अफगानिस्तान में व्यक्ति को दी गई खौफनाक सजा, 13 साल के बच्चे ने स्टेडियम में 80000 लोगों के सामने मारी गोली

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

क्या आपको पता है सुबह अगर ये 5 आदतें अपना लें तो कैंसर का रिस्क कम होगा और बुढ़ापे तक रहेंगे फिजिकली और मेंटली फिट

दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

Dollar vs Rupee: बुधवार को भारतीय मुद्रा एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 90.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. जानें पूरा मामला...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 03, 2025, 10:25 AM IST

Dollar vs Rupee: रुपये में आई तगड़ी गिरावट, पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 के पार

Indian Currency

बुधवार को रुपये में गिरावट जारी रही और भारतीय मुद्रा एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 90.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया. पिछले पांच कारोबारी सत्रों में डॉलर-रुपया विनिमय दर 1% से ज्यादा चढ़ने के साथ रुपये पर दबाव बना हुआ है. पिछले एक महीने में यह 1.5% से ज्यादा बढ़ा है और लगातार छठे महीने इसकी बढ़त का रुख जारी है.

आखिर क्यों आई रुपये में इतनी गिरावट?

व्यापारियों के अनुसार रुपये में इतनी गिरावट पॉलिसी और मार्केट दोनों वजहों से आई है. कई मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि सरकार और आरबीआई निर्यातकों का समर्थन करने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे हैं इसलिए पिछले कुछ दिनों से डॉलर की मजबूत मांग बनी हुई है. मंगलवार को सरकार के स्वामित्व वाले कई बैंक लगातार ऊंची कीमतों पर डॉलर खरीद रहे थे जिससे निर्यातक व्यवसायों को समर्थन देने की उनकी मंशा और मजबूत हुई. एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बाजार बंद होने के बाद एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर 90.0050 पर एक सौदा हुआ.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता ठप्प होने का क्या रहा असर?

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता ठप्प होने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भारी निकासी के कारण भी रुपया अतिरिक्त दबाव का सामना कर रहा है, जबकि डॉलर सूचकांक 100 से ऊपर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है. अगर आरबीआई 90 के स्तर के आसपास समर्थन खोना शुरू कर देता है तो विश्लेषकों का अनुमान है कि इस मौजूदा चक्र में विनिमय दर संभवतः 91 के स्तर तक पहुंच जाएगी.

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज शाम शुरू होगी जिसमें ब्याज दर पर फैसला 5 दिसंबर को घोषित किया जाएगा. यह बैठक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 10 दिसंबर को लिए जाने वाले संभावित निर्णय से कुछ दिन पहले हो रही है. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती से आगे बिकवाली बढ़ सकती है लेकिन कमजोर मुद्रा मौद्रिक नीति समिति के काम को कठिन बना देती है.

