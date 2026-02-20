दिल्ली-एनसीआर में खत्म हुआ बारिश का दौर, सूरज के तेवर होंगे सख्त; जानें मौसम का ताजा हाल

उत्तर भारत में बारिश का दौर थमने के बाद अब तापमान में तेजी से उछाल आने वाला है. आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहेगा और अगले कुछ दिनों में पारा 32 डिग्री तक पहुंच सकता है.

उत्तर भारत के राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जारी लुका-छिपी का खेल अब खत्म होने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से बारिश की विदाई हो चुकी है. अब सूरज के कड़े तेवर लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए तैयार हैं.

दिल्ली-एनसीआर: साफ आसमान और बढ़ती तपिश

हाल ही में हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में 18 फरवरी को हल्की बूंदाबांदी हुई थी, जिससे तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी. हालांकि, अब यह विक्षोभ कमजोर पड़कर केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक सिमट गया है. 19 फरवरी से ही मौसम पूरी तरह साफ हो गया है और आने वाले दिनों में धूप और तेज होने की संभावना है.

आगामी दिनों का तापमान ग्राफ

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अगले एक हफ्ते में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जा सकती है:

20 फरवरी (शुक्रवार): आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

21 फरवरी: पारा 30 डिग्री के करीब पहुंच सकता है

22-23 फरवरी: गर्मी का असर और बढ़ेगा, तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है.

फरवरी में ही हो गया'प्री-मानसून' का अहसास

आमतौर पर फरवरी के महीने में हल्की ठंडक बनी रहती है, लेकिन इस साल तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है. दिल्ली में पहले ही पारा 31.6 डिग्री को छू चुका है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मैदानी इलाकों में शुष्क मौसम और तेज धूप के कारण फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी का आभास होने लगा है.

AQI और अन्य राज्यों का हाल

जहां एक तरफ उत्तर भारत शुष्क और गर्म हो रहा है, वहीं दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिलहाल 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है, हालांकि तेज हवाएं चलने पर इसमें सुधार की उम्मीद है.

