Eid Al-Adha यानी बकरीद की तारीख को लेकर असमंजस के बीच कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने 6 जून को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है. इस साल बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी. इस दिन बैंक, स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे.

सोशल मीडिया पर किए जा रहे 6 जून की छुट्टी के दावों के बीच कई लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, कई Grok से पूछ रहे हैं कि छुट्टी है या नहीं, ये जानकारी सही है या नहीं. एक यूज़र ने 6 जून की छुट्टी का दावा करते हुए लिखा, 'भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि शुक्रवार को सरकारी छुट्टी रहेगी.इस दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और फाइनेंस सेक्टर के सभी संस्थान बंद रहेंगे. इस छुट्टी का मकसद जनता को रेस्ट देना है.'

Ind_Govt has officially announced a Public Holiday this coming Friday, leading to nationwide closures, from Edu_Institutes to Fin_Sctors !

The intention is to Provide Citizens with time to Pause, Reflect, and Partake in Commemorative or Leisure Activities✨ pic.twitter.com/nzfACyXI8B