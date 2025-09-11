कौन है Suman Khulbe? भारतीय मूल की ये डॉक्टर Canada में मरीजों से 'यौन शोषण' की दोषी पाई गई, जानें पूरा मामला
जम्मू-कश्मीर में AAP सांसद संजय सिंह हाउस अरेस्ट, मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पहुंचे थे श्रीनगर
Diabetes में इस फल के बीज से लेकर पत्ते तक हैं रामबाण उपाय, High Sugar Control करने के लिए जान लें सेवन का सही तरीका
भरोसे और विश्वास पर टिका है भारत-नेपाल के बीच बेटी-रोटी का रिश्ता
Glowing Skin Tips: हल्दी-बेसन के घोल में इन 2 चीजों को मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा गजब का निखार
कौन हैं कुलमान घीसिंग? नेपाल में Gen Z प्रोटेस्ट के बाद संभाल सकते हैं अंतरिम सरकार की कमान
Shardiya Navratri 2025: पितृपक्ष समाप्ति के अगले दिन से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि, जानें तारीख से लेकर घटस्थापना का शुभ मुहूर्त
क्या फ्लाइट में बच्चों की भी लगती है टिकट? आपमें से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे ये बातें!
DSSSB PRT Vacancy 2025: दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत
9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
डीएनए मनी
अगर आप अपने बच्चे के साथ हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि किस उम्र तक टिकट मुफ़्त है और कब से पूरा टिकट खरीदना अनिवार्य हो जाता है. जानें डिटेल्स...
अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि ट्रेन और बस की तरह छोटे बच्चों को फ्लाइट में भी टिकट की ज़रूरत नहीं होगी. ट्रेनों में 5 साल तक के बच्चे मुफ़्त में यात्रा करते हैं लेकिन फ्लाइट के नियम बिल्कुल अलग होते हैं. अलग-अलग एयरलाइन्स के अपने-अपने नियम होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती.
अगर आप अपने बच्चे के साथ हवाई यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि किस उम्र तक टिकट मुफ़्त है और कब से पूरा टिकट खरीदना अनिवार्य हो जाता है. यहां हम आपको यह भी बताएंगे कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं...
अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो उसे अलग सीट की ज़रूरत नहीं है. वह आपकी गोद में बैठकर यात्रा कर सकता है. हालांकि ज़्यादातर एयरलाइंस ऐसे बच्चों के लिए शिशु टिकट लेती हैं, जो सामान्य टिकट से काफ़ी सस्ता होता है. सुरक्षा के लिए एयरलाइंस छोटे बच्चों को विशेष सीट बेल्ट या बेबी क्रैडल (बेसिनेट) देती हैं. आपको बता दें कि आप अपनी गोद में सिर्फ़ एक बच्चे को लेकर अकेले यात्रा कर सकते हैं.
अगर बच्चा 2 से 12 साल के बीच का है तो उसके लिए अलग सीट लेना ज़रूरी हो जाता है. इस उम्र में टिकट वयस्कों के टिकट से सस्ता होता है और अलग-अलग एयरलाइंस बच्चों के लिए रियायती किराए की पेशकश करती हैं इसलिए टिकट बुक करने से पहले अलग-अलग एयरलाइंस के किराए की तुलना करना हमेशा फायदेमंद होता है.
जैसे ही बच्चा 12 साल का होता है, एयरलाइन उसे वयस्क यात्री मान लेती है. इस उम्र से बच्चों को पूरा टिकट खरीदना पड़ता है. 12 से 17 साल तक के बच्चे भी अकेले उड़ान में यात्रा कर सकते हैं. इस दौरान एयरलाइन उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए 'बिना साथी वाले नाबालिग' या 'युवा यात्री सहायता' जैसी सेवाएं प्रदान करती है.
- अगर आप फ्लाइट में बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन की पॉलिसी और डिस्काउंट जरूर चेक कर लें क्योंकि हर एयरलाइन के अलग-अलग नियम होते हैं.
- अगर आप शिशु के साथ यात्रा कर रहे हैं तो एयरलाइन से सीटिंग अरेंजमेंट और सेफ्टी गाइडलाइन्स पहले ही कन्फर्म कर लें.
- अगर बच्चा अकेले यात्रा कर रहा है तो अनअकॉम्पैनिड माइनर सर्विस जरूर बुक करें.
अब आप समझ ही गए होंगे कि 2 साल तक के बच्चों को पूरे टिकट की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद उनके लिए अलग सीट पर बैठना जरूरी हो जाता है. वहीं 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को एक वयस्क की तरह पूरा टिकट लेना होता है. इन नियमों को पहले से समझकर आप न सिर्फ सही तरीके से टिकट बुक कर पाएंगे, बल्कि फैमिली ट्रिप के दौरान होने वाले अनावश्यक खर्चों से भी बच सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.