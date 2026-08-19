डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ का बढ़ता क्रेज, क्या फिजिकल सोने का दौर अब हो जाएगा खत्म?

साल 2026 में घरों की तिजोरियां खाली हो रही हैं क्योंकि नई पीढ़ी भौतिक सोने के बजाय डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ को चुन रही है. चोरी के डर और भारी-भरकम मेकिंग चार्ज से बचने के लिए यह बड़ा बदलाव आ रहा है.

आपको भी याद है जब घर के बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि आड़े वक्त में सिर्फ हाथ का सोना ही काम आता है, लेकिन साल 2026 में आकर यह बात पुरानी लगने लगी है. भारत के मिडिल क्लास घरों में अब एक बहुत बड़ा बदलाव चुपचाप पैर पसार रहा है. लोग अब सुनार की दुकान पर जाकर भारी गहने खरीदने की जगह मोबाइल स्क्रीन पर कुछ क्लिक करके सोना खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ (ETF) का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसने पारंपरिक सर्राफा बाजार की नींद उड़ा दी है. अगर आप भी अब तक सिर्फ भौतिक सोना ही खरीदते आए हैं, तो आपको इस नये बदलाव की हकीकत जरूर जाननी चाहिए.

मेकिंग चार्ज की चपत और शुद्धता का झंझट से छुटकारा

पारंपरिक तौर पर जब भी हम कोई सोने का गहना खरीदते हैं, तो हमें 10 से लेकर 25 प्रतिशत तक का भारी-भरकम मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, जब उसी गहने को संकट के समय बेचने जाओ, तो यह मेकिंग चार्ज पूरी तरह डूब जाता है. ऊपर से शुद्धता (हॉलमार्किंग) को लेकर मन में हमेशा एक संशय बना रहता है. 2026 का सजग उपभोक्ता अब इस नुकसान को समझ चुका है. यही वजह है कि वह डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में निवेश कर रहा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता और आपको 24 कैरेट की शुद्धता की पूरी गारंटी मिलती है. आम इंसान के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि उनका पाई-पाई का निवेश सीधे सोने की असली कीमत में बदल रहा है, न कि किसी कारीगर की फीस में. यही कारण है कि अब लोग त्योहारों पर भी सिक्कों की जगह डिजिटल ट्रांजेक्शन को चुन रहे हैं.

सुरक्षा की भारी टेंशन और लॉकर का खर्च

आज के दौर में घर में सोना रखना किसी बड़ी आफत से कम नहीं है. चोरी का डर, हर वक्त की मानसिक चिंता और फिर बैंक लॉकर के चक्कर काटना, जिसका किराया भी हर साल बढ़ता जा रहा है. मेट्रो शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द बन चुका था.इस लाइफस्टाइल चेंज ने डिजिटल गोल्ड को एक बड़ा हथियार बना दिया है. अब निवेशकों को न तो लॉकर के किराए की फिक्र है और न ही चोरी होने का कोई खौफ. आपके मोबाइल वॉलेट या डीमैट अकाउंट में पड़ा सोना पूरी तरह सुरक्षित और इंश्योर्ड होता है. आप जब चाहें, रात के 12 बजे भी इसे एक बटन दबाकर मौजूदा बाजार भाव पर बेच सकते हैं. पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. यह लिक्विडिटी पैसे की तुरंत उपलब्धता ही आम आदमी को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है.

लोन के बाजार में डिजिटल गोल्ड की धमक से बैंक भी हैरान

इस पूरे ट्रेंड के पीछे एक ऐसा हिडन एंगल भी है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है. पहले जब किसी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो वह घर का सोना लेकर मुथूट या मणप्पुरम जैसी कंपनियों के पास जाता था, जहां गहनों का वैल्यूएशन करने में और कागज कार्रवाई में घंटों लग जाते थे, लेकिन अब 2026 में डिजिटल गोल्ड पर इंस्टेंट लोन की सुविधा ने इस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है. चूंकि यह सोना पहले से ही डिजिटल रूप में पूरी तरह शुद्ध और वेरिफाइड होता है, इसलिए बैंक और फाइनेंशियल कंपनियां महज कुछ मिनटों में लोन अप्रूव कर देती हैं. इसके लिए आपको अपना घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती. यह व्यावहारिक बदलाव आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो इमरजेंसी के समय पैसों के लिए परेशान होते थे.

क्या वाकई खत्म होने वाला है फिजिकल सोने का दौर

इस पूरे ट्रेंड को देखकर ऐसा लग सकता है कि भौतिक सोने की चमक पूरी तरह फीकी पड़ जाएगी, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है. भारत में शादियों और सांस्कृतिक उत्सवों का जो महत्व है, उसे देखते हुए फिजिकल गोल्ड कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता. गहने पहनने का शौक और सामाजिक स्टेटस हमेशा बना रहेगा. बदलाव सिर्फ इतना आया है कि अब लोग निवेश के उद्देश्य से भौतिक सोना खरीदना बंद कर रहे हैं. अब लोग पहनने के लिए सीमित गहने खरीद रहे हैं और अपनी असल बचत को डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ में पार्क कर रहे हैं. समझदारी इसी में है कि आप भी इस बदलते दौर के साथ अपनी निवेश की आदतों को बदलें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रूप से बढ़ता रहे.