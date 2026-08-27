NCLT मामले में डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान: '22 हजार करोड़ रुपये की लोन गारंटी की बात गलत, 43 हजार करोड़ का हो चुका रीपेमेंट'

डॉ सुभाष चंद्रा ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वह इस मामले में सही तथ्यों को सामने रखें. डॉ सुभाष चंद्रा ने साफ किया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम पर कोई लोन नहीं लिया है, बल्कि वह सिर्फ कंपनियों के पर्सनल गारंटर रहे हैं.

एस्सेल ग्रुप के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया है कि उन पर करीब 22,000 करोड़ रुपये के पर्सनल इनसॉल्वेंसी (व्यक्तिगत दिवालियापन) के दावे हैं. एस्सेल ग्रुप के फाउंडर ने बताया है कि उनके इनसॉल्वेंसी केस में किए गए दावे लेंडर्स (कर्ज देने वालों) के बीच कैसे बंटे हैं. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में चल रहे पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले को लेकर डॉ सुभाष चंद्रा की तरफ से 27 अगस्त 2026 को आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की गई है. डॉ सुभाष चंद्रा ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपील की है कि वह इस मामले में सही तथ्यों को सामने रखें.

डॉ. सुभाष चंद्रा का बयान

"मुझे यह कहना है कि कुछ खास मीडिया हाउस NCLT में मेरे निजी दिवालियापन के मामले के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं. इसलिए, सभी संबंधित पक्षों के हित में मैं नीचे दी गई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा हूं. मैं सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से आग्रह करता हूं कि वे सही तथ्य प्रकाशित करें और ऐसी किसी भी गलत जानकारी को हटा दें, जिसकी व्याख्या कोर्ट के आदेश के आधार पर गलत तरीके से की गई है."

मुख्य बातें:

• डॉ. चंद्रा ने किसी भी लेंडर (ऋणदाता) से कोई पैसा उधार नहीं लिया है.

• डॉ. चंद्रा सिर्फ़ एक पर्सनल गारंटर हैं.

• पर्सनल इनसॉल्वेंसी की कार्यवाही में पर्सनल गारंटर के तौर पर डॉ. सुभाष चंद्रा के ख़िलाफ कुल क्लेम, प्लान पर आपत्ति करने वालों की ओर से सिर्फ़ 3992 करोड़ रुपये का है, न कि 22000 करोड़ रुपये का.

• इसमें से 620 करोड़ रुपये का क्लेम सेटल हो चुका है और उधार लेने वाली कंपनियों ने आगे 1063 करोड़ रुपये चुकाने की पेशकश की है.

• जिन उधार लेने वाली कंपनियों के लिए डॉ. चंद्रा ने पर्सनल गारंटी दी है, उन्होंने अब तक 43000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं.

• उधार लेने वाली कंपनियों ने बाकी बची किसी भी रकम को सेटल करने का भरोसा दिलाया है.

पूरी पारदर्शिता के लिए, नीचे दिया गया नोट डॉ. सुभाष चंद्रा के पर्सनल इनसॉल्वेंसी मामले पर स्पष्टता और जानकारी देता है.

यह मामला 8 फरवरी 2022 से पेंडिंग था और रिपोर्ट में फैसले के तौर पर बताए जा रहे सभी आंकड़े कुल क्लेम (दावों) के डॉक्यूमेंट्स से लिए गए हैं. ये मौजूदा स्थिति को नहीं दिखाते हैं. पिछले दो दिनों में आई मीडिया रिपोर्ट्स सही तस्वीर पेश नहीं करतीं और इन्हें 'चुनिंदा रिपोर्टिंग' कहा जा सकता है. मीडिया ने पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा हिस्सों को ही उठाया है. एडिटोरियल प्लेटफॉर्म्स से उम्मीद की जाती है कि वे कोई भी खबर छापने से पहले आदेश का पूरा एनालिसिस करें. यह कहना गलत नहीं होगा कि जज की राय को आखिरकार एक आदेश में बदलना होता है, और यह प्रक्रिया अभी चल रही है. इसलिए, यह मामला (तकनीकी रूप से) अभी भी NCLT कोर्ट में पेंडिंग है.

