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Business Idea: घर की छत, खाली प्लॉट या गैरेज... इनसे हर महीने ₹1 लाख तक कमाने के तरीके!

क्या आप जानते हैं कि आपके घर की खाली छत, कोई पुराना गैरेज या एक छोटा सा खाली प्लॉट भी आपके लिए नोट छापने की मशीन बन सकता है?

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Gaurav Barar

Updated : Jun 29, 2026, 03:42 PM IST

Business Idea: घर की छत, खाली प्लॉट या गैरेज... इनसे हर महीने ₹1 लाख तक कमाने के तरीके!

खाली छत से कैसे करें कमाई? (AI Image)

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बढ़ती महंगाई के इस दौर में सिर्फ एक नौकरी की सैलरी के भरोसे रहना समझदारी की बात नहीं मानी जा रही. आज हर इंसान नौकरी के अलावा अपनी कमाई का कोई दूसरा जरिया यानी पैसिव इनकम भी ढूंढता रहता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की खाली छत, कोई पुराना गैरेज या एक छोटा सा खाली प्लॉट भी आपको हर महीने कम से कम एक लाख रुपये तक की कमाई करके दे सकता है?

लोग अपनी इन बेकार पड़ी जगहों का सही इस्तेमाल करके लाखों रुपये छाप रहे हैं. अगर आपके पास भी ऐसी कोई जगह खाली पड़ी है, तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, कमर्शियल रियल एस्टेट रेंटल ट्रेंड्स और भारत के प्रमुख स्टार्टअप्स जैसे क्विक-कॉमर्स वेयरहाउसिंग मॉडल्स, की बिजनेस केस स्टडीज के आधार पर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और आसान तरीके बताते हैं, जिनसे आप हर महीने अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं.

खाली छत से कैसे करें कमाई?

अगर आपके घर की छत पर अच्छी धूप आती है, तो आप वहां सोलर पैनल लगवा सकते हैं. सरकार भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी स्कीम्स के जरिए सब्सिडी दे रही है. सोलर पैनल लगाने के बाद आपके घर का बिजली का बिल तो जीरो हो ही जाएगा, साथ ही जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी, उसे आप ग्रिड के जरिए बिजली कंपनी को बेच सकते हैं. इससे आपको हर महीने एक मोटी रकम मिलने लगेगी.

मोबाइल टावर या होर्डिंग्स से कमाई

अगर आपका खाली प्लॉट या घर किसी मेन रोड, मार्केट या अच्छी आबादी वाले इलाके में है, तो आप वहां मोबाइल टावर लगवाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, आप अपनी छत या प्लॉट पर बड़ी कंपनियों के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स लगवाने के लिए विज्ञापन एजेंसियों को जगह किराए पर दे सकते हैं. बिना किसी मेहनत के हर महीने ₹50,000 से ₹1,00,000 तक कमाने का यह सबसे सॉलिड तरीका है.

गैरेज या प्लॉट को बनाएं डार्क स्टोर या गोदाम

आजकल ब्लिंकिट, जेप्टो, बिगबास्केट और एमेजॉन जैसी कंपनियां 10-15 मिनट में सामान डिलीवर कर रही हैं. इसके लिए उन्हें हर इलाके में छोटे-छोटे गोदामों की जरूरत होती है, जिन्हें डार्क स्टोर कहा जाता है. अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर पर कोई बड़ा गैरेज या खाली प्लॉट है, तो आप इसे इन कंपनियों को या किसी स्थानीय व्यापारी को सामान रखने के लिए किराए पर दे सकते हैं. कमर्शियल रेंट होने के कारण इससे बहुत तगड़ी कमाई होती है.

छत पर शुरू करें ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग

आजकल बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली सब्जियों से लोग तंग आ चुके हैं. अगर आपकी छत बड़ी है, तो आप वहां आधुनिक तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियां, औषधीय पौधे या महंगे फूल उगा सकते हैं. इन ऑर्गेनिक सब्जियों की डिमांड बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है और ये सामान्य से दोगुने दामों पर बिकती हैं. आप इन्हें सीधे अपनी सोसाइटी या ऑनलाइन ग्रुप्स में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

खाली प्लॉट में बनाएं पार्किंग स्पेस

अगर आपका खाली प्लॉट किसी ऐसे इलाके में है जहां गाड़ियां बहुत हैं लेकिन पार्किंग की जगह नहीं है, तो आप वहां एक सुरक्षित 'पे एंड पार्क' सिस्टम शुरू कर सकते हैं. आजकल लोग अपनी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए महीने के ₹2,000 से ₹4,000 तक पार्किंग चार्ज देने को तैयार रहते हैं. अगर आपके प्लॉट में 20-30 गाड़ियां भी खड़ी होने लगीं, तो बिना किसी लागत के आपकी महीने की कमाई लाख रुपये पार कर जाएगी. इसके लिए स्थानीय निगम से बात कर सकते हैं.

अपनी खाली जगह से पैसे कमाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपका अपनी जेब से न के बराबर पैसा लगता है. बस आपको अपने इलाके की जरूरत को पहचानना है. शुरुआत में थोड़े पेपरवर्क और सही रीसर्च के साथ कदम आगे बढ़ाएं, आपकी खाली पड़ी संपत्ति आपको घर बैठे करोड़पति बनाने की राह पर ले जा सकती है.

 

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