना है कि केवल डिजिटल या केवल भौतिक ढांचा पर्याप्त नहीं है, बल्कि दोनों का संयोजन ही कंपनी को शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण भारत के ग्राहकों तक प्रभावी रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है. ऑनलाइन विदेशी मुद्रा या ट्रैवल कार्ड ऑर्डर करने से लेकर घर तक मुद्रा की डिलीवरी और यात्रा से पहले एयरपोर्ट काउंटर पर सेवा उपलब्ध कराने तक, कंपनी एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है.

​​डिजिटल क्रॉस-बॉर्डर भुगतान में कई प्रथम उपलब्धियां​

​​EbixCash World Money भारत की पहली अधिकृत डीलर (Authorised Dealer) और फिनटेक कंपनी थी, जिसने यूनाइटेड किंगडम में Faster Payments Service और यूरोप में SEPA Instant के माध्यम से रियल-टाइम अंतरराष्ट्रीय भुगतान की सुविधा शुरू की. इससे पहले जहां अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण में घंटों या दिनों का समय लगता था, अब वे लगभग तुरंत पूरे किए जा सकते हैं.

​​कंपनी Visa और Mastercard दोनों की Principal Member है और 12 से अधिक मुद्राओं में मल्टी-करेंसी प्रीपेड ट्रैवल कार्ड जारी करती है. इसकी इस क्षमता की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में भारत के पहले Visa Travel Money (VTM) फॉरेक्स कार्ड के वितरण से हुई थी. इससे पहले 1997 में देश के पहले Stored Value Card जैसी डिजिटल ट्रैवल भुगतान सुविधा शुरू करने में भी कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।.

​​ये उपलब्धियां कंपनी के व्यापक विज़न को मजबूत करती हैं. EbixCash World Money केवल एक विदेशी मुद्रा कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान और फॉरेक्स फिनटेक कंपनियों में स्थान बनाने का लक्ष्य रखती है. कंपनी फिनटेक जैसी तेज़ कार्यप्रणाली, विनियमित वित्तीय संस्था जैसी विश्वसनीयता और देशव्यापी वितरण नेटवर्क की पहुंच — इन तीनों क्षमताओं को एक साथ जोड़ती है.​

एक बड़ा बाजार अवसर​

​​भारत के MSME और SME क्षेत्र हर वर्ष अरबों डॉलर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन करते हैं, फिर भी तेज़, पारदर्शी और औपचारिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवाओं की पहुंच के मामले में यह क्षेत्र अभी भी पर्याप्त रूप से कवर नहीं हुआ है.व्यापार रेमिटेंस के लिए ₹25 लाख तक की अनुमति मिलने के बाद EbixCash World Money अब इस क्षेत्र को सीधे सेवा प्रदान कर सकती है, वह भी पूर्ण बैंकिंग संबंध की आवश्यकता के बिना। इसके साथ ही परिवार भरण-पोषण रेमिटेंस की सुविधा विदेशों में रहने वाले परिजनों या आर्थिक जिम्मेदारियों वाले लाखों भारतीय परिवारों के लिए भी लाभकारी होगी.​

​​70 से अधिक शहरों में 100 से अधिक शाखाओं और 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मौजूदगी के साथ कंपनी का वितरण नेटवर्क कई अन्य गैर-बैंकिंग संस्थाओं की तुलना में अधिक मजबूत है. इससे यह नियामकीय मंजूरी तुरंत एक व्यावसायिक अवसर में परिवर्तित हो सकती है।.

​​आर्थिक उदारीकरण से शुरू हुई यात्रा​

​​EbixCash World Money की यात्रा भारत के आर्थिक उदारीकरण से गहराई से जुड़ी हुई है. वर्ष 1991 में भुगतान संतुलन (Balance of Payments) संकट के बाद भारत ने व्यापक आर्थिक सुधार लागू किए, जिनके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा सहित कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग खुला.

​​इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 1992 में EbixCash World Money की अंतरराष्ट्रीय भुगतान सेवाओं की शुरुआत हुई. वर्ष 1999 में कंपनी की औपचारिक स्थापना Full Fledged Money Changer (FFMC) के रूप में हुई और वर्ष 2008 में इसे Authorised Dealer Category-II (AD-II) का दर्जा मिला. इसके बाद कंपनी केवल मुद्रा विनिमय तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय ग्राहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय धन प्रेषण सेवाएं भी प्रदान करने लगी.

​​इसके बाद के वर्षों में कंपनी ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं. इनमें GIFT City के लिए भारत का पहला Payment Service Provider (PSP) लाइसेंस, गैर-बैंकिंग संस्था के रूप में देश का पहला Nostro Account और 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों के लिए UPI आधारित भुगतान व्यवस्था जैसी पहल शामिल हैं.

​​इन सभी पहलों का मुख्य उद्देश्य आम भारतीय यात्रियों, रेमिटेंस करने वालों और छोटे व्यवसायों को ऐसी अंतरराष्ट्रीय भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा है, जो कभी केवल बैंकों और बड़ी वित्तीय संस्थाओं तक सीमित थीं. आज घोषित स्थायी AD-II लाइसेंस इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण चरण है, जो व्यापार रेमिटेंस की सुविधा अब देश के MSME उद्योगों और लाखों परिवारों तक पहुंचाएगा।.

​​EbixCash World Money Limited के बारे में​

​​EbixCash World Money Limited भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित संस्था है, जिसके पास Authorised Dealer Category-II (AD-II), Full Fledged Money Changer (FFMC), Money Transfer Service Scheme (MTSS) और Prepaid Payment Instrument (PPI) जैसे लाइसेंस हैं. कंपनी को Nostro Account बनाए रखने के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त है और GIFT City में Payment Service Provider (PSP) इकाई स्थापित करने के लिए International Financial Services Centres Authority (IFSCA) से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली है.

​​वर्ष 1992 के आर्थिक उदारीकरण के दौर में शुरू हुई और 1999 में औपचारिक रूप से स्थापित कंपनी आज भारत के सबसे व्यापक एकीकृत भुगतान और विदेशी मुद्रा प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुकी है. Visa और Mastercard दोनों की Principal Member के रूप में कंपनी 12 से अधिक मुद्राओं में मल्टी-करेंसी ट्रैवल कार्ड उपलब्ध कराती है.

​​EbixCash World Money भारत में कुल कैश-टू-कैश इनवर्ड रेमिटेंस का 75% से अधिक प्रबंधन करती है और देशभर में 25,000 से अधिक ग्राहक संपर्क केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करती है. इसके अलावा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के लिए रियल-टाइम क्रॉस-बॉर्डर भुगतान शुरू करने वाली भारत की पहली Authorised Dealer और फिनटेक कंपनी के रूप में भी इसकी पहचान है.

​​आज कंपनी 70 से अधिक शहरों में स्थित 100 से अधिक शाखाओं और 20 से अधिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अपनी मौजूदगी के माध्यम से ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही है.