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'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा- प्रोपेगेंडा न करें, वापस आपके ऊपर ही आएगा

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'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा- प्रोपेगेंडा न करें, वापस आपके ऊपर ही आएगा

डॉ. चंद्रा ने बताया कि मुकेश अंबानी की ओर से Zee को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई. डॉ. चंद्रा ने दावा किया कि Zee के शेयरों में गिरावट के पीछे भी अंबानी के नेटवर्क की भूमिका रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 28, 2026, 05:49 PM IST

'मुकेश अंबानी ने Zee को हथियाने की कोशिश की', डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा- प्रोपेगेंडा न करें, वापस आपके ऊपर ही आएगा

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने अंबानी के नेटवर्क पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है. (Zee Media)

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Dr Subhash Chandra on NCLT Case: एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) लोन सेटलमेंट मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि मुकेश अंबानी ने ZEE को हथियाने की कोशिश की. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा है कि मुकेश अंबानी ग्रुप के CNBC की तरफ से ही ये प्रचारित किया गया कि उनका 22000 करोड़ रुपये का कर्जा एनसीएलटी (NCLT) ने 6.5 करोड़ में पास कर दिया. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा है कि मुकेश अंबानी के मीडिया नेटवर्क 18 CNBC ने 22,000 करोड़ रुपये के लोन को लेकर गलत अफवाह फैलाई.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया पूरा सच

डॉ. चंद्रा ने कहा कि जब जनवरी 2019 में समस्या शुरू हुई तो मैं उसके सालभर के अंदर मुकेश अंबानी के पास गया था और उनसे कहा कि आप Zee को खरीद लो, मुझे कर्जा चुकाना है. तब उनकी सलाह मानकर मैं वापस आ गया. लेकिन उसके कुछ समय बाद हमारे एक इन्वेस्टर के साथ मिलकर उन्होंने Zee को हथियाना चाहा.

'मैं इन सब स्थितियों से भागने वाला नहीं हूं'

डॉ. सुभाष चंद्रा ने बताया कि मुकेश अंबानी की तरफ से दिया गया ऑफर मेरे परिवार के लिए अच्छा था, लेकिन यह माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए ठीक नहीं था इसलिए तब हमने मना कर दिया. इसके बाद सोनी के साथ ZEE का मर्जर करने का फैसला किया गया. डॉ. सुभाष चंद्रा ने कहा,  "हमारे ग्रुप के ऊपर 45000 करोड़ रुपये का कर्ज था. लेकिन बुजुर्गों ने यही सिखाया है, किसी का पैसा रखना नहीं है, एक-एक पैसा देना है. हमने यह कर्जा अपनी संपत्ति को बेचकर चुकाया है. उन्होंने कहा - मैं इन सब स्थितियों से भागने वाला नहीं हूं."

'धीरूभाई अंबानी से काफी कुछ सीखा'

डॉ. चंद्रा ने मुकेश अंबानी के पिता और रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि धीरूभाई अंबानी एक सुलझे हुए व्यक्ति थे और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. डॉ. चंद्रा ने मुकेश अंबानी को संबोधित करते हुए कहा, “मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि आपके पास बहुत कुछ खोने के लिए है.”

डॉ. चंद्रा ने मुकेश अंबानी से अपील करते हुए कहा कि वे इस तरह की कथित गतिविधियों को रोकें. एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, “मुझे अंबानी को आगे बढ़ता देख खुशी होगी, लेकिन भारत में इस तरह का ‘गेम’ नहीं खेला जाना चाहिए.” डॉ. चंद्रा ने कहा, “मुकेश जी, प्लीज प्रोपेगेंडा ना करें. अपने लोगों को रोकिए.”

डॉ. सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि आपके लोग मेरे साथ सरकार को जोड़ रहे हैं. मैंने सरकार से आज तक कुछ नहीं मांगा. उन्होंने साफ कहा कि आप ये गेम मत खेलिए, ये कहीं न कहीं वापस आपके ऊपर ही आएगा. 

 

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