Chhath Puja 2026: दिल्ली से बिहार जाने वाली फ्लाइट का किराया 40 हजार! 400% तक बढ़ा फेयर, CTI की मांग- अपर कैप लगाए सरकार

सीटीआई ने सरकार के सामने हवाई किराये पर लगाम लगाने के लिए मांगें रखी हैं. उसका कहना है कि बिजी रूटों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए और दूरी के आधार पर किराया तय किया जाए.

छठ पूजा 2026 के दौरान बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का किराया करीब दोगुना हो गया है. हवाई किराये में इतनी बढ़ोतरी के बाद चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सरकार से किराए में अपर कैप लगाने की अपील की है. सीटीआई ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को एक सर्वे का हवाला देते हुए चिट्ठी लिखी.

सीटीआई ने सरकार के सामने हवाई किराये पर लगाम लगाने के लिए 5 मांगें रखी हैं. संगठन का कहना है कि बिजी रूटों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए, दूरी के आधार पर किराया तय किया जाए और नई एयरलाइंस को भी मार्केट में लाया जाए ताकि प्रतिस्पर्धा हो.

CTI के सर्वे के अनुसार, दिल्ली से अलग-अलग शहरों का हवाई किराया कुछ दिन पहले के मुकाबले दोगुना हो गया है:

दिल्ली-पटना: 18,000 रुपये

दिल्ली-दरभंगा: 20,000 रुपये

दिल्ली-मुंबई: 15,000 रुपये

दिल्ली-बेंगलुरु: 16,000-18,000 रुपये

दिल्ली-अहमदाबाद: 11,000 रुपये

दिल्ली-हैदराबाद: 11,000-15,000 रुपये

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि कुछ दिन पहले यही किराया इसके आधे रेट पर था. अचानक किराया दोगुना करना आम आदमी की जेब पर डाका डालने जैसा है.

CTI ने सरकार के सामने रखीं 5 मांगें

1- एयर फेयर पर नकेल कसी जाए: संगठन का कहना है कि विमानन कंपनियां त्योहार और शादी का सीजन देखकर मनमाना किराया वसूर रही हैं. सरकार को तुरंत इस पर लगाम लगानी चाहिए.



2- अपर कैप लगाया जाए: हर रूट पर किराये की अधिकतम सीमा अपर कैप तय की जाए. कोई भी एयरलाइन उससे ज्यादा किराया न वसूल सके.

3-दूरी के हिसाब से तय हो किराया: सीटीआई का कहना है कि सरकार दूरी और किलोमीटर के हिसा से हवाई किराया तय करे. 500 किमी और 1500 किमी की उड़ान का किराया एक जैसा नहीं हो सकता. इसको लेकर एक पारदर्शी फॉर्मूला बनाया जाए.

4- विमानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए: मांग ज्यादा है और उड़ानें कम हैं, दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूटों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए.

5- नई एयरलाइंस शुरू की जाएं: सीटीआई ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखते हुए कहा कि सिर्फ 2 कंपनियों के भरोसे देश नहीं चल सकता. एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 2-3 और नई एयरलाइंस को शुरू की जाएं ताकि किराया अपने आप कम हो.

ये भी पढ़ें- दोपहर 3.36 पर ATC में दिक्कत, FAA ने लागू कर दिया ग्राउंड स्टॉप, रात 8.15 पर हटा; अमेरिका में 5 घंटे में क्या-क्या हुआ?