दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

दिल्ली के स्टार्टअप और MSMEs के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं के बारे में सोचते हुए क्रेडिट गांरटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के साथ बड़ा समझौता किया है. दिल्ली सरकार ने विकसित दिल्ली क्रेडिम लोन की स्कीम लागू की है, जिससे स्टार्टअप्स और MSMEs को 10 करोड़ तक सिक्योरिटी-फ्री लोन मिल सकता है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने क्या कहा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली क्रेडिम लोन स्कीम को लेकर कहा, "दिल्ली के Micro और Small Enterprises के लिए हमारी सरकार ने बिना गारंटी और बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन की व्यवस्था सुनिश्चित की है. अक्सर छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण मिलने में कठिनाई होती है, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने CGTMSE के साथ MoU कर इसका स्थायी समाधान कर दिया है. इससे न केवल Innovation को बढ़ावा मिलेगा. बल्कि बड़े स्तर पर नए रोजगार के अवसर भी बनेंगे. साथ ही हमारी महिला उद्यमियों को वो सम्मान और संसाधन मिलेंगे, जिनकी वो हकदार हैं. आप मेहनत करिए, सपने देखिए और उसे इनोवेट कीजिए. उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है."

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम की तेहत 50 करोड़ रुपये का गारंटी फंड तैयार किया है. इसमें करीब 2500 करोड़ रुपये तक का लोन देने की उम्मीद है. हालांकि सरकार ने ये भी बताया है कि अगर इस स्कीम की मांग बढ़ती है, तो फंड और लोन की सीमाओं को बढ़ाया जाएगा. इस साल कम से कम 1 लाख लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का टारगेट भी रखा गया है. दिल्ली सरकार की ये स्कीम कई युवाओं, पुरुष और महिलाओं के लिए बहुत काम आएगा.

95 प्रतिशत तक मिलेगी गांरटी

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस योजना की सबसे अहम विशेषता सुरक्षा चक्र को बताया है. हालांकि अक्सर बैंक बिना गांरटी के लोन देने में कतराते हैं या यूं भी कह सकते हैं कि बिना किसी गारंटी के बैंक से लोन मिलता ही नहीं है. लेकिन दिल्ली सरकार ने इसका जिम्मा अब अपने ऊपर ले लिया है. योजना के तहत अलग-अलग कटेगरी में 95 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी दी जाएगी. small enterprises के लिए 75 प्रतिशत कवरेज सीजीटीएमएसई से होगी. इसके अलावा 20 प्रतिशत दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा.

