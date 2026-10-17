रेलवे के अलावा किन-किन सरकारी कर्मियों के लिए हुआ बोनस का ऐलान, किसे मिलेंगे कितने रुपये? समझें पूरा गणित

Diwali Bonus: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का पिटारा खोल दिया है. रेलवे कर्मियों को 78 दिन का जबकि बाकी पात्र सरकारी कर्मियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा.

Diwali Bonus: बोनस कैलकुलेशन के लिए मिनिमम सैलरी की अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये तय की गई है.

फेस्टिव सीजन की शुरुआत होते ही सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी बोनस का बेसब्री से इंतजार करते हैं. सरकारी कर्मियों के बोनस का इंतजार अब पूरा हो चुका है. केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का पिटारा खोल दिया है. केंद्र सरकार ने रेलवे के 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का दिवाली बोनस का ऐलान किया. इसके अलावा सरकार ने अन्य केंद्रीय कर्मियों को 30 दिन के एड-हॉक बोनस को भी मंजूरी दे दी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के बोनस का ऐलान किया गया. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बोनस 78 दिनों की सैलरी के बराबर है. इससे करीब 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा. वहीं, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बाकी पात्र सरकारी कर्मियों के लिये 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस की घोषणा की. आइये जानते हैं यह बोनस किन कर्मचारियों को मिलेगा और इसका पूरा कैलकुलेशन (गणित) क्या है?

कैसे होगी रेलवे के बोनस की गणना?

रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7 हजार रुपये तक की गई है. इस आधार पर 78 दिन के बोनस की अधिकतम रकम 17,951 बनती है.

बोनस का कैलकुलेशन

7,000 × 12 × 78 ÷ 365 = 17,951

रेलवे के नॉन-गेजेटेड कर्मचारियों को मिलने वाला यह अधिकतम गणना की रकम है. रेलवे के कर्मचारी इसी गणित का इस्तेमाल कर यह पता लगा सकते हैं कि उनकी सैलरी के हिसाब से उन्हें कितना बोनस मिलने वाला है.

रेलवे बोनस की खास बातें

केंद्र सरकार ने रेलवे के करीब 11,40,770 नॉन-गेजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन का PLB देने का ऐलान किया.

कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले इस बोनस पर 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

पात्र रेल कर्मचारियों को PLB का भुगतान हर साल 'दुर्गा पूजा' और 'दशहरा' की छुट्टियों से पहले किया जाता है.

रेलवे बोर्ड ने कहा कि बोनस का पेमेंट सैलरी की तरह ही प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाएगा.

बाकी सरकारी कर्मियों को 30 दिन का बोनस

केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए एड-हॉक बोनस को भी मंजूरी दी है. वित्त मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक आदश जारी किया गया है. इसके तहत पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा. बोनस के कैलकुलेशन के लिए मिनिमम सैलरी की अधिकतम सीमा 7 हजार रुपये तय की गई है. इस आधार पर अधिकतम बोनस 6,908 रुपये बनता है.

किन-किन कर्मियों को मिलेगा बोनस?

यह एड-हॉक बोनस उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा जो PLB यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के तहत नहीं आते हैं. इसमें मुख्य रूप से ग्रुप-C और ग्रुप-B के नॉन-गैजेटेड कर्मचारी शामिल हैं. इसके अलावा, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारियों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा.

कैसे होगा बोनस का कैलकुलेशन?

इस एड-हॉक बोनस की गणना कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी को आधार बनाकर की जाएगी. सरकार ने इसके लिए 7,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम सीमा तय की है.

बोनस के लिए बेसिक-पे की लिमिट 7,000 रुपये/महीने तय की गई है.

एक दिन का वेतन: 7000÷ 30.4 = 230.26 रुपये

कितने दिन का मिलेगा बोनस? 30 दिन

कैसे होगी गणना: 230.26 × 30 = 6,907.89 रुपये

अधिकतम बोनस: 6,908 रुपये है.

कर्मचारी अपने बेसिक पे के हिसाब से अपना बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं.

बोनस 7 हजार की वेतन सीमा पर ही क्यों?

बोनस वेतन सीमा का निर्धारण केंद्र सरकार की तरफ से समय-समय पर किया जाता है. 7,000 रुपये की वर्तमान सीमा वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्धारित की गई थी. कई केंद्र सरकार कर्मचारी निकायों का तर्क है कि वार्षिक बोनस की गणना के लिए 12 साल के मानक पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब से मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई है.

रेलवे कर्मियों 78 दिन, बाकियों को सिर्फ 30 दिन का बोनस क्यों?

क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है कि रेलवे कर्मचारियों को बाकी सरकारी कर्मियों से ज्यादा बोनस क्यों मिलता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या है पूरा गणित. इसकी सबसे बड़ी दो वजहें हैं.

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