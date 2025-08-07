ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और मजबूत हुआ रुपया, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी 

अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ को 25 से बढ़ाकर सीधा 50 कर दिया है. अचानक ने टैरिफ में बढ़ोतरी की वजह रूसी कच्चे तेल का आयात माना जाता है. इसके बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की मजबूती से खुला.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाने से लेकर उसे बढ़ाने को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पर अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय मार्केट में हलचल मचेगी. कुछ गिरावट हो सकती है, लेकिन एक दिन बाद शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती के साथ खुला है. इसमें कुछ पैसे ही सही, लेकिन मजबूती दर्ज की गई है.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. यह नई दिल्ली द्वारा रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखने पर एक तरह से अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए किया. ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले अन्य देशों को भी इसी तरह के कदम उठाने की चेतावनी दी है.

विदेश मंत्रालय ने दी थी ये प्रतिक्रिया

अमेरिका को भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ जाने के बाद, विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका द्वारा भारत को निशाना बनाना "अनुचित और अविवेकपूर्ण" फैसला है. हम इन मुद्दों पर अपनी स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारिक है. यह 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है."

सरकार ने की निंदा

भारतीय सरकार ने ट्रंप के फैसले को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. इसमें साफ किया गया कि भारत में तेल की खरीद जहां से जिस तरह से चल रही थी. वैसे ही चलती रहेगी. इसके साथ ही गुरुवार को भी मार्केट में डॉलकर के मुकाबले रुपया 3 पैसे और मजबूती यानी बढ़ोतरी के साथ खुला.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.