DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में इजाफा- यहां समझें पूरा कैलकुलेशन

DA Hike Latest Update: केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को होगा.नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर सालाना 10 हजार करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. (Photo: ANI)

DA Hike Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. बुधवार (अक्तूबर, 28, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई. इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. नई दरें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी. सरकार के इस फैसले का लाभ लगभग 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को होगा.

DA/DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्निनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है. बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए DA/DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर सालाना 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के तहत की गई है.



साल में कितनी बार बढ़ता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है. इसी तरह, पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत (DR) दी जाती है. इन दोनों में बढ़ोतरी का मकसद बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की खर्च करने की क्षमता पर पड़ने वाले असर की भरपाई करना है. केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार DA/DR की दरों में बदलाव करती है. पहला संशोधन 1 जनवरी से लागू होता है. वहीं, दूसरा संशोधन 1 जुलाई से लागू होता है.

सैलरी पर महंगाई भत्ता कैसे तय होता है?

महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, इसलिए जिन कर्मचारियों की बेसिक ज्यादा होती है, उन्हें हर महीने ज्यादा फायदा मिलता है. 7वें वेतन आयोग के वेतन ढांचे के तहत महंगाई भत्ते की गणना बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है. इसमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे दूसरे भत्तों को शामिल नहीं किया जाता है.

DA कैलकुलेश का फॉर्मूला

DA की राशि = बेसिक सैलरी × (DA की दर ÷ 100)

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो उसके महंगाई भत्ते की गणना इस तरह होगी.

बेसिक सैलरी: 30,000 रुपये

30,000 रुपये मौजूदा DA (60% की दर से): 18,000 रुपये

18,000 रुपये बढ़ा हुआ DA (63% की दर से): 18,900 रुपये

18,900 रुपये हर महीने अतिरिक्त फायदा: 900 रुपये

900 रुपये 12 महीने में अतिरिक्त फायदा: 10,800 रुपये

यह फॉर्मूला सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर लागू होता है. चाहे किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये हो, 40 हजार रुपये हो या फिर 50 हजार या इससे ज्यादा हो. इसी तरीके से महंगाई भत्ते की राशि और बढ़ोतरी से होने वाले फायदे का कैलकुलेशन किया जाता है.

कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

अर्थशास्त्री अश्विनी राणा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि सबसे बड़ी राहत यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी वह जुलाई महीने से ही होगी. उसका एरियर भी उनको मिलेगा. उम्मीद है कि एरियर भी दिवाली से पहले ही मिल जाएगा.

BMC कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा

उधर, दिवाली से पहले बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है. BCM की मेयर ऋतु तावड़े ने कर्मचारियों के लिए 33,000 रुपए दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है. न्यूज एजेंसी IANS ने मेयर ऋतु तावड़े के हवाले से बताया कि BMC के शिक्षा विभाग में कुल 93,509 कर्मचारी और 2,360 शिक्षक कार्यरत हैं. साल 2024-25 के लिए कर्मचारियों को 31 हजार रुपए बोनस दिया गया था, जबकि पिछले साल 32 हजार रुपए बोनस घोषित किया गया था. इस बार कर्मचारियों की मांग और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बोनस राशि में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 33 हजार रुपए किया गया है.