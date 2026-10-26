ज्वेलरी से लेकर डिजिटल गोल्ड तक, धनतेरस पर सोने में कहां लगाएं पैसा? एक्सपर्ट से जानिए 2026 के 5 बेस्ट ऑप्शन

सोने में निवेश के लिए अब सिर्फ ज्वेलरी, कॉइन या बार ही ऑप्शन नहीं हैं. गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड समेत निवेश के और भी कई विकल्प हैं.

भारत में धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. यही वजह है कि इन त्योहारों के दौरान बाजार में सोने की खरीदारी बढ़ जाती है. कोई परिवार के लिए गहने खरीदता है, तो कोई फ्यूचर के लिए बचत करने और अपने निवेश को मजबूत बनाने के इरादे से सोने में पैसा लगाता है. लेकिन अब सोना खरीदने का मतलब सिर्फ ज्वेलरी या सिक्के खरीदना नहीं रह गया है. निवेशकों के पास गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट जैसे कई ऑप्शन भी हैं.

ऐसे में सवाल है कि धनतेरस 2026 पर सोने में निवेश करने के लिए कौन-सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा? इसका जवाब आपके बजट, निवेश के मकसद और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है. इसी को लेकर हमने सराफा व्यापारी और गोल्ड मार्केट एक्सपर्ट भरत जैन से बात की जिन्होंने सोने में निवेश के पांच विकल्पों के बारे में बताया.

1. फिजिकल गोल्ड- गहने, सिक्के और बार

भरत जैन ने DNA हिंदी से बातचीत में कहा कि आज भी सोने में निवेश का सबसे बेहतर विकल्प गहनों को ही माना जाता है. धनतेरस पर सोने की ज्वेलरी खरीदना कई परिवारों की परंपरा रही है. गहनों का फायदा ये है कि इन्हें पहनने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी संभालकर रखा जा सकता है. इन्हें अगली पीढ़ी को भी दिया जा सकता है. हालांकि, अगर आपका मकसद सिर्फ निवेश करना है, तो गहने खरीदने से पहले कुछ खर्चों को समझना जरूरी है.

ज्वेलरी की कीमत में सोने के भाव के अलावा मेकिंग चार्ज यानी गहने बनाने की लागत भी जुड़ती है. इसके साथ लागू GST भी देना पड़ता है. जब आप बाद में गहने बेचते हैं, तो मेकिंग चार्ज की पूरी रकम वापस मिलना जरूरी नहीं है. ऐसे में सोने में पैसा लगाने के लिए सिक्के या बार भी देख सकते हैं. इनमें गहनों की तरह डिजाइन बनाने का खर्च नहीं होता, हालांकि खरीदारी के समय टैक्स और अन्य लागू शुल्क का ध्यान रखना चाहिए. फिजिकल गोल्ड खरीदने पर उसकी शुद्धता, सुरक्षित रखने की व्यवस्था और बेचते समय मिलने वाली कीमत भी अहम है.

2. गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड

भरत जैन ने बताया कि अगर आप सोने की कीमतों में होने वाले बदलाव से फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन घर में सोना रखने का झंझट नहीं चाहते, तो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं. गोल्ड ETF ऐसे फंड होते हैं, जिनका निवेश मुख्य रूप से फिजिकल गोल्ड या उससे जुड़े साधनों में होता है. इनकी कीमत सोने के बाजार भाव से जुड़ी रहती है. इन्हें शेयर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है. इसके लिए आमतौर पर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है.

दूसरी ओर, गोल्ड म्यूचुअल फंड आमतौर पर गोल्ड ETF में निवेश करते हैं. इनमें म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या संबंधित फंड हाउस के जरिए निवेश किया जा सकता है. इसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी नहीं होता. इन दोनों विकल्पों में सोना खुद खरीदकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, निवेश से पहले फंड का खर्च, ट्रैकिंग में अंतर, टैक्स और खरीद-बिक्री से जुड़ी शर्तों को समझना चाहिए.

