Business Idea: ना भारी सेटअप, ना किराया! 20 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की बंपर कमाई

कम लागत में अपना बिजनेस शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए 'डोरस्टेप व्हीकल वाशिंग एंड पॉलिशिंग' एक बेहतरीन आइडिया है.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपनी कार या बाइक को वॉशिंग सेंटर ले जाने और वहां घंटों लाइन में खड़े रहने का समय नहीं है. यही वजह है कि 'डोरस्टेप सर्विस' का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप कम बजट में एक सदाबहार और फायदे का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो डोरस्टेप व्हीकल वाशिंग एंड पॉलिशिंग आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है.

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको न तो कोई महंगी दुकान किराए पर लेनी है और न ही लाखों का सेटअप लगाना है. आप सिर्फ 15 से 20 हजार रुपये की शुरुआती लागत में इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं.

कैसा है ये बिजनेस मॉडल?

इस बिजनेस का कांसेप्ट बहुत सीधा और सिंपल है. आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियों या मशीनों की जरूरत नहीं है. आपको बस एक पोर्टेबल प्रेशर वॉशर, जो आसानी से कार की डिग्गी या बाइक पर आ जाता है, और एक बेसिक क्लीनिंग किट की जरूरत होगी.

जब भी कोई ग्राहक आपको कॉल या व्हाट्सएप पर बुकिंग देगा, आपको उसके घर, सोसाइटी या ऑफिस के पार्किंग एरिया में जाना है और वहीं उसकी गाड़ी की अच्छी तरह से वाशिंग और पॉलिशिंग कर देनी है.

20 हजार रुपये में क्या-क्या सामान चाहिए?

इस काम को शुरू करने के लिए आपको बहुत बुनियादी सामान की जरूरत होती है-

पोर्टेबल हाई-प्रेशर वॉशर- यह ऑनलाइन या मार्केट में ₹8,000 से ₹12,000 के बीच आसानी से मिल जाता है. यह कम पानी में बेहतरीन दबाव के साथ सफाई करता है.

यह ऑनलाइन या मार्केट में ₹8,000 से ₹12,000 के बीच आसानी से मिल जाता है. यह कम पानी में बेहतरीन दबाव के साथ सफाई करता है. क्लीनिंग केमिकल और पॉलिश- कार शैम्पू, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर शाइनर और ग्लास क्लीनर पर लगभग ₹3,000 का खर्च आएगा.

कार शैम्पू, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर शाइनर और ग्लास क्लीनर पर लगभग ₹3,000 का खर्च आएगा. माइक्रोफाइबर क्लॉथ और एसेसरीज- गाड़ियों पर स्क्रैच न आए, इसके लिए 5-6 अच्छे माइक्रोफाइबर कपड़े, फोम स्पंज और एक्सटेंशन वायर पर ₹2,000 तक खर्च होंगे.

गाड़ियों पर स्क्रैच न आए, इसके लिए 5-6 अच्छे माइक्रोफाइबर कपड़े, फोम स्पंज और एक्सटेंशन वायर पर ₹2,000 तक खर्च होंगे. पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर- गाड़ी के अंदर की सफाई के लिए ₹2,000 से ₹3,000 में एक छोटा वैक्यूम क्लीनर आ जाता है.

कमाई का गणित

अगर आप एक सामान्य कार की बेसिक वाशिंग और फोम वॉश का ₹300 से ₹500 लेते हैं और पॉलिशिंग के साथ ₹700 से ₹1,000 चार्ज करते हैं, तो आपकी कमाई कुछ इस तरह होगी.

रोजाना 3 से 4 गाड़ियां- यदि आप दिन में 3 कारें भी करते हैं, तो रोजाना ₹1,500 से ₹2,000 तक का काम आराम से हो जाता है.

यदि आप दिन में 3 कारें भी करते हैं, तो रोजाना ₹1,500 से ₹2,000 तक का काम आराम से हो जाता है. महीने की कमाई- महीने में अगर आप 25 दिन भी काम करते हैं, तो आसानी से ₹40,000 से ₹50,000 की ग्रॉस कमाई हो सकती है.

महीने में अगर आप 25 दिन भी काम करते हैं, तो आसानी से ₹40,000 से ₹50,000 की ग्रॉस कमाई हो सकती है. नेट प्रॉफिट- शैम्पू, पॉलिश और पेट्रोल का खर्च निकालने के बाद भी आपका मुनाफा 70% से 80% तक रहता है.

ग्राहकों तक कैसे पहुंचे?

लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपनी नजदीकी रेजिडेंशियल सोसाइटियों के ग्रुप्स में अपने काम के पंपलेट या मैसेज शेयर करें. अपनी सर्विस और रेट लिस्ट का एक छोटा सा पम्पलेट छपवाकर आसपास की सोसाइटियों की गाड़ियों पर लगवाएं.

मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान

ग्राहकों को मंथली पैकेज ऑफर करें, जैसे महीने में 4 बार वॉशिंग और 1 बार वैक्स पॉलिश, इससे आपको हर महीने बंधा हुआ कस्टमर बेस मिल जाएगा. कम पूंजी, जीरो रेंट और घर बैठे सर्विस पाने की ग्राहकों की बढ़ती पसंद इसे एक बेहतरीन और टिकाऊ बिजनेस बनाती है. अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यह छोटा सा आइडिया आपको हर महीने बंपर कमाई दे सकता है.

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