NCLT विवाद पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा- 'सच्चाई की जीत होगी', वित्त मंत्री से स्वतंत्र जांच की मांग की

डॉ. सुभाष चंद्रा ने NCLT विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि उन्होंने किसी भी लेनदार से व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया. डॉ. सुभाष चंद्रा ने इस मामले की वित्त मंत्री से स्वतंत्र जांच की मांग की है.

एस्सेल (Essel) ग्रुप के चेयरमैन डॉ.सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन सेटलमेंट मामले को लेकर अपने खिलाफ चलाए जा रहे भ्रामक अभियानों पर खुलकर बात रखी है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ लोग धनबल के सहारे उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सच्चाई को छिपाना इतना आसान नहीं है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने ग्रुप के लोन चुकाने के रिकॉर्ड की स्वतंत्र ऑडिट की मांग की है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का मामला पर्सनल लोन से नहीं, बल्कि पर्सनल गारंटी से जुड़ा है. डॉ. चंद्रा ने कहा है कि आखिरकार सच की ही जीत होगी.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने आंकड़ों की सच्चाई सामने रखते हुए बताया कि एक समय उनके ग्रुप पर लगभग ₹45,000 करोड़ की कुल देनदारी थी. जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने अपनी सबसे प्रिय कंपनी ZEEL (ज़ी एंटरटेनमेंट) में अपनी हिस्सेदारी तक बेच दी और यहां तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया. डॉ. चंद्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा और वे देश के ऐसे पहले कारोबारी हैं जिन्होंने अपनी गलती मानकर लेनदारों का पाई-पाई पैसा चुकाने के लिए अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया. डॉ. चंद्रा ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि वे NCLT की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते समय पर्सनल लोन और पर्सनल गारंटी के बीच अंतर को समझें.

कर्ज के लिए दी गई पर्सनल गारंटी से जुडा है मामला- डॉ. सुभाष चंद्रा

NCLT के सामने दिवालियापन की कार्यवाही किसी निजी देनदारी के बजाय कॉर्पोरेट कर्ज के लिए दी गई पर्सनल गारंटी से जुड़ी है. डॉ. चंद्रा ने यह भी साफ किया कि उन्होंने किसी भी लेनदार से व्यक्तिगत तौर पर कोई कर्ज नहीं लिया, वह केवल उनके पर्सनल गारंटर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम एक-एक पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं और हमने अपनी संपत्ति बेचकर देनदारी चुकाई है.

वित्त मंत्री से स्वतंत्र जांच की मांग

डॉ. चंद्रा ने अपनी संपत्ति को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने कहा कि एस्सेल ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप (Market Cap) को उनकी निजी संपत्ति बताकर पेश किया गया. डॉ. चंद्रा ने सवाल उठाया कि साल 2016 में जब मैंने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपनी कुल नेटवर्थ ₹39.08 करोड़ घोषित की थी, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में है, तो 2017 में मेरी निजी नेटवर्थ ₹45,888 करोड़ कैसे हो सकती है? मामले में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए डॉ. सुभाष चंद्रा ने बैंकिंग सिस्टम और वित्त मंत्री से एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर (स्वतंत्र जांचकर्ता) नियुक्त करने की अपील की है, ताकि सच सामने आ सके.

डॉ. चंद्रा ने कहा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से यही सीखा है कि जिसका पैसा है, उसे हर हाल में वापस किया जाए. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा नए काम करने के लिए जाना जाता हूं और आगे भी करूंगा. मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा." डॉ. चंद्रा ने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया की भ्रामक बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और खबरों को वेरिफाई जरूर करें.