Delhi Lakshmi Yojana: आज से दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे ₹2500 महीना, ऐसे करें अप्लाई

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दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की पहली किस्त आज जारी की जाएगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है और 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' की पहली किस्त आज यानी बुधवार (26 अगस्त 2026) को जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2500 रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगी.
इस योजना की घोषणा के बाद से ही महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था और अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाएं इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं. अगर आप भी दिल्ली में रहती हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप सिर्फ 5 मिनट में घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं.
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. सरकार ने इस रकम को पाने के लिए महिलाओं को दो विकल्प दिए हैं. पहले विकल्प के तहत 1500 रुपये आरडी या एफडी खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि बाकी के 1000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट में मिलेंगे.
वहीं दूसरे विकल्प के तहत महिलाएं पूरी 2500 रुपये की रकम सीधे अपने आरडी या एफडी अकाउंट में पा सकती हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पैसा 31 जुलाई 2029 तक लॉक रहेगा और तीन साल बाद पूरी राशि ब्याज के साथ महिलाओं को सौंप दी जाएगी.
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. इस स्कीम का फायदा एक परिवार की केवल एक ही महिला उठा सकती है, जिसमें परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से कम होनी जरूरी है. इसके अलावा महिला के पास पिछले 10 साल से दिल्ली में रहने का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान और ऑनलाइन है. इसके लिए आवेदक के पास पहचान पत्र, दिल्ली का वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, 10 साल का निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए. अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल (https://dly.delhi.gov.in/) पर जाएं और 'Apply' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद पूछी गई अपनी और अपने परिवार की सभी जानकारियां सही-सही भरें. अपने बैंक खाते की डिटेल दर्ज करने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को तय फॉर्मेट में अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें. अंत में एक्नॉलेजमेंट रसीद डाउनलोड कर लें. आप इसी पोर्टल पर 'Track Application' विकल्प के जरिए अपने आवेदन का स्टेटस भी चेक कर सकती हैं.
सरकार ने कुछ मामलों में अयोग्यता के नियम भी तय किए हैं. जिन परिवारों में तीन से ज्यादा बच्चे हैं, जिनके पास चार पहिया गाड़ी है, या जिनका सालाना बिजली खर्च 2400 यूनिट से अधिक है, उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है. इसके अलावा टैक्स भरने वाले परिवार, सरकारी नौकरी वाले या रिटायर्ड कर्मचारी और आपराधिक मामले वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
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