3. डिजिटल गोल्ड- छोटी रकम से कर सकते हैं शुरुआत

डिजिटल गोल्ड उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जो कम रकम से सोने में निवेश शुरू करना चाहते हैं. इसमें मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सोना खरीदा जा सकता है. कुछ प्लेटफॉर्म पर बहुत छोटी रकम, यहां तक कि एक रुपये से भी खरीदारी की सुविधा दी जाती है.

इस व्यवस्था में खरीदे गए सोने का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहता है और सेवा देने वाला प्लेटफॉर्म उतनी मात्रा के बराबर वास्तविक सोना रखने का दावा कर सकता है. हालांकि, खरीदने से पहले ये जांचना जरूरी है कि सोना किसके पास रखा जाता है और उसे बेचने या डिलीवरी लेने की क्या शर्तें हैं. प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता, शुल्क और जोखिम को भी नजरअंदाज न करें.

4. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)

एक्सपर्ट के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB भी एक अच्छा ऑप्शन है. ये सरकार की ओर से जारी की जाने वाली ऐसी सिक्योरिटी हैं, जिनकी कीमत सोने के ग्राम के आधार पर तय होती है. इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार की ओर से जारी करता है. इनका उद्देश्य फिजिकल गोल्ड रखने के विकल्प के रूप में निवेश की सुविधा देना है.

इन बॉन्ड में निवेशक को सोना अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती. बॉन्ड की कीमत सोने के भाव से जुड़ी होती है और मैच्योरिटी पर तय नियमों के मुताबिक भुगतान किया जाता है. इनकी एक खासियत ये भी रही है कि संबंधित शर्तों के तहत इनमें ब्याज मिलता है.

निवेश के इस ऑप्शन में एक और बात ध्यान देने वाली है कि RBI ने नए SGB जारी करना बंद कर दिया है. ऐसे में निवेशक इन्हें नए इश्यू के बजाय उपलब्धता के आधार पर सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार से खरीदने पर विचार कर सकते हैं. खरीदने से पहले मैच्योरिटी, बाजार भाव, लिक्विडिटी और लागू टैक्स नियम जरूर देखें.

5. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट

एक्सपर्ट की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGR) है. इसके जरिए निवेशक को अपने पास फिजिकल गोल्ड रखे बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप में सोने से जुड़ी सिक्योरिटी रखने की सुविधा मिलती है. EGR का कारोबार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किया जा सकता है. इनमें सोने की तय शुद्धता और मात्रा के आधार पर निवेश होता है.

बाजार में इनकी कीमत सोने के मूल्य के साथ मांग और आपूर्ति से भी प्रभावित हो सकती है. कुछ शर्तों के तहत EGR को फिजिकल गोल्ड में बदलने की सुविधा भी होती है. लेकिन निवेश से पहले एक्सचेंज के नियम, उपलब्ध मात्रा, कन्वर्जन चार्ज और डिलीवरी की शर्तें समझना जरूरी है.

इस साल कितने गिरे सोने का दाम?

मिडिल ईस्ट में जंग, कच्चे तेल के बढ़ते दाम और अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के डर से इस साल सोने की चमक फीकी पड़ी है. देखा जाए तो सोना अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% तक सस्ता हो चुका है. जिसका मतलब है कि न्योहारी सीजन में सोना खरीदने का ये अच्छा मौका हो सकता है.

29 जनवरी 2026 को सोने ने 1.93 लाख रुपये पर पहुंचकर ऑल टाइम हाई छुआ था. लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है और तब से लेकर आज 26 अक्टूबर 2026 तक सोना करीब 50,000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. फिलहाल सोने की कीमतों में गिरावट का ये दौर जारी है.

(डिस्क्लेमर: ये लेख केवल सामान्य जानकारी को प्रदान करता है, निवेश की सलाह नहीं देता. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. कृपया किसी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें.)

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