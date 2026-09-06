FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
पाकिस्तान फिर कर सकता है नापाक हरकत, पूर्व CDS अनिल चौहान ने मक्का समझौते पर क्यों चिंता जताई?

पाकिस्तान फिर कर सकता है नापाक हरकत, पूर्व CDS अनिल चौहान ने मक्का समझौते पर क्यों चिंता जताई?

Business Idea: ना भारी सेटअप, ना किराया! 20 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की बंपर कमाई

Business Idea: ना भारी सेटअप, ना किराया! 20 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की बंपर कमाई

मध्यप्रदेश में मोबिलिटी क्रांति का आगाज, इंदौर में होगा दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026

मध्यप्रदेश में मोबिलिटी क्रांति का आगाज, इंदौर में होगा दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़बिजनेस

बिजनेस

Business Idea: ना भारी सेटअप, ना किराया! 20 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की बंपर कमाई

कम लागत में अपना बिजनेस शुरू करने की चाह रखने वालों के लिए 'डोरस्टेप व्हीकल वाशिंग एंड पॉलिशिंग' एक बेहतरीन आइडिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 06, 2026, 02:57 PM IST

Business Idea: ना भारी सेटअप, ना किराया! 20 हजार में शुरू करें ये बिजनेस, महीने की बंपर कमाई

बिना दुकान का बिजनेस आइडिया (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास अपनी कार या बाइक को वॉशिंग सेंटर ले जाने और वहां घंटों लाइन में खड़े रहने का समय नहीं है. यही वजह है कि 'डोरस्टेप सर्विस' का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप कम बजट में एक सदाबहार और फायदे का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो डोरस्टेप व्हीकल वाशिंग एंड पॉलिशिंग आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है.

इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको न तो कोई महंगी दुकान किराए पर लेनी है और न ही लाखों का सेटअप लगाना है. आप सिर्फ 15 से 20 हजार रुपये की शुरुआती लागत में इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं.

कैसा है ये बिजनेस मॉडल?

इस बिजनेस का कांसेप्ट बहुत सीधा और सिंपल है. आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियों या मशीनों की जरूरत नहीं है. आपको बस एक पोर्टेबल प्रेशर वॉशर, जो आसानी से कार की डिग्गी या बाइक पर आ जाता है, और एक बेसिक क्लीनिंग किट की जरूरत होगी.

जब भी कोई ग्राहक आपको कॉल या व्हाट्सएप पर बुकिंग देगा, आपको उसके घर, सोसाइटी या ऑफिस के पार्किंग एरिया में जाना है और वहीं उसकी गाड़ी की अच्छी तरह से वाशिंग और पॉलिशिंग कर देनी है.

20 हजार रुपये में क्या-क्या सामान चाहिए?

इस काम को शुरू करने के लिए आपको बहुत बुनियादी सामान की जरूरत होती है-

  • पोर्टेबल हाई-प्रेशर वॉशर- यह ऑनलाइन या मार्केट में ₹8,000 से ₹12,000 के बीच आसानी से मिल जाता है. यह कम पानी में बेहतरीन दबाव के साथ सफाई करता है.
  • क्लीनिंग केमिकल और पॉलिश- कार शैम्पू, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर शाइनर और ग्लास क्लीनर पर लगभग ₹3,000 का खर्च आएगा.
  • माइक्रोफाइबर क्लॉथ और एसेसरीज- गाड़ियों पर स्क्रैच न आए, इसके लिए 5-6 अच्छे माइक्रोफाइबर कपड़े, फोम स्पंज और एक्सटेंशन वायर पर ₹2,000 तक खर्च होंगे.
  • पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर- गाड़ी के अंदर की सफाई के लिए ₹2,000 से ₹3,000 में एक छोटा वैक्यूम क्लीनर आ जाता है.

कमाई का गणित

अगर आप एक सामान्य कार की बेसिक वाशिंग और फोम वॉश का ₹300 से ₹500 लेते हैं और पॉलिशिंग के साथ ₹700 से ₹1,000 चार्ज करते हैं, तो आपकी कमाई कुछ इस तरह होगी.

  • रोजाना 3 से 4 गाड़ियां- यदि आप दिन में 3 कारें भी करते हैं, तो रोजाना ₹1,500 से ₹2,000 तक का काम आराम से हो जाता है.
  • महीने की कमाई- महीने में अगर आप 25 दिन भी काम करते हैं, तो आसानी से ₹40,000 से ₹50,000 की ग्रॉस कमाई हो सकती है.
  • नेट प्रॉफिट- शैम्पू, पॉलिश और पेट्रोल का खर्च निकालने के बाद भी आपका मुनाफा 70% से 80% तक रहता है.

ग्राहकों तक कैसे पहुंचे?

लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, अपनी नजदीकी रेजिडेंशियल सोसाइटियों के ग्रुप्स में अपने काम के पंपलेट या मैसेज शेयर करें. अपनी सर्विस और रेट लिस्ट का एक छोटा सा पम्पलेट छपवाकर आसपास की सोसाइटियों की गाड़ियों पर लगवाएं. 

मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान

ग्राहकों को मंथली पैकेज ऑफर करें, जैसे महीने में 4 बार वॉशिंग और 1 बार वैक्स पॉलिश, इससे आपको हर महीने बंधा हुआ कस्टमर बेस मिल जाएगा. कम पूंजी, जीरो रेंट और घर बैठे सर्विस पाने की ग्राहकों की बढ़ती पसंद इसे एक बेहतरीन और टिकाऊ बिजनेस बनाती है. अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यह छोटा सा आइडिया आपको हर महीने बंपर कमाई दे सकता है. 

ये भी पढ़ें- बिना फंडिंग 29 साल की लड़की ने खड़ा कर दिया बिजनेस, अमेजन प्राइम-नायका ही नहीं, अडानी तक को बनाया अपना क्लाइंट

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement