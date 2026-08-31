Insta Live पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने दूर की लोगों की सारी कंफ्यूजन, जानें अपने नेटवर्थ और नए स्टार्टअप पर क्या-क्या बताया

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने अपने इंस्टाग्राम लाइव सेशन में पर्सनल इन्सॉल्वेंसी मामले से जुड़े लोगों के सभी कंफ्यूजन को दूर किया. इस दौरान यूजर्स ने उनकी संपत्ति से लेकर उनके नए स्टार्टअप प्लान के बारे में भी पूछा...

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास लाइव सेशन का आयोजन किया. इस लाइव सेशन का मकसद पर्सनल इन्सॉल्वेंसी मामले से जुड़ी अफवाहों को दूर करना और पूरे मामले की सही जानकारी जनता के सामने रखना था. इस दौरान उन्होंने लोगों को सवाल पूछने का पूरा मौका दिया ताकि किसी के मन में कोई भ्रम न रहे. इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी करके इस मामले से जुड़े सभी तथ्य और आंकड़े देश के सामने साफ किए थे.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने साफ किया- 'जल्द ही लौटा दिया जाएगा बकाया अमाउंट'

इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान अधिकतर यूजर्स ने उनसे बॉरोवर(कर्जदार) और गारंटर के बीच का अंतर पूछा. इस पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने आसान शब्दों में समझाया कि बॉरोवर वह व्यक्ति या संस्था होती है जो लोन लेती है, जबकि गारंटर वह होता है जो लेनदार को यह भरोसा दिलाता है कि अगर देनदार भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो पैसे वापस मिल जाएंगे. उन्होंने साफ किया कि इस पूरे मामले में वह खुद कर्जदार नहीं थे, बल्कि कई कंपनियों के लिए केवल गारंटर की भूमिका में थे. उन्होंने बताया कि लोन लेने वाली कंपनियों से बातचीत पूरी हो चुकी है और बचा हुआ जो भी बकाया अमाउंट है, उसे भी जल्द ही वापस लौटा दिया जाएगा.

क्या अनजान लोगों के लोन की डॉ. सुभाष चंद्रा ने ली थी गारंटी?

जब यूजर्स ने उनसे पूछा कि वे कितनी कंपनियों के लिए गारंटर बने थे, तो डॉ. चंद्रा ने जानकारी दी कि वे लगभग 18 से 20 फर्म्स के गारंटर रहे थे. ये सभी कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एस्सेल ग्रुप से ही जुड़ी हुई थीं. इस पर एक यूजर ने सवाल किया कि क्या उन्होंने अनजाने लोगों के लिए भी गारंटी दी थी. डॉ. चंद्रा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी अनजान व्यक्ति के लोन की गारंटी नहीं ली, बल्कि वे केवल अपने परिचितों, परिवार के सदस्यों और खास लोगों से जुड़ी कंपनियों के लिए ही गारंटर बने थे.

अपनी संपत्ति के बारे में डॉ. सुभाष चंद्रा ने क्या बताया?

अपनी वित्तीय स्थिति और नेटवर्थ के बारे में पूछे गए सवाल पर डॉ. सुभाष चंद्रा ने खुलकर अपनी संपत्ति का ब्योरा साझा किया. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 39 करोड़ रुपये थी. बीते 10 साल में उन्हें लगभग 8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसके बाद वर्तमान में उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 31 करोड़ रुपये के आसपास है.

क्या व्यक्तिगत फायदे के लिए लिया गया लोन?

जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ये लोन व्यक्तिगत फायदे के लिए लिए गए थे, तो उन्होंने साफ किया कि यह पैसा किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं लिया गया था. इन लोन का मकसद कंपनियों का विस्तार करना और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटा सा योगदान देना था. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई कंपनियों के लिए गारंटर बनना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और इसी फैसले की वजह से उन्हें इस मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है.

डॉ. सुभाष चंद्रा ने नए स्टार्टअप के बारे में क्या बताया?

सेशन के दौरान कर्ज माफी की खबरों पर विराम लगाते हुए डॉ. चंद्रा ने फिर से साफ किया कि बैंकों की तरफ से किसी भी तरह का कर्ज माफ नहीं किया गया है. जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं या जिनका बकाया बाकी है, उन्हें पूरी राशि वापस की जाएगी. इसके अलावा, फ्यूचर प्लान और नए स्टार्टअप के सवाल पर उन्होंने बताया कि वे आगे एक बड़े स्टार्टअप की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग नया बिजनेस शुरू करने से कतराते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया है और इस बार भी वह कानून के अनुरूप ही कुछ दोस्तों और पार्टनर्स के सहयोग से एक नया स्टार्टअप जरूर शुरू करेंगे.