1. यह डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा दी गई पर्सनल गारंटी के खिलाफ पर्सनल इनसॉल्वेंसी का मामला है. इस मामले में उन्हें 'पर्सनल गारंटर' (PG) कहा गया है. डॉ. सुभाष चंद्रा ने आदेश में बताए गए किसी भी क्रेडिटर या किसी अन्य क्रेडिटर/लेंडर से कोई पर्सनल लोन नहीं लिया है. उन्होंने सिर्फ उन कंपनियों के लिए अलग-अलग लेंडर्स को पर्सनल गारंटी पर साइन किए थे जो किसी तरह एसेल ग्रुप के बैनर तले आती थीं. इनमें से ज़्यादातर पर्सनल गारंटी 24 जनवरी 2019 (जिस दिन ग्रुप ने फाइनेंशियल सिस्टम में डिफॉल्ट किया था) के बाद साइन की गई थीं. उन्होंने (डॉ. सुभाष चंद्रा ने) उसी दिन एक खुला पत्र जारी किया था. कई लेंडर्स ने उनसे PG पर साइन करने की भावुक अपील की थी कि ऐसा न करने पर उनके कुछ कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली. लोन लेने वाली कंपनियों (मुख्य उधारकर्ताओं) ने भी उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे अपना लोन चुका देंगी.

2. 24 जनवरी 2019 को सभी कंपनियों पर कुल बकाया लगभग 45,000 करोड़ रुपये था. इसमें से, उन्होंने उस दिन के बाद से लगभग 43,000 करोड़ रुपये चुका दिए हैं. इसमें इस आदेश में बताए गए कई लेंडर्स भी शामिल हैं.

3. कुल मिलाकर लगभग ₹22,000 करोड़ की गारंटी पर साइन किए गए थे.

4. इस मामले में कुल ₹22,006 करोड़ के क्लेम दाखिल किए गए थे और ₹21,696 करोड़ के क्लेम स्वीकार किए गए थे.

5. जब RP ने इस प्लान को वोटिंग के लिए रखा, तो 80.814% क्रेडिटर्स ने इसे मंजूरी दे दी. बाकी बचे 19.186% में से कई लोगों ने वोटिंग कई दिनों तक खुली रहने के बावजूद वोट नहीं दिया.

6. कुछ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स/लेंडर्स ने NCLT में प्लान को मंजूरी देने वाले सक्षम अधिकारी के खिलाफ़ आपत्ति जताई, जिसके बाद बाकी सभी भी आपत्ति जताने वालों में शामिल हो गए.

7. इस मामले में लेंडर्स/फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के दो ग्रुप थे जिन्होंने PG के खिलाफ क्लेम दाखिल किए:

(a) वे जिन्होंने COC द्वारा प्लान को मंज़ूरी दिए जाने के बाद RP द्वारा मंज़ूरी के लिए NCLT में दाखिल रीपेमेंट प्लान पर आपत्ति जताई. जो लोग प्लान पर आपत्ति जता रहे हैं, वे कुल क्लेम का केवल 19.251% हैं. उन्होंने कुल ₹3,992 करोड़ के क्लेम दाखिल किए थे. ₹3,992 करोड़ के कुल क्लेम में से ₹620 करोड़ के क्लेम का निपटारा हो चुका है. बाकी बची रकम ₹3,372 करोड़ है. इन मामलों में RP द्वारा स्वीकार किए गए कुल क्लेम ₹3,992 करोड़ थे. उधार लेने वाली संस्थाओं ने केवल ₹1,033 करोड़ स्वीकार किए. बाकी पर उन्होंने विवाद किया, लेकिन RP ने उनके विवादों को खारिज कर दिया.

उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा दी गई अकाउंट की जानकारी इस प्रकार है:

(i) ऊपर दिए गए मामलों में लेंडर्स द्वारा जारी की गई कुल रकम ₹2,856 करोड़ है. उधार लेने वालों द्वारा वापस की गई कुल रकम ₹1,633 करोड़ है. बाकी बची रकम ₹1,223 करोड़ है, जिसके खिलाफ लेंडर्स ने ₹3,992 करोड़ का क्लेम किया है. उधार लेने वाली संस्थाओं ने ऊपर बताए गए (आपत्ति जताने वाले) लेंडर्स की लिस्ट में शामिल कई लेंडर्स को कुल मिलाकर लगभग ₹1,113 करोड़ का भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है. इस ₹1,113 करोड़ में से ₹620 करोड़ के क्लेम का निपटारा हो चुका है. बातचीत चल रही है. शायद प्रगति धीमी थी, क्योंकि लेंडर्स ऊपर बताए गए मामले के नतीजे का इंतज़ार कर रहे थे. उम्मीद है कि अब वे सेटलमेंट स्वीकार कर लेंगे और PG से मिलने वाली रकम के अलावा, ऑफर की गई धनराशि भी प्राप्त कर लेंगे.

(b) इसके अलावा, कुछ ऐसे लेंडर (ऋणदाता) भी हैं जिन्होंने सक्षम अधिकारी की अदालत में PG (पर्सनल गारंटी) के खिलाफ या तो कोई आपत्ति नहीं की या उसे स्वीकार कर लिया. क्लेम दाखिल करने की तारीख पर इन सभी लेंडर्स/फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के कुल क्लेम 16,386 करोड़ रुपये थे. स्वीकार किए गए कुल क्लेम 16,201 करोड़ रुपये हैं. PG को दी गई जानकारी के अनुसार, उधार लेने वाली कंपनियों ने इन लेंडर्स के क्लेम पर भी आपत्ति जताई है. असहमति रखने वाले अन्य लेंडर्स के मामलों की तरह, RP ने इन मामलों में भी उधारकर्ताओं की किसी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया. उधारकर्ताओं ने PG को बताया है कि वे इस ग्रुप के लेंडर्स के साथ भी बाकी रकम का निपटारा करने की प्रक्रिया में हैं. उधारकर्ताओं द्वारा निपटारा करने की यह बात NCLT द्वारा मंजूर की जा रही योजना का हिस्सा थी/है, लेकिन मीडिया ने जानबूझकर इसकी रिपोर्ट नहीं की. इसलिए, 22,000 करोड़ रुपये के बताए गए क्लेम में से 16,200 करोड़ रुपये की रकम अलग है.

8. एक लेंडर का दावा है कि 2017 में डॉ. सुभाष चंद्रा की नेट वर्थ 45,888 करोड़ रुपये बताई गई थी. इस मामले में RP के पास दाखिल जानकारी के अनुसार यह घटकर 31.79 करोड़ रुपये रह गई. यह उधारकर्ता एक थर्ड पार्टी है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर्ज लिया था और उनके कुछ जूनियर स्टाफ ने एसेल ग्रुप की कंपनियों की पूरी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को लेकर उस पूरी रकम को PG की नेट वर्थ के तौर पर दिखा दिया. अदालत में चली लंबी कार्यवाही के दौरान यह बात रखी गई थी, लेकिन मीडिया ने फिर भी इसकी रिपोर्ट नहीं की.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपनी कुल संपत्ति 39.08 करोड़ रुपये बताई थी, जिसकी घोषणा उन्होंने 2016 में भारत की संसद में की थी, जो एक पब्लिक रिकॉर्ड है. कोई बैंक 2017 में उनकी 45,888 करोड़ रुपये की नेट वर्थ कैसे मान सकता है? बेशक, जब उधार लेने वाली कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाती थीं, तो उन्होंने कई बार अपने पर्सनल अकाउंट से सैलरी का भुगतान किया. इसलिए उनकी पर्सनल नेट वर्थ 2016 में 39.08 करोड़ रुपये से घटकर 2024 में 31.79 करोड़ रुपये हो गई. इसमें लगभग 25 करोड़ रुपये रुपये कीमत का एक रिहायशी घर भी शामिल है. इसलिए, वह अपने पास मौजूद रकम से भुगतान कर सकते हैं और इसी आधार पर 6.5 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान की योजना तैयार की गई है.