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सिर्फ दो लाख रुपये इंवेस्ट किए और खड़ा कर दिया 5000 करोड़ रुपये का बिजनेस... हेल्थकेयर सेक्टर में नहीं कर पाया कोई ऐसा कमाल

डॉ. वेलुमणि ने भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रिजाइन करके थायरोकेयर कंपनी की नींव रखी, जिसमें उन्होंने अपनी दो लाख रुपये की सारी सेविंग्स लगा दीं.

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Neelam

Updated : Jul 04, 2026, 01:25 PM IST

सिर्फ दो लाख रुपये इंवेस्ट किए और खड़ा कर दिया 5000 करोड़ रुपये का बिजनेस... हेल्थकेयर सेक्टर में नहीं कर पाया कोई ऐसा कमाल

डॉ. वेलुमणि का दावा- थायरोकेयर देती है सबसे सस्ती हेल्थकेयर सर्विस (Image: X/@velumania)

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अक्सर अमीर और बड़े घर में पैदा होने वालों को लोग किस्मत वाला मानते हैं, लेकिन डॉ. अरोकियास्वामी वेलुमणि इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि उन्होंने एक गरीब घर और गांव में जन्म लिया.  वह इसे अपनी स्ट्रेन्थ मानते हैं. उनका कहना है कि इस वजह से उनमें जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने की चाह पैदा हुई. आज वह सक्सेफुल बिजनेसमैन और स्टोरीटेलर हैं और उनकी नेटवर्थ 5000 करोड़ रुपये है. इस मुकाम तक पहुंचने की उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक है.

डॉ. वेलुमणि तमिलनाडु के कोयंबटूर के छोटे से गांव के रहने वाले हैं. उनके घर के हालात इतने खराब थे कि मुश्किल से परिवार का गुजारा होता था. पिता के पास कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ उनकी मां काम करके घर चलाती थीं.

श्री राम कृष्ण मिशन कॉलेज से की बीएससी
जब वेलुमणि ने 12वीं पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें कॉलेज जाना था तो उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई. जहां घर चला पाना इतना मुश्किल हो रहा था, वहां कॉलेज की फीस कैसे जुटाते. शहर में जो कॉलेज था उसकी फीस 1000 से 3000 रूपये थी और 200 रुपये होटल की फीस थी. उस वक्त उनकी मां दिन के सिर्फ तीन रुपये कमाती थीं. तब उन्होंने श्री राम कृष्ण मिशन कॉलेज में दाखिला लेने की सोची, जिसकी फीस 300 रुपये थी. हालांकि, यह फीस दे पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था. यह बात साल 1974 से 1978 की है.

रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर करते थे पढ़ाई
डॉ. वेलुमणि ने बताया कि कॉलेज उनके घर से 25 किमी दूर था और कॉलेज तक जाने के लिए वह बस की जगह ट्रेन लेते थे क्योंकि ट्रेन का पास 7 रुपये में बनता था, जबकि बस से आने-जाने का एक महीने का किराया 30 रुपये लगता था. ट्रेन से कॉलेज तो जाना शुरू कर दिया, लेकिन यहां भी उन्हें प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के लिए घंटों इंतेजार करना पड़ता था. वेलुमणि ने इस समय को भी बर्बाद नहीं किया और प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की प्रेक्टिस करते थे.

BARC से छोड़ी नौकरी और शुरू किया अपना बिजनेस
बीएससी पूरी करने के बाद डॉ. वेलुमणि को कोयंबटूर में ही एक फार्मा कंपनी में नौकरी मिल गई और उनकी पहली सैलरी थी 150 रुपये महीना. फिर ये कंपनी भी बंद हो गई. इसके बाद वह मुंबई चले गए और यहां भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (Bhabha Atomic Research Centre, BARC) में गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर नौकरी मिल गई. उन्होंने बताया कि इस दौरान उनकी शादी भी हो गई, सब ठीक चल रहा था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं थे और यहीं से उनके दिमाग में थायरोकेयर कंपनी बनाने का आइडिया आया.

2 लाख रुपये की सेविंग्स से शुरू किया अपना बिजनेस
अपने आइडिया पर काम करने के लिए डॉ. वेलुमणि ने BARC से रिजाइन किया और उन्होंने 2 लाख रुपये की सेविंग इंवेस्ट करके थायरोकेयर कंपनी की नींव रखी. इस कंपनी में दो एंप्लॉई थे, एक वह खुद और दूसरी उनकी पत्नी. फिर धीरे-धीरे लोग बढ़ते गए और कंपनी में 25 हजार लोग काम करने लगे. कंपनी को शुरू करते समय डॉ. वेलुमणि के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया था कि मेडिकल टेस्ट को किफायती बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट करवा सकें और इस सोच ने सबकुछ बदलकर रख दिया. कुछ ही समय में कई शहरों में थायरोकेयर की ब्रांच खुल गईं. 

25 साल बाद बेच दी कंपनी
डॉ. वेलुमणि ने बताया कि वह जो भी पैसा बिजनेस से कमाते थे उसको ही इंवेस्ट करते रहे और बिजनेस ग्रो करता गया. हालांकि, उनका अपना लाइफस्टाइल हमेशा से बहुत सिंपल रहा. थायरोकेयर की देश-विदेश में कई ब्रांच हैं और आज यह कंपनी हेल्थकेयर सेक्टर में बड़ा नाम है. हालांकि, अब उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी है. साल 2016 में उनकी पत्नी की पैनक्रिएटिक कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को बेचने का फैसला किया.

पत्नी की मौत के बाद बेची कंपनी
डॉ. वेलुमणि कहते हैं कि इस जर्नी में उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं. उनकी पत्नी ने उनके लिए अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी अलग पहचान खत्म कर दी और पूरी जर्नी में वह उनकी बैकबोन थीं. वह कहते हैं कि अपनी पत्नी की वजह से ही उन्होंने एमएससी और पीएचडी की डिग्री हासिल की, साइंटिस्ट बने, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, स्टोरीटेलर बने और उनसे ही डॉ. वेलुमणि ने हिंदी, मराठी और गुजराती जैसी भाषाएं सीखीं. उन्होंने कहा कि जब उनकी पत्नी चली गईं तो उन्होंने सोचा कि अब किसके लिए काम करना है और फिर उन्होंने 2020 कोरोना महामारी के दौरान कंपनी बेच दी.

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