Dollar vs Rupee: डॉलर के सामने रुपया ढेर, जानें क्यों आई इतनी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट

रुपये में तीन महीने से ज्यादा समय में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. यह पहली बार 89 प्रति डॉलर मार्क के पार गया. जानें आखिर क्यों आई इतनी गिरावट...

रुपये में तीन महीने से ज्यादा समय में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई. यह पहली बार 89 प्रति डॉलर मार्क के पार गया और शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले 93 पैसे गिरकर 89.61 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ. यह ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण घरेलू और ग्लोबल इक्विटी मार्केट से मिले नेगेटिव संकेतों के बीच हुआ.

फॉरेक्स एनालिस्ट ने इंडियन करेंसी में भारी गिरावट की वजह रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट के बीच ग्लोबल IT स्टॉक्स की भारी बिकवाली और प्रस्तावित इंडिया-US ट्रेड डील पर क्लैरिटी की कमी को बताया. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 88.67 पर खुला और गिरकर अपने अब तक के सबसे निचले इंट्रा-डे लेवल 89.65 पर आ गया, फिर सेशन खत्म होने पर अमेरिकन करेंसी के मुकाबले 89.61 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ, जो पिछले क्लोजिंग से 93 पैसे कम था.

गुरुवार को क्या था रुपये का हाल?

गुरुवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 88.68 पर बंद हुआ. इस यूनिट ने 30 सितंबर को अपना पिछला ऑल-टाइम इंट्रा-डे लो 88.85 दर्ज किया था. पिछला सबसे निचला क्लोजिंग लेवल 14 अक्टूबर को US डॉलर के मुकाबले 88.81 दर्ज किया गया था.

इससे पहले इंडियन करेंसी में 30 जुलाई को इंट्रा-डे के दौरान इतनी बड़ी गिरावट देखी गई थी, जब यह 89 पैसे गिरा था. कोटक सिक्योरिटीज के रिसर्च करेंसी, कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के हेड अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी और AI-लिंक्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रात भर हुई भारी बिकवाली के बाद ग्लोबल रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट करेंसी मार्केट में भी फैल गया है.

बनर्जी ने कहा, 'रिस्क ट्रेड्स के अचानक बंद होने से उभरते मार्केट की करेंसी पर दबाव पड़ रहा है जिसमें भारतीय रुपया भी शामिल है. प्रस्तावित भारत-US ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता से दबाव और बढ़ रहा है जिससे मार्केट को उम्मीद थी कि इससे दोनों देशों के आर्थिक हालात पर क्लैरिटी मिलेगी. कोई पक्की टाइमलाइन न होने से सेंटिमेंट अभी भी नाजुक बना हुआ है.'

