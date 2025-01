ई-कॉमर्स (E-commerce) कंपनी ब्लिंकिट (Blinkit) ने अपने सेवाओं में एक और नई सुविधा जोड़ते हुए मरीजों को मात्र 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा देने की शुरुआत की है. इस पहल की शुरुआत गुरुग्राम से हुई है, जहां फिलहाल पांच एम्बुलेंस की एक प्रारंभिक फ्लीट तैनात की गई है. ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा ने गुरुवार को इस सेवा का ऐलान करते हुए कहा, 'हम भारतीय शहरों में तेज और भरोसेमंद एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने की समस्या को हल करने की दिशा में अपना पहला कदम उठा रहे हैं.'

ऐप के जरिए बुक करें एम्बुलेंस

अलबिंदर ढींडसा ने बताया कि इस सेवा के तहत Basic Life Support (BLS) एम्बुलेंस ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से बुक की जा सकेगी. जैसे-जैसे इस सेवा का विस्तार होगा, अन्य शहरों के निवासी भी इसका लाभ उठा पाएंगे. ब्लिंकिट की एम्बुलेंस आधुनिक जीवन-रक्षक उपकरणों से लैस हैं. इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर, AED (Automated External Defibrillator), स्ट्रेचर, मॉनिटर और ज़रूरी दवाइयां शामिल हैं. प्रत्येक एम्बुलेंस में एक पैरामेडिक, एक असिस्टेंट और एक प्रशिक्षित ड्राइवर मौजूद होंगे, जो आपातकालीन स्थितियों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करेंगे.

ये भी पढ़ें: 2025 में विकास की नई कहानी लिखेगा भारत, इन बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर होगी पूरे देश की नजर

लाभ कमाना नहीं, उद्देश्य सेवा है

Ambulance in 10 minutes.



We are taking our first step towards solving the problem of providing quick and reliable ambulance service in our cities. The first five ambulances will be on the road in Gurugram starting today. As we expand the service to more areas, you will start… pic.twitter.com/N8i9KJfq4z